Meilleurs bagages, valises à roulettes, sacs de voyage et bagages à main 2022

Les bagages pour vos vacances sont de toutes formes et de toutes tailles, des valises familiales que vous enregistrez à l’aéroport aux petites valises à roulettes que vous pouvez glisser comme bagage à main de la compagnie aérienne. Ensuite, il y a les sacs polochons, qui sont parfaits pour simplement ranger tout ce que vous pouvez et jeter à l’arrière d’une voiture. Mais avec autant de marques, chacune offrant une variété éblouissante d’options de bagages, il est difficile de savoir lesquelles valent réellement votre temps et, surtout, votre argent durement gagné.

Pour vous épargner des efforts, nous avons fait le travail acharné pour vous, en rassemblant certains des meilleurs choix et en les mettant à l’épreuve pour nous assurer qu’ils sont à la hauteur. Tout sur cette liste a été testé par nous et s’il n’a pas impressionné, il n’a pas fait la liste. Nous garderons cette liste à jour au fil du temps à mesure que de nouveaux modèles seront ajoutés ou que des participants existants seront retirés de la vente.

Alors plongeons dedans.

Andrew Lanxon/Crumpe Avec sa capacité interne de 101 litres, l’American Tourister Airconic Spinner offre une taille spacieuse qui le rend idéal pour les familles lors de longs voyages. Il s’ouvre par une fermeture éclair au milieu, s’ouvrant en deux moitiés, ce qui vous permet de ranger vos affaires de manière plus réfléchie : vos vêtements d’un côté, les vêtements des enfants de l’autre. Vide, il ne pèse que 3,2 kilogrammes (7 livres), ce qui signifie qu’il ajoute très peu de son propre poids à vos bagages. Malgré cela, il se sent toujours bien construit, avec une coque extérieure semi-ferme qui offre une protection au contenu, mais avec suffisamment de flexibilité pour absorber les coups et les bosses qu’il recevra lors de la manutention des bagages. Les roues sont assez petites, ce qui était perceptible lors du roulement sur un tapis épais, mais sur des surfaces plus lisses, il glisse bien en mode vertical sur les quatre roues ou en étant traîné avec une poignée sur seulement deux roues. Il est doté d’une fermeture à glissière résistante à l’eau, d’un verrou intégré approuvé par la TSA et est disponible dans une gamme de teintes vibrantes pour l’aider à se démarquer lorsqu’il se présente sur le carrousel à bagages.

Andrew Lanxon/Crumpe Lorsque j’ai commencé à tester le Samsonite Stackd, je pensais qu’il était un peu plastifié et qu’il ne supporterait peut-être pas beaucoup de punitions de la part de bagagistes trop enthousiastes. Je n’avais pas besoin de m’inquiéter cependant – il supportait admirablement mes tests abusifs, sans aucune des fractures ou des ruptures qui me préoccupaient. Son volume interne de 96 litres en fait une autre bonne option pour les voyages en famille ou pour toute personne voyageant seule pendant de longues périodes. Sa construction en polycarbonate signifie qu’il est léger et ses quatre roues offrent un mouvement fluide, sur un sol accidenté, un tapis ou des rues pavées – ou aussi lisse que possible sur des rues pavées, de toute façon. Il est doté d’un verrou approuvé par la TSA et la poignée rétractable est confortable à transporter le long de la route et donne l’impression qu’elle peut supporter certaines punitions lorsque vous la faites glisser dans les escaliers ou dans les trains.

Andrew Lanxon/Crumpe Vendue sous la marque Gomatic au Royaume-Uni, la valise à roulettes Navigator de Nomatic est un superbe bagage de voyage polyvalent. Il est robuste, avec un dos rigide qui le protège des coups et des bosses avec un dessus plus souple qui peut être étendu de 37 litres à 44 litres. Cela en fait une option flexible en tant que valise unique pour les courts week-ends ou les excursions plus longues. Nomatic l’appelle un “bagage à main” et en effet à 14 par 9 par 22 pouces, il s’inscrit à peu près dans les restrictions de bagage à main de British Airways. Cependant, d’autres compagnies aériennes à plus petit budget n’accepteraient pas cette taille, alors assurez-vous de revérifier les restrictions avec la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez et que vous incluez la taille élargie, si vous l’utilisez. Il a des compartiments zippés séparés pour votre ordinateur portable et d’autres gadgets, le matériau extérieur est résistant à l’eau et la poignée et les roues sont robustes et capables de gérer tout ce qu’un programme de voyage exigeant peut lui imposer.

Andrew Lanxon/Crumpe Comme le Nomatic Navigator, le Transporter d’Osprey combine un fond en polycarbonate dur avec un dessus souple, conçu pour donner une approche “le meilleur des deux mondes” en matière de durabilité et de flexibilité. Et cela fonctionne bien ici, avec le matériau souple offrant une résistance à l’eau et peut bien se dilater pour entasser plus de choses. Sa taille le rend compatible avec certaines compagnies aériennes (assurez-vous de vérifier les restrictions spécifiques avec la compagnie aérienne que vous utilisez) et son poids de 3 kilogrammes (6,5 livres) signifie que vous ne vous sentirez pas trop embourbé avec. Jusqu’à ce que vous y chargiez vos poids lourds, du moins. J’aime aussi qu’il soit fabriqué avec des matériaux recyclés et que sa couleur bleu électrique ressorte bien sur le carrousel à bagages. Ses quatre roues sont assez grandes pour faire face aux bosses de la route, mais j’ai trouvé que si vous allez trop vite, les roues commencent à vaciller comme un caddie errant, ce qui vaut la peine d’être gardé à l’esprit. Sinon, il se sent bien assemblé et a admirablement survécu à nos tests de culbute.

Andrew Lanxon/Crumpe Avec un volume interne de 35 litres, la mallette Horizn Studios H5 est compatible avec les restrictions de bagages à main de nombreuses compagnies aériennes, ce qui en fait une excellente option pour les voyages plus courts, mais vérifiez toujours les restrictions de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez. Il est léger, mais sa coque en polycarbonate est robuste, avec suffisamment de flexibilité pour supporter des coups et des bosses sévères pendant le transport. Ses quatre roues offrent une glisse douce sur les tapis ou les terrains extérieurs accidentés et sa poignée rétractable est rassurante et capable de supporter les abus. Il est également fabriqué à partir d’une gamme de matériaux recyclés, il est 100 % végétalien et fabriqué de manière à éliminer 99 % des déchets lors de la production. Le H5 est disponible en version standard ou “Smart”, cette dernière comprenant une batterie cachée sous la poignée qui vous permet de brancher votre téléphone si vous avez besoin de recharger en déplacement. C’est un ajout pratique, mais personnellement, je choisirais simplement le modèle standard et j’achèterais mon propre chargeur que je pourrais emporter n’importe où. Vous trouverez également une serrure à combinaison approuvée par la TSA et des poignées de transport confortables sur le côté et le dessus. J’adore son look élégant qui ne semblerait pas déplacé en vacances avec vos amis ou en roulant dans un hôtel d’affaires chic du centre-ville.

Andrew Lanxon/Crumpe La valise à quatre roues Proxis de Samsonite est la plus chère de cette liste, et cela tient en grande partie au matériau à partir duquel elle est fabriquée. Samsonite l’appelle Roxkin et il est apparemment conçu pour être résistant tout en restant léger. Et certainement à seulement 3,5 kilogrammes, il est plutôt léger pour un boîtier avec un énorme volume interne de 125 litres. Sa taille en fait une excellente option pour des vacances plus longues ou des voyages en famille où vous voulez vraiment essayer de tout entasser dans un seul étui. Quant à sa robustesse, il a admirablement survécu à nos tests de culbutage, sans bosses visibles après de multiples chutes dans les escaliers. Le superbe extérieur bleu pétrole a montré quelques éraflures, alors gardez cela à l’esprit si vous aimez que vos bagages aient toujours l’air impeccables (pourquoi le feriez-vous ?) mais je n’ai aucune inquiétude quant à sa capacité à supporter les abus des bagagistes. Il a un verrou intégré approuvé par la TSA et ses quatre roulettes, bien qu’assez petites, parviennent toujours à offrir une conduite en douceur sur un tapis épais et un sol accidenté.

Andrew Lanxon/Crumpe J’ai récemment emmené Hytta Duffel de Db lors de plusieurs week-ends et voyages en voiture et il a été superbement exécuté sur chacun d’entre eux. Il s’agit essentiellement d’un sac polochon, avec des poignées de transport sur le dessus et des sangles à l’arrière pour que vous puissiez le porter comme un sac à dos. Mais il y a une fermeture éclair tout autour du milieu qui le laisse s’ouvrir en deux moitiés comme un papillon. Chaque côté a sa propre fermeture éclair. Plutôt que d’être simplement une grande zone de stockage pour tout comme la plupart des fourre-tout, cette approche à deux faces facilite beaucoup la séparation de vos bagages et l’organisation des choses pendant votre absence. C’est peut-être pour séparer les vêtements propres des sales, ou un côté pour les vêtements, un côté pour les articles de toilette et autres accessoires. Le choix t’appartient. Il est fabriqué à partir de matériaux recyclés durables qui semblent durer éternellement et son volume total de 50 litres est suffisamment spacieux pour au moins un long week-end. Il est également compatible avec les restrictions de bagages à main de la plupart des compagnies aériennes.

Andrew Lanxon/Crumpe Alors que de nombreux sacs se disent résistants à l’eau et que quelques-uns prétendent même éviter suffisamment de liquide pour être qualifiés d’étanches, peu d’entreprises vont aussi loin que Yeti. Le Panga est en fait suffisamment étanche pour être entièrement submersible. Cela signifie qu’aucune goutte de liquide ne pénètre à l’intérieur lorsqu’il est correctement zippé, ce qui signifie également qu’il est impossible de le dégonfler lorsque vous l’avez zippé lorsqu’il est vide. Sa nature imperméable signifie qu’il s’agit d’un sac qui s’adresse directement à ceux d’entre vous qui recherchent un fourre-tout d’extérieur robuste qui peut supporter tout ce que votre style de vie actif amoureux de la nature peut lui imposer. Camper dans la neige ? Aucun problème. Randonnée en canoë ? Rangez vos vêtements, fermez-les et jetez-les sur le bateau. Le tissu extérieur caoutchouté est résistant à l’usure (comme vous l’espériez) et vous trouverez des boucles en nylon renforcées à l’extérieur pour que vous puissiez l’attacher à votre bateau afin que même si vous chavirez, votre précieux sac ne flottera pas en aval. . Tout semble bien conçu et bien que ce ne soit probablement pas le sac idéal pour un long week-end à Paris (sauf si vous nagez dans la Seine), c’est une superbe option si vous avez besoin d’un sac pour supporter vos aventures en pleine nature.

Comment nous testons nos bagages

Dans un monde idéal, nous dépenserions des vols vers les meilleures destinations de vacances simplement pour faire subir à nos bagages le genre de tests réels que vous feriez vous-même. Nos budgets ne se chiffrent pas en dizaines de milliers, nous devons trouver des moyens plus appropriés pour simuler ces situations chez nous.

Tout d’abord, nous remplissons les étuis avec un mélange d’articles lourds et mous et les refermons. Nous les promenons à l’intérieur de nos maisons, sur des planchers de bois franc, des tapis épais, des tapis fins – exactement le type de surfaces que vous trouverez dans votre propre maison et à l’intérieur des différents hôtels, chambres Airbnb et maisons d’hôtes que vous trouverez lors de vos voyages . Ensuite, nous les jetons dans les escaliers. Non pas parce que nous sommes ennuyés par eux, mais parce que c’est un excellent moyen de simuler le genre de traitement brutal que les cas subiront probablement de la part des bagagistes des aéroports.

Les valises sont souvent cassées par des bagagistes trop rudes, les roues cassées étant trop courantes. Nous les laissons donc tomber sur leurs roues sous tous les angles encore et encore. Et puis encore. Nous tirons dessus et les tordons. On exerce une pression sur la poignée. Peut-il supporter notre poids et peut-il supporter d’être traîné de mauvaise humeur lorsque votre vol a été retardé et que vous avez manqué le service du dîner à votre hôtel ?

Nous les emmenons à l’extérieur, toujours pleins d’objets lourds, et les traînons sur les pavés des trottoirs, le long des vieilles rues pavées et des bordures de trottoir. Est-ce qu’ils vacillent ? Est-ce que les roues claquent ? Les poignées se plient-elles ? Ce sont toutes les choses que nous recherchons. Enfin, nous examinons de près les fermetures éclair et les matériaux pour vérifier tout signe de coutures lâches ou d’autres défauts de fabrication suggérant que le contrôle de la qualité pourrait être meilleur.

S’ils ne survivent pas aux tests, ils ne figurent pas sur la liste.