Meilleurs autobronzants et bronzants pour 2022

Certaines personnes naissent bénies avec de la mélanine qui peut supporter la chaleur, mais ma peau claire et le soleil d’été ne se sont jamais bien entendus. Ma peau ne bronze tout simplement pas, même si je le souhaite. C’est pourquoi j’ai toujours été un défenseur de l’autobronzant.

Avec les autobronzants, je peux avoir un effet bonne mine quand je veux, et je n’ai pas à risquer coup de soleil ou cancer de la peau Dans le processus.

Mais étant donné ma décennie (ou plus, TBH) vivre avec la lotion bronzante et les produits autobronzants, j’ai appris une chose ou deux sur la façon d’obtenir un éclat doré sans soleil.

La première étape pour clouer un faux bronzage qui amènera les gens à se demander de quelle plage vous venez de rentrer est de trouver un autobronzant de qualité. Et croyez-moi, il y en a beaucoup douteux là-bas qui peut vous laisser trop sombre, orange ou avec des stries qui peuvent prendre beaucoup de temps à s’estomper.

Heureusement, la liste ci-dessous a été vérifiée sur la base de critiques, de choix d’éditeurs de beauté ou de mon expérience personnelle. Continuez à lire pour le meilleur autobronzant et bronzant sans soleil pour votre visage et votre corps.

La différence entre une poudre bronzante et un autobronzant

La liste ci-dessous comprend à la fois les bronzants et les autobronzants (certains produits autobronzants contiennent des bronzants, pour info).

Un autobronzant est un produit qui contient un additif colorant, généralement dihydroxyacétone, alias DHA, un ingrédient qui réagit avec votre peau pour la rendre plus foncée. En raison de la nature du produit, vous ne pouvez pas “laver” le bronzage.

La couleur durera généralement environ une semaine, selon la quantité de sueur et de douche que vous avez, et si vous vous hydratez.

Une poudre bronzante est un produit conçu pour vous donner un éclat bronzé, mais elle ne “bronze” pas votre peau et la couleur n’est que temporaire.

C’est juste une couche de couleur, comme du maquillage, que vous appliquez sur votre visage et votre corps et que vous pouvez laver.

Sephora/St. Tropez Il y a tellement de raisons pour lesquelles cette mousse autobronzante est sans conteste l’un des meilleurs produits que j’ai jamais essayés. Tout d’abord, j’aime le fait que la mousse contienne une poudre bronzante pour que vous puissiez voir exactement où vous l’appliquez – et ainsi vous n’obtenez pas ces taches blanches embarrassantes là où vous l’avez manquée. Deuxièmement, la mousse sèche très rapidement, vous n’avez donc pas à attendre indéfiniment jusqu’à ce que vous puissiez vous habiller. Enfin, ce produit autobronzant agit très rapidement – en quelques heures, mais je le laisse généralement agir toute la nuit et rince la poudre bronzante le matin. La couleur a l’air vraiment bien – c’est marron, pas orangé, et dure. Vous n’avez qu’à appliquer une seule fois pour obtenir une belle couleur, mais en fonction de la noirceur que vous souhaitez obtenir, le produit est modulable afin que vous puissiez réappliquer à nouveau. Un conseil : assurez-vous d’appliquer la mousse avec un gant de bronzage car elle sèche si vite que vos mains se tacheront également plus rapidement. Le gant applicateur autobronzant que Saint-Tropez fait très bien pour cela.

Sephora/Tan Luxe Ce sérum Tan-Luxe est le multitâche parfait lorsque vous voulez de la couleur, plus de l’hydratation, des antioxydants et un SPF dans un seul produit. J’utilise ce sérum sous ma crème hydratante, et il vous donne un éclat naturel et une sensation agréable. Mais ne vous contentez pas de me croire sur parole — Rédactrices beauté Allure dit que cela vous donnera une “lueur d’un autre monde”. J’adore le fait qu’il contienne un SPF pour que je puisse le mettre avant de sortir et revenir avec un éclat et aucune rougeur. La couleur est subtile et modulable, vous pouvez donc la porter tous les jours jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Vous pouvez créer la couleur en fonction du nombre de gouttes que vous utilisez à la fois – commencez par quelques gouttes et vous pouvez créer jusqu’à 12 gouttes pour un résultat plus visible.

Éléphant ivre Les gouttes bronzantes de Drunk Elephant sont bien plus qu’une poudre bronzante – elles contiennent un mélange d’huiles nourrissantes et d’antioxydants protecteurs. Bien que la couleur se lave, elle a l’air si belle lorsque vous la mélangez dans une crème hydratante teintée ou même avec votre fond de teint pour un subtil éclat de bronze.

Sephora/Ile du Paradis L’eau autobronzante Isle of Paradise est l’une des meilleures ventes chez Sephora. Les eaux se déclinent en trois variétés différentes qui contiennent des actifs correcteurs de couleur. Si vous avez des rougeurs, l’eau verte peut aider à contrer cela, la couleur pêche peut aider à éclaircir la peau et le violet peut aider à réduire les tons orange afin que vous soyez toujours au meilleur de vous-même. Vous appliquez le spray directement sur votre visage, puis estompez avec un gant ou votre main (assurez-vous de les laver après !).

Cible/Jergens Jergens Natural Glow est un autobronzant classique qui donne un bronzage d’apparence naturelle (je l’ai utilisé presque tous les jours pendant des années) et est un best-seller sur Target.com. Si vous voulez une lotion pour le corps autobronzante éprouvée et sans tracas, ce produit est un choix solide. Il est abordable et les résultats ne sont pas dramatiques – parfait pour ceux qui débutent dans le bronzage sans soleil et qui veulent un bronzage progressif et un éclat subtil. Cette lotion de bronzage sans soleil est disponible en deux teintes : moyenne pour les peaux claires et moyennement bronzée pour les peaux moyennes et les peaux plus foncées.

Walgreens/Sables de Bondi Si vous recherchez un produit similaire mais plus abordable que la mousse de bronzage St. Tropez, l’autobronzant Bondi Sands est une option similaire mais pour moins d’argent. Cette mousse est à égalité avec la mousse de bronzage sans soleil. Comme la mousse St. Tropez, la mousse Bondi Sands sèche rapidement et les résultats apparaissent en quelques heures. Plus vous le laissez longtemps, plus vos résultats seront spectaculaires. Vous pouvez acheter la mousse Bondi Sands en clair/moyen ou foncé, et elle vend également un gant autobronzant pour vous aider à l’appliquer.

Sephora/Supergoop Le bronzage sans soleil de Supergoop est similaire à une lotion mais se vaporise pour une application facile. Vous pouvez l’utiliser sur votre visage ou votre corps, mais je préfère l’utiliser sur mon corps, surtout quand je m’apprête à sortir. Ce produit de bronzage en spray est léger mais hydratant et facile à estomper sur vos jambes ou vos bras. Cependant, il ne contient pas de poudre bronzante, alors assurez-vous de vaporiser généreusement là où vous voulez colorer et de bien mélanger. Le produit se lave facilement sur les mains après application. Lorsque j’ai utilisé ce spray, j’ai remarqué qu’il donnait à ma peau pâle un éclat subtil et sain. Si vous recherchez un bronzage plus spectaculaire, essayez certainement la mousse bronzante St. Tropez, mais elle est idéale pour un usage quotidien.

