Meilleurs athlètes avec le plus de followers sur Instagram

De tous les sports du monde, les bases de fans sont en volumes. Les fans sont impatients d’obtenir des mises à jour sur la vie réelle et sportive de ces joueurs, qui ont apporté des distinctions à leurs nations. Du cricket au basket-ball en passant par le football, voici les athlètes les plus suivis sur Instagram en 2021.

Marcelo – 50,8 millions d’abonnés

Arrière gauche brésilien et du Real Madrid, Marcelo figure sur la liste du 10e athlète le plus suivi sur Instagram. Parrainé par Adidas, Marcelo compte 50,8 millions de followers sur l’application de réseau social et autres que ses selfies gagnants. L’arrière gauche partage également des messages humoristiques, divertissant ses fans à tout moment.

Zlatan Ibrahimovic – 51,8 millions de followers

Gagnant des adeptes chaque jour, Zlatan Ibrahimovic doit figurer sur la liste car l’attaquant suédois est connu pour ses messages pleins d’esprit, ses entraînements, sa forme et ses mises à jour sponsorisées, à la manière typique de Zlatan. L’attaquant de l’AC Milan continue de briller. Bien qu’il ait joué dans plus de dix clubs au cours de sa carrière, Zlatan a des fans distincts.

Ronaldinho – 62,2 millions d’abonnés

Retraité mais jamais oublié, un magicien brésilien qui a fait aimer le football à des millions de personnes. Malgré une retraite anticipée, Ronaldinho est toujours très actif en dehors du terrain. Connu comme l’animal de la fête, l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AC Milan publie certains de ses buts mémorables ainsi que sa prochaine destination de fête pour approuver ses anciens clubs.

Kylian Mbappé – 63 millions de followers

Le prodige français Kylian Mbappe a acquis le statut de célébrité une fois qu’il a fait son grand transfert du Monaco FC au Paris Saint-Germain (PSG). Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 gagne des adeptes chaque jour et est considéré comme le prochain grand événement du football européen.

David Beckham – 70 millions de followers

Un autre athlète à la retraite, qui est actuellement une mégastar mondiale. Propriété de plusieurs marques, icône de la mode et l’un des plus grands footballeurs anglais, David Beckham figure sur la liste avec 70 millions de followers. En partageant plusieurs publications et sorties familiales, Beckham publie également ses recommandations de marque et ses photos aux côtés de célébrités à Old Trafford.

LeBron James – 105 millions de followers

King James, un basketteur pas comme les autres, est l’un des joueurs les plus idolâtrés du basket-ball. Actif et toujours en train de remporter des titres et des récompenses, la superstar de la NBA a trouvé une place parmi les footballeurs dans la liste des athlètes les plus suivis sur Instagram.

Neymar Jr. – 166 millions de followers

Un autre Brésilien qui a inspiré beaucoup par son style, ses compétences et pour être un footballeur emblématique, le PSG n°10 est quatrième sur la liste des athlètes les plus suivis. Le Brésilien a gagné un grand nombre de fans depuis son transfert au FC Barcelone et depuis lors, Neymar est connu pour ses soirées et ses multiples publications personnelles sur Instagram.

Virat Kohli – 173 millions de followers

L’un des plus grands joueurs de cricket – agressif, passionné et un fan de fans répartis dans le monde entier, le capitaine indien Virat Kohli revendique la troisième place sur la liste avec 173 millions de followers. En plus d’être le meilleur dans ce qu’il fait, Kohli soutient également sa marque sur l’application de médias sociaux et est connu parmi les meilleurs du sport. Le père de famille met également à jour ses fans sur Instagram avec des photos et des vidéos.

Lionel Messi – 290 millions de followers

Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, s’empare de la deuxième place de l’athlète le plus suivi au monde. La légende du football informe quotidiennement ses fans avec des messages de son entraînement, du temps passé avec la famille et fait également la promotion de sa propre marque. Sur et en dehors du terrain, Messi revendique la deuxième place.

Cristiano Ronaldo – 378 abonnés

L’athlète le plus suivi sur Instagram et la personne la plus suivie sur Instagram. Ronaldo est connu pour son physique charismatique, une mentalité concentrée et un vainqueur né. Le quintuple Ballon d’Or publie des photos de son entraînement, de son temps en famille et des marques endossées.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.