Meilleurs appareils repulpants pour les lèvres pour une moue plus pleine : Boutique – Hollywood Life

Les tendances vont et viennent, mais elles ne peuvent être ignorées, en particulier celles qui semblent être là pour rester ! On parle de lèvres plus pulpeuses ! Ce n’est un secret pour personne qu’avoir une moue pulpeuse est populaire pour diverses raisons, l’une étant que des lèvres plus charnues peuvent modifier la forme de votre visage et de votre sourire. De nombreuses femmes qui ont payé le prix des injections pour les lèvres (qui peuvent aller de 400 à 1 000 $ et plus) ou qui ont utilisé des repulpeurs de lèvres non invasifs ont déclaré que les deux aident à renforcer la confiance. Pour être honnête, les lèvres plus pulpeuses sont sexy – pures et simples. Sans parler de, Kylie Jenner a été une championne des lèvres plus charnues après avoir été franche au sujet des injections dans les lèvres.

Les produits repulpants pour les lèvres sont l’option la plus simple, la plus sûre et la plus abordable pour obtenir des lèvres plus pulpeuses, rapidement. Lorsque nous parlons de « produits repulpants pour les lèvres », nous parlons de gloss, de rouges à lèvres, d’huiles et d’autres frottis pour les lèvres non invasifs qui contiennent des ingrédients qui produisent des lèvres plus pulpeuses. Plus important encore, ces types de produits sont temporaires et ne nécessitent pas de s’engager sur un résultat à long terme. De plus, il est important de noter que certains Les produits repulpants pour les lèvres ont des picotements ou de légères sensations de brûlure lorsqu’ils sont appliqués – ce qui est normal dans la plupart des cas. Cependant, il est toujours important de contacter votre médecin avant d’essayer de nouveaux produits.

Maintenant que vous connaissez bien les produits repulpants pour les lèvres, il est temps de choisir celui qui vous convient ! Heureusement, nous avons essayé ces 7 repulpeurs à lèvres de marque pour que vous n’ayez pas à le faire, et nous vous donnons nos opinions honnêtes sur chacun d’eux. Achetez les meilleurs produits repulpants pour les lèvres pour obtenir la moue de vos rêves avant la Saint-Valentin !

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec le repulpeur pour les lèvres Physicians Formula Plump Potion. Sa formule haute performance est hypoallergénique, sans parfum et approuvée par les dermatologues, vous n’avez donc pas à vous soucier des ingrédients irritants. Ce repulpeur richement pigmenté laissera vos lèvres plus pleines sans injections de lèvres. Plus important encore, il contient de l’acide hyaluronique, qui joue comme Kourtney Kardashian jure par! 11 $, amazon.com

