Meilleurs appareils Nest et Google Assistant

Enveloppant cela avec un autre de Nest, la Nest Doorbell est un appareil sans fil haut de gamme avec d’excellentes spécifications et des avantages uniques. Alors que son prédécesseur Nest Hello (maintenant appelé Nest Doorbell (filaire)) est toujours disponible à l’achat, l’option alimentée par batterie a un design plus impressionnant et de meilleures performances, ce qui en fait une mise à niveau à presque tous les niveaux.