La Wyze Cam est l’un des meilleurs appareils très bon marché, ce qui en fait le système de caméra de sécurité abordable et imbattable. Avec un petit prix et un ensemble impressionnant de fonctionnalités, notamment un boîtier résistant aux intempéries, une vision nocturne plus nette, un champ de vision plus large, une sirène fonctionnelle et bien plus encore, la Wyze Cam de troisième génération reste l’option de premier ordre pour assurer la sécurité de votre maison. et sécurisé sur un budget.

De plus, avec une seule commande vocale, vous pouvez diffuser le flux de la Wyze Cam sur un écran intelligent alimenté par Alexa, comme l’Echo Show 8.