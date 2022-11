Meilleurs albums de jazz de 2022

7. Mère Maure, ‘Jazz Codes’

Avec « Jazz Codes », la poétesse et artiste électronique Camae Ayewa déclare son amour pour la lignée jazz, et ‌enregistre quelques inquiétudes. Sur «Woody Shaw», sur la voix hypnotisante de Melanie Charles, Ayewa déplore le piège de cette musique dans les institutions blanches; sur “Barely Woke”, elle tourne son attention vers la culture au sens large : “Si seulement nous pouvions nous réveiller avec un peu plus d’urgence/État d’urgence/Mais je me sens à peine réveillé.”

8. Angelica Sanchez Trio, ‘Sparkle Beings’

La pianiste avant-gardiste Angelica Sanchez dirige ici un nouveau trio all-star, avec le bassiste Michael Formanek et le batteur Billy Hart, laissant les mélodies exploser dans sa main et se bloquant – étroitement mais pas trop étroitement – ​​avec la batterie de Hart.

9. Makaya McCraven, ‘En ces temps’

Makaya McCraven, le batteur et producteur basé à Chicago, a passé des années à enregistrer, assembler et repulper les morceaux qui apparaissent sur “In These Times”. Mélangeant harpe parfaitement pincée, guitare élastique, lignes de basse sinueuses, cors, batterie et plus encore, il a dessiné une image sonore enveloppante qui n’est souvent pas loin d’une production classique de David Axelrod, ou d’un album de Curtis Mayfield des années 1970 sans la piste vocale.

10. Samora Pinderhughes, ‘Chagrin’

Une pièce d’une œuvre multimédia plus large, les chansons originales de “Grief” sont nées de plus de 100 interviews que la pianiste, chanteuse et militante Samora Pinderhughes a menées avec des personnes dont la vie avait été touchée par le système de justice pénale. Mêlant harmonies gospel, instrumentaux post-hip-hop mijotés et ballades blessées, la musique frémit d’indignation et de vision.