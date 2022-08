Meilleurs AirPod Apple pour 2022

Quiconque utilise des appareils Apple, en particulier plus d’un, devrait sérieusement envisager de s’emparer d’une paire d’AirPods. Qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un iPad, d’un MacBook ou de quoi que ce soit d’autre, les AirPod d’Apple sont un excellent compagnon. Passer de mon téléphone ou de mon iPad à mon MacBook en toute transparence ressemble un peu à de la magie. La meilleure partie est qu’ils sonnent bien et offrent un certain nombre de fonctionnalités qui font de l’expérience d’écoute un plaisir. L’annulation du bruit en fait partie, mais le mode Transparence qui vous permet d’entendre votre environnement pendant que vous écoutez de la musique ou des podcasts change la donne. Cela rend l’exercice à l’extérieur beaucoup plus sûr et vous n’êtes pas coupé de votre famille et de vos amis pendant que vous travaillez.

Il y a une raison pour laquelle les AirPod sont toujours en tête meilleures listes d’écouteurs pour l’année. Mais c’est devenu beaucoup plus compliqué depuis qu’Apple a sorti plusieurs versions différentes de ses AirPods. Ces différentes versions incluent des AirPod standards, AirPod Pro, AirPod Max et des écouteurs de marque Beats. Confus? Ne soyez pas : nous allons passer en revue les différences et les avantages de chacun.

Découvrez certaines des fonctionnalités mises en évidence ci-dessous pour choisir les meilleurs AirPods pour vous ou vos proches. Souvent, il peut s’agir d’équilibrer la fonction et le prix, c’est pourquoi nous avons également établi pour vous les prix les plus récents. Sans plus tarder, voici les meilleures options pour rechercher les offres Apple AirPods cette année.

Tarification des AirPods 2022 Modèle Prix ​​de l’Apple Store Meilleur prix en ce moment Meilleur prix de tous les temps AirPod 2 129 $ 119 $ 89 $ AirPods Pro 2021 249 $ 197 $ 169 $ AirPod 3 179 $ 150 $ 150 $ Beats Fit Pro 200 $ 200 $ 175 $ AirPod Max 549 $ 479 $ 429 $

Nous mettons fréquemment à jour cette histoire pour refléter les prix actuels.

Sarah Tew / Crumpe Bien qu’ils soient sortis en 2019, les AirPods Pro d’Apple restent les meilleurs véritables écouteurs sans fil, grâce à leur ajustement confortable, leur son décent, leur suppression active du bruit et leur ensemble de fonctionnalités convaincantes, qui comprend la fonction de son surround virtuel spatial d’Apple. Leur mode de transparence, qui vous permet d’entendre le monde qui vous entoure pendant le port, est également la référence. Les Apple AirPods Pro sont les meilleurs véritables écouteurs sans fil et excellents pour passer des appels. Avec les AirPods de troisième génération obtenant la compatibilité MagSafe, Apple a mis à jour les AirPods Pro pour inclure MagSafe, alors faites juste attention à obtenir la dernière version des nouveaux AirPods Pro (la version mise à jour se vend au même prix que le modèle “ancien”). Alors que le prix catalogue des AirPods Pro est toujours de 249 $, le nouveau modèle – avec le boîtier de chargement MagSafe – est généralement disponible pour environ 190 $ sur Amazon (et baisse parfois plus bas). Lisez notre revue AirPods Pro.

David Carnoy/CNET Fabriqués par Apple, les nouveaux écouteurs Beats ne sont pas des AirPods, mais – à l’exception de l’absence d’un étui avec chargement sans fil et compatibilité MagSafe – ils contiennent à peu près la plupart des fonctionnalités trouvées sur les AirPods Pro dans un design plus sportif et sont disponibles en plusieurs options de couleur. Vous devez absolument les vérifier avant d’acheter les AirPods 3 ou AirPods Pro à peu près au même prix. Lisez notre avis sur Beats Fit Pro.

David Carnoy/CNET AirPods 2021 (troisième génération) Meilleurs AirPods à conception ouverte Les nouveaux AirPods 2021 offrent une meilleure qualité sonore que leurs prédécesseurs tout en conservant une conception ouverte. Légèrement plus grands et en forme plus comme les AirPods, ils devraient être mieux adaptés aux oreilles d’un plus grand nombre de personnes, mais en même temps, ils peuvent ne pas convenir à ceux qui ont de très petites oreilles qui s’adaptent parfaitement aux AirPods 2e génération. Lisez notre avis sur les AirPods 3.

David Carnoy/CNET Les premiers écouteurs pleine taille d’Apple regorgent de fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression du bruit, l’audio spatial et une intégration facile avec les appareils Apple. Oui, payer à peu près la même chose que pour une PS5 peut sembler fou, mais voici la chose la plus folle : ils en valent en fait la peine, tant que vous ne vous sentez pas brûlé par leur manque de prise en charge de l’audio sans perte et du manque de câble inclus pour une écoute filaire (qui doit être acheté séparément). Nous avons parfois vu les prix Apple AirPods Max chuter jusqu’à 429 $ dans certaines couleurs. Sinon, ils ont oscillé autour de 479 $. Lisez notre avis sur les AirPods Max.

Les AirPods 2e génération d’Apple restent dans la gamme mais n’incluent plus d’option de chargement sans fil à l’avenir. Apple a baissé le prix officiel des AirPods 2 à 129 $, bien que vous puissiez parfois les trouver pour 100 $ ou moins. Ils ne sont pas aussi riches en fonctionnalités que les autres AirPod de cette liste, mais ils restent une option attrayante pour les personnes ayant un budget plus serré ou pour ceux qui ont usé leur paire d’origine mais qui aiment leur coupe et veulent simplement les remplacer. Lisez notre avis sur les AirPods.

Quels sont les nouveaux AirPod ? Techniquement, les AirPod les plus récents sont les AirPod de troisième génération 2021 avec des fonctionnalités améliorées, qui sont arrivés dans les magasins le 26 octobre. Ils présentent une conception mise à jour, un son amélioré et une meilleure autonomie de la batterie. Cela dit, le Beats Fit Pro – qui partage la plupart des mêmes fonctionnalités que les AirPods Pro – est arrivé le 5 novembre. Bien qu’ils ne soient pas nommés AirPods, nous et d’autres les avons appelés “les AirPods de sport que vous avez toujours recherché.” A noter qu’une version mise à jour des AirPods Pro avec compatibilité MagSafe est sortie en même temps que les AirPods troisième génération. La compatibilité MagSafe est la seule différence entre les “anciennes” et les “nouvelles” versions d’AirPods Pro.

Les nouveaux Beats Fit Pro sont-ils meilleurs que les AirPods Pro ? Oui, à certains égards, les nouveaux Beats sont meilleurs que les AirPods Pro pour environ le même prix. Nous pensons qu’ils ont un son légèrement meilleur et que leur autonomie est meilleure – jusqu’à 6 heures avec suppression du bruit, contre jusqu’à 4,5 heures pour les AirPods Pro. La suppression du bruit du Beats Fit Pro semblait être à égalité avec celle des AirPods Pro, tout comme leur mode de transparence. Les bouts d’ailes intégrés verrouillent également les oreillettes dans vos oreilles pour les activités sportives et une utilisation quotidienne. Alors que le Fit Pro devrait s’adapter confortablement à la plupart des oreilles, certaines personnes n’aiment pas la conception du bout de l’aile. Il manque au Fit Pro la charge sans fil et la compatibilité MagSafe trouvées dans la version mise à jour des AirPods Pro, qui a été publiée en même temps que les AirPods de troisième génération.

Dois-je acheter des AirPods dans l’Apple Store ? Si vous pouvez l’aider, non: les différents modèles d’AirPods se vendent généralement moins cher en ligne chez d’autres détaillants comme Amazon et Walmart. Amazon, quant à lui, correspond généralement au prix le plus bas chez d’autres détaillants. En règle générale, nous n’achèterons des AirPods que sur l’Apple Store si nous voulons une gravure, qui n’est pas disponible ailleurs. Cela dit, si vous choisissez d’aller dans un Apple Store pour les offres Apple, vous devriez vous renseigner sur la correspondance des prix. Bien qu’Apple ne semble pas avoir de politique officielle, il a été signalé qu’elle offrirait jusqu’à 10 % de correspondance de prix. À titre d’exemple, ce serait 25 $ de réduction sur les AirPods Pro, qui coûtent 249 $. Ce n’est pas beaucoup, mais cela vaut la peine de demander si vous pouvez obtenir 10 % de réduction.