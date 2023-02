Meilleurs adaptateurs de voyage 2023 : Adaptateurs secteur pour la maison et l’extérieur

Si vous avez déjà dû vous précipiter dans un aéroport pour acheter un adaptateur de voyage ou pire, vous avez fini par regarder un Kindle mort dans l’avion, vous saurez que l’oubli d’un adaptateur peut ternir un voyage. Et, si vous devez acheter à l’aéroport, vous paierez le double.

Économisez de l’argent en planifiant à l’avance et en achetant quelques adaptateurs d’alimentation en ligne avant vos vacances. Une fois que vous les avez, vous pouvez les garder dans votre valise ou votre sac de voyage et ne plus jamais vous faire prendre. Sans parler de ceux dotés de ports USB que vous pouvez utiliser au quotidien, pour charger plusieurs appareils à la fois et peut-être même offrir des options de charge rapide.

Vous pouvez même trouver des adaptateurs monde à monde, qui acceptent n’importe quel type de prise et se connectent à n’importe quelle prise – idéal non seulement pour voyager, mais aussi pour toute technologie internationale que vous finissez par rapporter de votre voyage pour l’utiliser à la maison .

Si vous n’êtes pas sûr du type d’adaptateur dont vous avez besoin, consultez nos conseils d’achat, qui suivent le tableau. Nous avons des informations sur les prises et la connexion de votre adaptateur, ainsi que sur les régions, la tension et les prises à 2 ou 3 broches.

Si vous êtes occupé à planifier un voyage, vous pouvez également consulter notre guide des meilleures banques d’alimentation portables.

Les meilleurs adaptateurs de voyage

TEC UK to EU Travel Adapter Twin Pack – Meilleure option économique (UE) Commençons par quelque chose de simple : il s’agit d’un pack de deux adaptateurs de voyage du Royaume-Uni vers l’UE, qui vous permettra d’utiliser votre technologie britannique à peu près n’importe où en Europe. Ils sont bon marché et gais, mais ils fonctionnent – et pour la plupart des gens, cela suffit. Ils coûtent également beaucoup moins cher en ligne que d’acheter exactement les mêmes dans un marchand de journaux d’aéroport. Si vous savez que vous voyagez principalement en Europe, ou si vous avez juste un voyage spécifique à venir pour lequel vous avez besoin d’un adaptateur ou deux, c’est le moyen le moins cher de recharger vos gadgets une fois que vous y êtes. TEC UK to US Travel Adapter Twin Pack – Meilleure option économique (États-Unis) Dans le même ordre d’idées, voici le même adaptateur, mais pour les États-Unis et d’autres pays qui utilisent ce type de prise, notamment le Canada, le Mexique, le Japon et la majeure partie de l’Amérique du Sud, entre autres. N’oubliez pas qu’il ne convertira pas la tension, vous constaterez peut-être que certains de vos appareils britanniques se chargent plus lentement aux États-Unis, et quelques-uns peuvent même ne pas se charger du tout s’ils ne peuvent pas tirer suffisamment d’énergie, mais d’après notre expérience, cela c’est rare. MyTravelPal Pro – Meilleures fonctions de sécurité Avantages Des dispositifs de sécurité

3 ports USB pour une charge rapide

Utilisation dans plus de 150 pays PDSF :

Non disponible actuellement aux États-Unis Si vous êtes préoccupé par la sécurité, l’adaptateur MyTravelPal Pro est une excellente option, car il possède deux fonctions de sécurité : un parasurtenseur qui l’éteindra pour protéger vos appareils en cas d’alimentation anormale ; et des connexions terre/terre sur les quatre prises, vous pouvez donc utiliser des appareils de grande puissance sans vous inquiéter. Astucieusement, vous pouvez dévisser la broche de mise à la terre sur la prise américaine, de sorte que l’utilisation n’est pas limitée aux prises avec une troisième fente. Le Pro peut alimenter quatre appareils à la fois, avec une prise de courant et trois ports de charge USB, qui permettent une charge rapide (jusqu’à 70 % plus rapide qu’un chargeur moyen). Cela signifie également qu’il est très pratique à la maison, vous en tirerez donc beaucoup d’utilité. Il ne convertit pas la tension, mais il prend en charge une large plage d’entrée : 100-250 V. Il fonctionnera dans plus de 150 pays, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Chine, l’Europe, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Zendure Passport III – Idéal pour la maison et les voyages Avantages Fonctionne dans plus de 200 pays

Protecteur de surtension

4 ports USB-C, 1 USB-A Le Zendure Passport III n’est pas seulement un excellent adaptateur de voyage, mais aussi un excellent chargeur à domicile. Avec des connecteurs coulissants, il peut se brancher sur les prises de type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O et accepte les types A, B, C, E , F, G, I, J, L et N, il fonctionne donc dans plus de 200 pays et régions, y compris les États-Unis, l’Europe, l’Australie et le Royaume-Uni. Grâce à un fusible à réinitialisation automatique, il coupera l’alimentation s’il détecte qu’il fait trop chaud, ce qui devrait sauver vos appareils (et le Passport III lui-même) des problèmes de tensions internationales incompatibles. De plus, il dispose de quatre ports USB-C et d’un port USB-A, ce qui lui permet de charger plusieurs appareils à la fois, avec une charge USB-C jusqu’à 65 W, ce qui est suffisant pour charger rapidement un ordinateur portable ou une tablette. Zendure Passport II Pro – Le plus puissant Avantages Puissant

Utile dans 200 pays

Peut charger 6 appareils à la fois Le Zendure Passport II Pro est un adaptateur de voyage si puissant que vous finirez probablement aussi par l’utiliser à la maison. Il peut se brancher sur des prises britanniques, américaines, européennes ou australiennes, et vous pouvez également y brancher toutes celles-ci, couvrant plus de 200 pays. Le fusible à réinitialisation automatique de 10 A peut gérer des appareils à haute puissance et se réinitialisera s’il surcharge plutôt que de se casser, bien qu’il ne soit pas mis à la terre. Il peut charger jusqu’à six appareils simultanément : un via la prise secteur principale, puis deux USB-C et quatre USB-A. Un port USB-C prend en charge la plupart des normes de charge rapide pour les ordinateurs portables et les téléphones jusqu’à 61 W, bien que si vous connectez d’autres appareils simultanément, ce port plafonne à 45 W légèrement inférieurs, avec 12 W partagés entre les autres USB. Adaptateur secteur Go Travel Duo mis à la terre du Royaume-Uni vers l’UE – Chargement de quatre appareils Avantages Chargez 4 appareils à la fois

Mise à la terre Les inconvénients Le modèle mis à la terre ne convient pas aux prises américaines Cet adaptateur secteur pratique de Go Travel vous permettra de charger jusqu’à quatre appareils simultanément via une seule prise : deux via les prises secteur britanniques et deux autres via les prises USB-A incluses. Ce modèle est parfait pour une utilisation dans toute l’Europe, mais vous pouvez également en obtenir un essentiellement identique pour une utilisation aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays compatibles. Gardez à l’esprit que les deux sont mis à la terre, ce qui signifie qu’ils sont idéaux pour charger en toute sécurité des appareils à usage intensif comme les ordinateurs portables, mais comme le modèle britannique est également livré avec une broche de terre non amovible, il ne rentre pas dans les prises à deux broches aux États-Unis. . Skross World Travel Adapter MUV USB – Idéal pour la compatibilité à deux broches Avantages Polyvalent

Utile au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Asie Les inconvénients Pour une technologie moins gourmande en énergie Skross est l’un des noms les plus reconnus et les plus fiables en matière d’adaptateurs de voyage, c’est pourquoi nous avons choisi son adaptateur USB MUV pour notre tour d’horizon. Conçu pour les appareils à deux broches non mis à la terre, il est parfait pour les technologies moins gourmandes en énergie comme les rasoirs, les téléphones, les tablettes ou les liseuses, mais peut ne pas être en mesure de répondre aux besoins en énergie d’un ordinateur portable ou d’un sèche-cheveux. Du côté positif, cela signifie que ses sorties à 2 broches fonctionneront dans toutes les prises américaines et européennes. Cependant, il a l’avantage d’accepter des périphériques d’entrée du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Australie, d’Europe et de la plupart des pays d’Asie, et de sortir vers tous les mêmes pays. Vous disposez également de deux prises USB-A, qui partagent une alimentation 5V. Vous pouvez les utiliser pour charger deux appareils USB tout en chargeant simultanément quelque chose d’autre via la prise principale, ce qui en fait l’outil idéal pour toute personne disposant de quelques appareils à charger en même temps. Skross World Travel Adapter Pro Light USB – Idéal pour une charge rapide Avantages Mise à la terre

Bon pour les appareils à haute puissance Les inconvénients Ne convient pas aux prises à 2 broches Cet adaptateur Skross ressemble assez à celui répertorié ci-dessus, mais il présente une différence significative : il comprend une broche de terre et est évalué jusqu’à 1575 W, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser en toute sécurité pour charger (rapidement) des appareils à haute puissance tels que des ordinateurs portables. Comme pour les autres prises à trois broches, notez que cela signifie qu’il ne s’adaptera pas à toutes les prises de courant – la broche de terre n’est pas amovible, donc ne convient pas aux prises à deux broches aux États-Unis ou en Australie, ce qui signifie que vous pourriez trouver des prises vous ne pouvez pas utiliser. Notez également que cela prend en charge les prises européennes, mais uniquement en utilisant la section de prise détachable. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser les prises USB incluses pour le chargement, bien que celles-ci fonctionnent dans toutes les autres régions. Anker PowerPort 4 Lite – Idéal pour une utilisation familiale L’Anker PowerPort 4 Lite manque de compatibilité Quick Charge 2.0 ou 3.0, mais tous les appareils ne sont pas compatibles avec cela de toute façon, donc ces quatre ports USB-A standard conviendront à la plupart, avec suffisamment pour satisfaire une petite famille en déplacement. Il comporte PowerIQ et VoltageBoost, cependant. Il comporte des têtes de prise interchangeables pour le Royaume-Uni et l’UE, mais étrangement aucune pour les États-Unis ou l’Australie/Nouvelle-Zélande. Adaptateur TEC UK vers Inde – Pour l’Asie du Sud Les inconvénients Pas un transformateur de tension Si vous voyagez en Inde, au Pakistan ou au Sri Lanka, vous trouverez peut-être des prises de courant internationales dans votre hôtel, mais ces pays ont également un type de prise dédié. Les adaptateurs de voyage de ce type peuvent être coûteux à l’aéroport, alors pour économiser de l’argent, achetez avant de partir. Il s’agit d’un pack double, donc c’est encore mieux. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’adaptateurs simples et non de transformateurs de tension.

Connexion de votre adaptateur

La plupart des adaptateurs sont livrés avec des prises USB-A – certains téléphones et ordinateurs portables sont livrés avec des câbles avec des connecteurs USB-C aux deux extrémités, alors assurez-vous d’avoir un câble USB-A vers USB-C avec vous pour les garder rechargés. Et les ports USB-C sont plus courants maintenant.

Encore plus utiles sont les adaptateurs de voyage qui intègrent plusieurs prises USB, ce qui signifie que vous pouvez utiliser une seule prise pour charger plusieurs appareils. Certains incluent même désormais un port d’alimentation USB-C, utile pour les propriétaires d’ordinateurs portables USB-C tels que certains MacBook d’Apple.

Régions et tensions

La chose la plus importante à vérifier avant d’acheter un adaptateur de voyage est le type de prise utilisé dans la région où vous voyagez. Pour les besoins de cet article, nous allons supposer que vous êtes basé au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un adaptateur pour voyager presque partout dans le monde, à de rares exceptions comme Hong Kong et Singapour qui utilisent le Royaume-Uni. brancher.

Pour la plupart, il existe trois grandes régions de fiches au-delà du type britannique : les fiches à broches rondes utilisées dans toute l’Europe, les broches droites plates utilisées en Amérique et dans certaines parties de l’Asie, et les broches inclinées plates utilisées en Australie et dans le reste du pays. Asie. Cela vaut toujours la peine de revérifier avec une recherche rapide sur Google avant un voyage, et il existe quelques autres types de prises uniques à surveiller.

La tension peut également être un problème. Les prises britanniques utilisent 220-240 V, ce que vous trouverez facilement en Europe et en Australie. Les prises américaines ne fonctionnent qu’à 120 V, tandis que le Japon propose un 110 V encore plus maigre. Pour la plupart, ce n’est pas un problème, mais cela peut signifier que certains appareils se chargeront plus lentement que d’habitude, et certains des plus gourmands en énergie pourraient ne pas fonctionner du tout s’ils ne peuvent pas tirer suffisamment l’alimentation du secteur pour fonctionner. Malheureusement, un adaptateur de voyage ne peut rien y faire, car il ne convertit pas la tension.

2 broches contre 3 broches

Une chose à surveiller dans les adaptateurs de voyage est de savoir s’ils prennent en charge ou non les broches de terre. Alors que les prises à 3 broches sont la norme au Royaume-Uni, ailleurs dans le monde, elles sont utilisées moins souvent ou pas du tout.

La mise à la terre aide à vous protéger, vous et vos gadgets, contre les chocs électriques, vous préférerez donc peut-être opter pour des adaptateurs à 3 broches, qui offrent un niveau de protection supplémentaire. Gardez à l’esprit que cela peut limiter l’endroit où vous pouvez les utiliser – les États-Unis et l’UE ont à la fois des prises à 2 et 3 broches, de sorte que votre prise à 3 broches ne rentre tout simplement pas dans certaines prises, et vous souhaiterez peut-être que vous le fassiez risqué avec un modèle à 2 broches.