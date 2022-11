Meilleurs accessoires Quest 2 en 2022 : chargeurs, supports et plus

Et si vous voulez un endroit pour présenter fièrement votre Oculus Quest 2 qui aussi le charge ? Eh bien, c’est là qu’intervient le NexiGo S20. Il agit non seulement comme une station d’accueil, tenant votre casque et ses contrôleurs dans toute leur splendeur lorsqu’ils ne sont pas utilisés, mais il chargera également tout pour qu’il soit prêt à partir quand vous l’êtes.

Le kit est livré avec une station d’accueil, ainsi que des piles AA rechargeables de remplacement et des couvercles de contrôleur Oculus qui le rendent compatible avec les points de charge tactiles de la station d’accueil. De cette façon, chaque fois que vos contrôleurs sont mis en place, ils se rechargent.

En ce qui concerne le casque lui-même, NexiGo fournit un câble USB-C MagSafe-esque pour le chargement. Vous placez le nœud USB-C magnétique sur le côté du casque et le câble s’enclenche magnétiquement lorsqu’il est tenu à proximité. La beauté de ce système est que vous pouvez simplement soulever le casque et le câble se déconnectera sans déplacer le support. C’est une expérience fluide, bien que la connexion magnétique puisse parfois être un peu délicate.

Il y a même un éclairage LED intégré qui, en plus de rendre la station d’accueil cool, affiche l’état de charge actuel de votre casque et de vos contrôleurs – orange lors de la charge, bleu lorsqu’il est chargé. Le seul inconvénient est que ceux-ci ne peuvent pas être désactivés, ce qui rend le quai un peu trop lumineux pour être utilisé sur une table de chambre.

Il convient également de noter que bien qu’il soit compatible avec les serre-tête standard et Elite, le poids supplémentaire du serre-tête Elite avec batterie signifie qu’il est incompatible avec la station d’accueil.