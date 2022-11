Meilleurs accessoires Nintendo Switch 2022 : batteries, étuis et plus

Le commutateur est livré avec 32 Go de stockage intégré, mais au moment où vous incluez le système d’exploitation et vos premiers jeux – ainsi que les mises à jour – cet espace peut se remplir rapidement. C’est pourquoi nous vous recommandons de vous procurer une carte microSD pour étendre votre espace de stockage.

Il existe de nombreuses cartes parmi lesquelles choisir, mais SanDisk sait comment créer une carte SD que les fans de Nintendo adoreront. Après avoir obtenu la licence officielle de Nintendo, la société propose des cartes microSDXC de 64 Go, 128 Go, 256 Go et même 512 Go, colorées et détaillées avec des images emblématiques de Nintendo.

Nous sommes particulièrement fans de la carte rouge de 128 Go, avec un Super Mushroom à l’avant et au centre, mais la Triforce, une Spiny Shell et une Super Star sont également disponibles si vous optez pour l’une des autres cartes de capacité. Il existe également une carte de 128 Go sur le thème d’Apex Legends si cela vous convient.

Toutes ces cartes sont également à des prix compétitifs et parfaitement rapides pour vos besoins Switch, ce qui vous permet de prendre et de jouer à plus de jeux avec vous à tout moment.