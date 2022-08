Meilleurs accessoires Meta Quest 2 pour 2022

Le méta Quête 2 est l’un des meilleurs casques VR sur le marché aujourd’hui, offrant une expérience entièrement sans fil avec de grands jeux comme Resident Evil 4 et The Walking Dead : Saints et pécheurs. Il est disponible sur , qui se compose d’un casque et d’une paire de contrôleurs. Bien que cela soit suffisant pour vous permettre de démarrer et de passer un moment fantastique à explorer les mondes de la réalité virtuelle, il existe un certain nombre d’excellents accessoires capables d’améliorer considérablement votre expérience.

Voici un aperçu de certains des meilleurs accessoires Quest 2. La plupart que j’ai essayés moi-même, y compris le Quest 2 Elite Strap, divers étuis de transport, un tapis VR, des lentilles de prescription, un masque anti-transpiration, des gants lestés, des batteries externes et une version générique du câble Oculus Link VR. Mais quelques sélections sont très appréciées par les acheteurs en ligne. J’ajouterai plus d’accessoires Quest 2 et mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que je les essaierai.

Amazone Si vous recherchez un peu de protection pour l’unité principale Quest 2 (oui, les gens sont connus pour les laisser tomber), une couverture faciale vous aidera. Le Nufr est disponible en différentes couleurs pour environ 16 $, le prix variant légèrement selon la couleur.

Amazone Lorsque je cherchais à passer à un serre-tête “élite” pour mon expérience de réalité virtuelle, je ne voulais pas nécessairement dépenser 50 $ pour le serre-tête Elite officiel. Je cherchais un ensemble d’accessoires Quest qui combinait des accessoires et j’ai trouvé celui-ci d’Esimen, qui comprend une belle mallette de transport. Pour l’instant, après un mois d’utilisation, tout tient bien. Cela dit, la sangle de tête Elite et l’étui de transport officiel Quest 2 ont un aspect et une sensation plus haut de gamme (savoir s’ils valent la pâte supplémentaire est discutable, bien sûr).

Meilleur achat Si vous recherchez une expérience de jeu plus confortable, la mise à niveau vers une sangle “élite” est la voie à suivre. J’ai d’abord acheté ce lot d’accessoires Esimen contrefaits. Tout s’est bien passé, mais je dirai que la version officielle de la sangle d’élite est supérieure (ce n’est pas deux fois mieux, mais c’est un peu une mise à niveau par rapport à la contrefaçon de sangle d’élite que j’ai achetée). Vous n’avez qu’à payer une prime pour cela.

Amazone De nombreux jeux VR sont conçus pour vous faire transpirer. C’est pourquoi c’est une bonne idée d’obtenir un couvre-visage en silicone ou en similicuir que vous pourrez facilement essuyer après chaque session de jeu. J’ai acheté un pack Vokoo qui comprenait un jeu de poignées de contrôleur et un cache d’objectif. (Il est important de protéger vos lentilles du soleil et des coups.) Tout va bien et fonctionne bien, donc rien à redire, mais le pack Vokoo n’est plus en stock.

FramesDirect Vous pouvez certainement jouer avec le Quest 2 en portant des lunettes, mais c’est plus confortable sans. C’est là qu’intervient un ensemble d’inserts pour verres correcteurs. Oculus s’est associé à FramesDirect pour fournir de tels inserts Rx, avec des prix commençant à 80 $ pour les inserts VirtuClear. Il existe d’autres inserts d’objectif Oculus VR Rx, y compris ceux de Laboratoire d’objectifs VR et WidmoVR, mais je n’ai essayé que les lentilles VirtuClear. Ils fonctionnent bien et sont assez faciles à retirer pour que quelqu’un qui n’a pas besoin de lunettes puisse jouer.

Méta Il existe de nombreux étuis de transport pour le Quest 2 qui coûtent environ 25 $ et sont assez décents. Mais la version de marque Oculus est sans doute la meilleure. Il est protecteur, relativement léger et élégant. Le seul inconvénient est qu’il coûte 49 $.

Amazone Le Quest 2 a quelques excellents jeux de tennis de table qui sont déjà incroyablement réalistes (je joue Onze Tennis de Table). Mais si vous voulez en ajouter encore plus, transformez votre contrôleur Quest en ce qui ressemble à une véritable raquette de ping-pong avec une poignée de raquette. L’équilibre du poids est un peu différent, mais il est suffisamment proche pour vous donner la sensation que vous en tenez vraiment un. C’est un peu hardcore, mais c’est un incontournable si vous jouez beaucoup au tennis de table virtuel.

David Carnoy/CNET Posséder un tapis “VR” est une bonne chose car il fournit un certain rembourrage pour vos pieds pendant les entraînements VR et définit également une limite que vous pouvez sentir (le tapis est un peu surélevé du sol afin que vous puissiez sentir quand vous en descendez et savoir se recentrer). Cela fournit autant de rembourrage qu’un tapis de yoga épais. j’en ai utilisé un de Supernatural qui se vend 42 $. Il semble être très similaire au tapis populaire Proxi-Mat Space Station Theo que vous pouvez trouver sur Amazon pour environ 50 $ (le prix semble fluctuer un peu). Les deux mesurent 35 pouces de diamètre.

Amazone Amazon propose plusieurs masques anti-transpiration VR pour ceux qui jouent à des jeux VR actifs et se retrouvent avec un peu trop de transpiration. Après une séance de Thrill of the Fight (boxe), je me retrouve souvent avec de la sueur qui coule dans les yeux à l’intérieur du casque, ce qui est irritant. C’est là que l’un de ces masques anti-transpiration peut vous aider. Ils ont l’air un peu ridicules mais ils peuvent rendre l’expérience de jeu VR plus confortable. La version Crossmeta ici est un peu plus chère que certaines autres options sur Amazon, mais elle est livrée avec trois masques au lieu de deux.

David Carnoy/CNET Bien que vous puissiez utiliser n’importe quel casque filaire avec le Quest 2, il existe une poignée de casques officiels, y compris le casque de jeu G Pro de Logitech. Il semble robuste et confortable pour une paire supra-auriculaire, avec des coussinets en mousse à mémoire de forme qui isolent passivement le bruit ambiant. Vous obtenez un cordon court (avec une bande Velcro) conçu pour le Quest 2, ainsi que d’autres accessoires de cordon qui vous permettent d’utiliser le casque Quest avec votre PC et d’autres consoles. Le microphone à perche est amovible. Je me suis concentré un peu plus sur le facteur confort – et porter ce casque Quest 2 pendant un jeu d’entraînement VR augmentera un peu la température sur votre tête – mais ils sonnent bien aussi.

David Carnoy/CNET Si vous ne voulez pas porter d’écouteurs pleine taille pendant que vous jouez, les écouteurs de jeu Logitech G333 VR sont une bonne alternative. Ils sont livrés avec un cordon court de longueur personnalisée (et une sangle Velcro) conçu pour les casques Quest 2. Le cordon menant au bourgeon droit est plus long, vous portez donc ce cordon derrière votre cou, ce qui vous permet de les laisser pendre lorsque vous n’avez pas les bourgeons dans vos oreilles. Bien qu’ils ne soient pas trop sophistiqués en ce qui concerne les écouteurs, ils ont un cordon solide, se sentent globalement robustes et sont bien conçus pour une utilisation Oculus Quest 2. Ils offrent un son solide si vous obtenez un joint étanche (quelques embouts de tailles différentes sont inclus). Il existe de nombreuses options d’écouteurs moins chers pour Oculus Quest 2 – Vous pouvez les trouver ici. Cependant, je ne les ai pas essayés. Certains ne semblent pas aussi durables que le Logitech G333.

Amazone La station de charge Anker pour Quest 2 est exactement ce à quoi elle ressemble. C’est un lieu de repos pour votre unité principale et vos contrôleurs Quest 2 lorsque vous ne les utilisez pas, et comprend des piles rechargeables pour vos contrôleurs ainsi qu’un câble USB-C et un adaptateur secteur (vous branchez le câble dans la station d’accueil). La station d’accueil est également livrée avec un petit adaptateur USB-C magnétique que vous branchez sur le port USB-C du casque Oculus. Vous connectez ensuite l’unité principale et le chargeur magnétique intégré se connecte à l’adaptateur. J’ai pu charger le casque Quest 2 même avec un serre-tête d’élite dessus, mais vous devez retirer toutes les poignées que vous pourriez avoir sur les contrôleurs pour les charger.

Amazone Je n’ai pas encore essayé ce combo d’accessoires Quest, mais il obtient des notes élevées sur Amazon et semble être un bon moyen de connecter une batterie externe (non incluse) pour des sessions de jeu prolongées. Il y a une zone d’accueil magnétique à l’arrière de la sangle de confort. Vous collez simplement la plaque métallique adhésive sur n’importe quelle batterie externe et la batterie se colle ensuite à la sangle de confort.

David Carnoy/CNET Les manettes Quest 2 utilisent des piles AA et elles durent un temps raisonnable, mais si vous jouez beaucoup, elles doivent être remplacées plus régulièrement. C’est pourquoi il est judicieux de se procurer un ensemble de batteries lithium-ion rechargeables, qui se chargent plus rapidement et durent plus longtemps que les batteries rechargeables NiCad et MiMH d’antan. Et qui a besoin de mettre plus de piles jetables mortes dans le monde ? Bleu pâle les piles rechargeables sont livrées en packs avec aussi peu que quatre piles ou jusqu’à 12 (différents types de piles sont disponibles). Les batteries se chargent via Micro-USB et le câble inclus charge jusqu’à quatre batteries simultanément. Il faut environ deux heures pour obtenir une charge complète. Certains modèles concurrents sont passés à la charge USB-C et Pale Blue pourrait passer à l’USB-C à l’avenir. Actuellement, ses piles D rechargeables se chargent via USB-C.

Amazone Si tout ce que vous cherchez est un couvre-objectif, ce couvre-objectif Orzero VR est l’une des options les plus populaires pour un peu moins de 10 $. Personnellement, je recherche des ensembles d’accessoires qui incluent un couvre-objectif, mais certaines personnes ne veulent que cet accessoire de protection d’objectif.

Amazone Vous pouvez jouer à des jeux PC VR sur votre Quest 2 mais vous avez besoin d’un câble Link, bien que Meta ait affiné son Option sans fil Air Link (sur Wi-Fi) pour être plus fiable. La Le câble Oculus Link officiel coûte 78 $mais de nombreuses versions moins chères sont disponibles, y compris ce câble de transmission de données et de charge KRX de 20 pieds.

David Carnoy/CNET Si vous recherchez une batterie externe à attacher à votre casque pour obtenir plus de jus, cet Aukey de 10 000 mAh est une bonne option pour moins de 50 $. Vous devrez trouver un moyen de le monter sur votre casque. J’ai fabriqué un support DIY avec un aimant adhésif que j’ai mis à l’arrière d’une contrefaçon Elite Head Strap, puis j’ai collé une plaque adhésive sur la batterie. Cela a très bien fonctionné. Les aimants sont vos amis en matière de montage. (Comme tous les autres produits Aukey sur Amazon, celui-ci n’est actuellement pas disponible là-bas, mais vous pouvez l’acheter directement sur le lien ci-dessous.)

Amazone Je voulais un peu plus de défi lorsque je faisais des jeux d’entraînement en réalité virtuelle comme Thrill of the Fight, Fitness VR, The Climb et The Climb 2, Beat Saber et bien d’autres, alors j’ai cherché à obtenir des poids portables. D’après mes recherches, j’ai découvert que les gants lestés étaient la voie à suivre. Sachez simplement que vous devez procéder à vos risques et périls (vous pourriez vous blesser), mais cela augmente certainement l’intensité de vos entraînements. Chaque gant n’ajoute qu’une livre de poids, mais c’est plus que vous ne le pensez. Ils rentrent bien dans les contrôleurs.

