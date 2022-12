Meilleurs accessoires d’impression 3D : Tirez le meilleur parti de votre imprimante 3D

Comme tout passe-temps mécanique, l’impression 3D nécessite souvent des outils pour la faire fonctionner. Plus que cela, de bons accessoires peuvent rendre même le meilleures imprimantes 3D courir au-delà de leur portée normale. Souvent ces accessoires sont simples ; un ensemble de cisailles pour couper le filament ou un peu de colle pour aider à l’adhérence du lit, mais il existe également de nouveaux éléments matériels qui peuvent améliorer considérablement la qualité de votre impression ou donner à votre imprimante 3D des pouvoirs qu’elle n’a jamais eus auparavant.

J’ai amassé une énorme quantité d’accessoires utiles au cours de près d’une décennie d’impression 3D et j’en ai recherché beaucoup d’autres. Amazon est bien sûr une excellente ressource pour trouver des accessoires d’impression 3D de base et basés en Californie. Matterhackers a tout ce dont vous avez besoin pour des mises à niveau et des équipements plus avancés.

Les meilleurs accessoires pour les débutants

Buildtak Bien que chaque imprimante 3D soit livrée avec un grattoir à peinture que vous pouvez utiliser pour retirer les modèles de la plaque de construction, tous ne sont pas créés égaux. La plupart des grattoirs pour imprimantes 3D ne vous permettent pas d’abaisser suffisamment la lame pour soulever un modèle sans endommager la surface de construction. J’utilise le grattoir d’imprimante 3D Buildtak car il peut glisser sous le modèle sans creuser, ce qui les fait remonter tout de suite. Vous recevez des alertes de prix pour Spatule d’impression 3D BuildTak, lame en acier inoxydable + manche ergonomique, noir et rouge, (Quantité 1)

James Bricknell / Crumpe Ces petits paniers de rangement sont incroyablement utiles pour plus que le simple stockage des produits de douche. Les compartiments séparés facilitent le rangement de toutes vos clés hexagonales, grattoirs et coupe-filaments d’une manière qui facilite leur déplacement dans votre espace de travail grâce à la poignée pratique. J’en ai trois dans mon atelier et je les utilise pour des outils d’impression 3D, des colles assorties et du papier de verre assorti. Cela rend la vie beaucoup plus facile. Vous recevez des alertes de prix pour Panier de douche portable avec compartiments Organisateur de fournitures de nettoyage avec poignée de rangement en plastique Panier divisé Panier à outils pour salle de bain, chambre, cuisine, dortoir universitaire, jardin, sous évier, noir

VASTOOLS Les modèles ont souvent des arêtes vives lorsqu’ils sortent pour la première fois de la plaque de construction, surtout si vous avez utilisé un bord pour les ancrer. Un outil d’ébavurage comme celui-ci lisse ces bords d’un simple glissement dans le coin. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais si vous faites quelque chose que les gens peuvent manipuler, un outil d’ébavurage est indispensable. Vous recevez des alertes de prix pour VASTOOLS Outil d’ébavurage à tête pivotante 6-1/2″ Outil de chanfreinage à manche en métal Éliminer les bavures des tuyaux en aluminium, cuivre, laiton, résine et plastique

tekton Si vous vivez ici aux États-Unis, vous avez peut-être un jeu de clés hexagonales que vous utilisez pour la plupart des choses. Malheureusement, les imprimantes 3D sont fabriquées en utilisant des mesures métriques et non en pouces, de sorte qu’elles seront soit lâches et endommageront l’écrou, soit ne s’adapteront pas du tout. Un bon jeu de clés hexagonales métriques est abordable et facilite l’impression 3D. Vous recevez des alertes de prix pour Jeu de clés hexagonales TEKTON, 13 pièces (1,27-10 mm) | 25242

DryTote Le déshydratant est un outil indispensable dans la lutte contre l’humidité. Même le meilleur filament d’impression 3D peut être dégradé en absorbant trop d’humidité, et si vous vivez dans des climats humides, stocker votre filament dans un endroit frais et sec avec une pochette déshydratante est un excellent moyen de les garder utilisables plus longtemps. Ces pochettes sont un peu plus chères que certaines, mais elles peuvent être rechargées en les chauffant afin que vous puissiez les utiliser encore et encore. Vous recevez des alertes de prix pour Lot de 5 déshydratants rechargeables de 100 g – Sac absorbant l’humidité – Déshumidificateur déshydratant pour bacs de stockage et fourre-tout…

Aquanet Saviez-vous que la communauté de l’impression 3D utilise tellement de laque pour cheveux Aqua Net que la section “Fréquemment achetés ensemble” d’Amazon montre les filaments et les lits d’imprimante de remplacement ? Aqua Net est utilisé comme adhésif de transition qui aide à la fois votre filament à coller à la plaque de construction et, lorsqu’il fait froid, facilite son retrait. Vous devez faire attention à ne pas le vaporiser sur des pièces mobiles, mais si vous retirez votre plaque de construction amovible et que vous le vaporisez doucement et uniformément, vous obtiendrez immédiatement de meilleurs résultats. Vous recevez des alertes de prix pour Aqua Net Extra Super Hold Professional Hair Spray Unscented 11 oz

Elmer Comme la laque pour cheveux, les bâtons de colle aident à maintenir une impression, tout en ajoutant une barrière entre l’impression et la plaque. Certains matériaux collent un peu trop bien à une plaque de construction et peuvent déchirer un tapis ou même fissurer une plaque de verre. Le bâton de colle est également soluble dans l’eau, il est donc facile à laver avec de l’eau et du savon. Vous recevez des alertes de prix pour Elmer’s Disappearing Purple School Bâtons de colle, lavables, 6 grammes, 12 unités

Accessoires pour utilisateurs intermédiaires et avancés

Matterhackers Même si votre filament devient humide, il n’est pas complètement inutile. Heureusement, la plupart des filaments peuvent être séchés à nouveau si vous avez les bons outils. Le déshydratant aidera à l’empêcher de devenir humide, mais le PrintDry Pro de Matterhackers le dessèchera s’il est déjà humide et le gardera au sec pendant qu’il imprime dans la machine. C’est un produit ingénieux qui peut stocker deux bobines de 1 kg qui peuvent être utilisées par la machine alors qu’elles sont en sécurité à l’intérieur. Dans n’importe quel endroit qui n’est pas un désert, le PrintDry est inestimable.

Wham Bam Si vous espérez imprimer un filament comme l’ABS, vous aurez besoin que votre imprimante 3D soit très chaude et sans brise. Si vous vivez dans un climat particulièrement froid, une enceinte est un moyen utile de réchauffer la zone autour de votre imprimante 3D sans avoir à payer une fortune en factures de chauffage. La Wham Bam Hotbox a deux tailles, donc même si vous avez une machine plus grande, vous pouvez profiter des avantages d’une zone de construction plus chaude.

E3D L’une des meilleures mises à niveau publiées ces dernières années est le système de changement rapide Revo d’E3D. Disponible pour un grand nombre d’imprimantes 3D, ce remplacement hotend ajoute la possibilité de remplacer rapidement vos buses sans utiliser de clés ni de pinces. Vous pouvez retirer le filament, laisser refroidir la buse et la dévisser avec vos doigts. La possibilité d’échanger facilement les buses ouvre de nouvelles techniques d’impression avec des buses plus grandes pour la résistance et des buses plus petites pour les détails. C’est une mise à niveau incontournable pour toute machine compatible.

Matterhackers Les buses sont consommables dans l’impression 3D et vous pouvez vous attendre à les utiliser assez fréquemment. Si vous imprimez des matériaux avec des matériaux abrasifs tels que la fibre de carbone, le bois ou même la lueur dans le noir, votre buse pourrait être détruite en une seule session de 8 heures. La buse Obxidian est spécialement durcie pour réduire l’usure et conserver l’impression de votre buse beaucoup plus longtemps. C’est aussi une partie du système Revo que je viens de mentionner, il peut donc être facilement remplacé par différentes tailles ou d’autres buses facilement.

Mosaïque La Palette 3 est une unité multi-matériaux qui permet à votre imprimante 3D standard d’imprimer plusieurs couleurs ou types de filaments. Cela ouvre une grande variété dans votre impression 3D et peut vous aider à créer un modèle vraiment unique. Vous pouvez même prendre un modèle numérique existant et y “peindre” des couleurs de sorte qu’à l’impression, il s’agisse d’une multitude de – jusqu’à huit – couleurs.

Repkord La Repbox est un favori de la communauté pour un certain nombre de raisons. Le créateur est un formidable défenseur de l’impression 3D et la boîte elle-même est un design fantastique qui peut être montée ou posée sur un établi. La Repbox contient 6 rouleaux de filament de 1 kg et est livrée avec plusieurs étuis déshydratants pour les garder au frais. Le filament est alimenté hors de la boîte directement dans un système Palette ou plusieurs imprimantes sans jamais toucher l’air humide.

FAQ sur les accessoires pour imprimantes 3D

Quel est le meilleur outil d’impression 3D pour les débutants ? Lorsque vous commencez à imprimer en 3D, la chose la plus importante à faire est votre première couche. Il faut du temps pour que le niveau de la plaque de construction soit suffisant pour imprimer de manière cohérente, donc tout outil qui peut aider à cela est important. N’importe lequel des adhésifs de lit de cette liste aidera votre première couche à mieux s’étendre et facilitera le retrait de l’impression une fois celle-ci terminée. Le bâton de colle et la laque pour cheveux peuvent sembler être des solutions rudimentaires pour une machine de haute technologie, mais ils fonctionnent et ils ne coûtent pas cher.