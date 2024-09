Meilleurs accessoires de joueurs WNBA aujourd’hui – Paris sur les accessoires WNBA 9-17

Pari prop n°1 : Tina Charles Plus de 11,5 rebonds

+102 chez FanDuel

L’Atlanta Dream a une occasion en or de se placer en pole position pour la dernière place en séries éliminatoires ce soir, avec Tina Charles prête pour une sortie chargée contre une ligne avant de Chicago Sky amochée.

Charles a mené le Dream vers une victoire indispensable en prolongation dimanche contre les Washington Mystics, en totalisant 20 points et 10 rebonds. Je m’attends à des statistiques encore meilleures de la part du vétéran.

Charles a récupéré 12 rebonds ou plus lors de quatre de ses six derniers matchs, et Chicago est vulnérable autour du panier sans Angel Reese, blessée.

Bien que le Sky ait marqué 88 points la dernière fois, son attaque a été glaciale récemment, avec notamment un échec de 58 points contre les Mystics. Atlanta étant bloqué défensivement ici (étant donné qu’il s’agit essentiellement d’un match de barrage), je ne fais pas confiance à Chicago pour marquer régulièrement.

Le Sky ne tire qu’à 43 % sur le terrain, le deuxième pire score de la ligue, tandis que le Dream accumule le troisième plus grand nombre de rebonds par match.

Charles est l’une des principales raisons pour lesquelles Atlanta est toujours en lice pour les séries éliminatoires, et je prédis un autre match solide sur le verre.