Meilleurs accessoires Apple AirTag – Crumpe

Airtag les accessoires sont indispensables pour quiconque utilise les astucieux dispositifs de suivi lancés par Apple en avril de l’année dernière. Concurrent de Tile, l’AirTag d’Apple vous permet de retrouver des objets tels que des portefeuilles, des sacs et des clés à l’aide de l’application Find My d’Apple. C’est un excellent appareil si vous égarez souvent des choses. UN (29 £, 45 AU $), tandis que vous pouvez obtenir un pack de quatre pour 99 $ (99 £, 149 AU $). Malheureusement, les disques AirTag ne sont livrés avec aucun type de support, ce qui signifie que, selon la façon dont vous avez l’intention de l’utiliser, vous aurez besoin d’un accessoire pour ce qui est aussi, essentiellement, un accessoire. (Les produits Apple ont tendance à stimuler leurs propres industries artisanales pour les ajouts, même s’il s’agit d’accessoires pour commencer — AirPods sont un bon exemple.) Mais il existe une tonne d’accessoires AirTag disponibles dans différents styles pour tous les budgets.

Dans certains cas, vous pourrez intégrer un AirTag dans un objet sans support – il suffit de le mettre dans un sac à main ou un sac à dos, par exemple – mais certaines personnes aiment garder un AirTag avec leurs clés ou l’attacher à un sac à dos ou sac d’ordinateur portable. Vous pouvez également coller votre AirTag sur un objet et de nombreux supports AirTag sont disponibles.

Notez que les éditeurs de CNET ont essayé la plupart de ces accessoires, mais pas tous. Si nous n’avons pas essayé un produit, nous avons testé d’autres accessoires de ces sociétés, nous nous sentons donc à l’aise de les recommander. Nous ajouterons d’autres accessoires AirTags à la liste au fur et à mesure que nous testerons de nouveaux produits.

Porte-clés et sangles

Belkin Le support sécurisé Belkin pour AirTags est disponible porte-clés ou sangle versions en quatre options de couleur. Il n’y a rien de très fantaisiste à leur sujet, mais à 13 $, ils coûtent tous les deux moins cher que les options de marque Apple présentées ci-dessous. Vous pouvez également obtenir un pack de deux pour 20 $.

David Carnoy/CNET Bien qu’il ait été lancé un peu plus tard que certains accessoires AirTags, le porte-clés d’Otterbox, qu’Otterbox appelle un “étui robuste”, est fait de plastique solide et enferme effectivement votre AirTag (vous dévissez la pièce supérieure, placez votre AirTag dans l’étui, puis revissez la pièce supérieure pour verrouiller l’AirTag dans le support). Il est disponible en noir ou blanc pour 20 $ mais est actuellement en vente pour 15 $.

Amazone Bien que ce porte-clés en similicuir de Cyrill, une sous-marque de Spigen basée en Corée, n’ait rien d’extraordinaire, il est actuellement disponible en options de couleur pierre et noire.

Patrick Hollande/Crumpe Le porte-clés en cuir de marque Apple coûte 35 $ et est disponible en trois couleurs : noir, marron selle et rouge.

Amazone Si vous recherchez une option de valeur, votre meilleur pari peut être de lancer les dés sur une marque sans nom sur Amazon. Cette couverture de porte-clés Eusty est disponible dans un pack de 4 pour un peu moins de 15 $. Souvent, les modèles génériques comme celui-ci sont étiquetés comme “cuir” alors qu’en fait ils sont en faux cuir (parfois appelés cuir PU ou cuir végétalien). Ceux-ci ressemblent beaucoup aux autres porte-clés AirTag de base en similicuir et sont disponibles en quelques options de couleur. Il existe des dizaines, voire des centaines de supports AirTag génériques disponibles. La plupart devraient aller bien, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils s’usent aussi bien avec le temps que les vrais modèles en cuir.

David Carnoy/CNET AirTag Vault de Caseology est une autre option de porte-clés simple qui est abordable à 15 $ mais qui pourrait réduire de quelques dollars son prix au fil du temps. (Caseology est également une sous-marque de Spigen.) C’est l’un des rares accessoires AirTag qui était disponible au lancement et qui a donc été assez populaire. Il est livré avec un mousqueton mais vous pouvez attacher un porte-clés standard si vous le souhaitez. Il devrait être de retour en stock assez rapidement.

Amazone Spigen vend également un porte-clés AirTag attrayant et simple, le Valentinus, pour environ 18 $. Il est fait de simili cuir. Hélas, il est momentanément en rupture de stock mais devrait être de retour dans les prochaines semaines.

Amazone Si vous recherchez un support qui se colle sur un objet (comme le dessous d’un siège de vélo ou d’un scooter), le support AirTag Stick-on de Pelican est conçu pour faire exactement cela. Une seule monture coûte 20 $ tandis qu’un pack de quatre se vend 40 $. Il est disponible en quatre couleurs différentes.

Pomme La boucle d’Apple, conçue pour attacher votre AirTag à un sac, coûte autant qu’un AirTag. Mais c’est l’option de boucle officielle d’Apple et cette option en polyuréthane est moins chère que le cuir 39 $ Boucle en cuir. (Cela n’en fait pas une bonne affaire, mais je le signale simplement.) Il est disponible en quatre couleurs différentes.

Nomade J’aime mieux le design du porte-clés AirTag en cuir de Nomad que celui d’Apple, qui laisse l’AirTag partiellement exposé. Ce porte-clés AirTag le cache et ressemble plus à un porte-clés standard. Il est conçu pour “s’altérer” avec le temps, en devenant plus foncé (en particulier la version marron). Il est disponible en marron ou noir pour 30 $, ce qui est cher mais c’est agréable. Nomad fabrique également une boucle en cuir qui est également un porte-clés et des listes pour 20 $. Je préfère le modèle plus cher illustré ici.

Spigen Spigen, connu pour ses étuis iPhone de valeur, a son AirTag Case Rugged Armor (25 $). Ce n’est pas aussi bon marché que nous l’espérions, mais peut-être que le prix baissera avec le temps. Il a un design robuste avec un joli mousqueton et des éléments en fibre de carbone.

David Carnoy/CNET Casetify propose une grande variété de supports AirTag. Ils sont faits de plastique dur et sont assez basiques, mais ont des illustrations accrocheuses à l’arrière. Vous pouvez également les personnaliser avec votre nom ou choisir parmi plusieurs emojis et autres graphiques. Ils sont chers à 38 $ mais sont parfois en vente.

Nomade Si vous cherchez à AirTag votre animal de compagnie, la prochaine étiquette d’identification robuste pour animaux de compagnie de Nomad correspond à la facture (le porte-clés AirTag de Nomad est essentiellement identique). Selon Nomad, il est construit avec une coque en polycarbonate surmoulée en TPU et est livré avec deux options de boîtier : un dos étanche IP67 et un dos à trou pour haut-parleur. Pour un supplément de 20 $, vous pouvez acheter un couvercle d’insertion en acier inoxydable personnalisable sur lequel vous pouvez faire graver le nom de votre animal et un moyen de vous contacter. Aucun collier pour animal de compagnie n’est inclus. Il convient de garder à l’esprit qu’Apple affirme que les AirTags ne sont pas conçus pour suivre les animaux de compagnie. Votre animal de compagnie devrait être à portée du réseau Find My pour que l’AirTag fonctionne, donc s’il s’enfuit dans les bois, cela ne sera pas d’une grande aide.

Nomade/Capture d’écran par John Falcone/CNET Vous voulez garder une trace de vos lunettes ? (Oui, j’égare souvent le mien.) La sangle de lunettes de Nomad pour l’AirTag est la façon de le faire. Ingénieux, mais pas bon marché à 35 $.

Autres options AirTag

Moment Moment, qui fabrique et vend des accessoires photo et vidéo pour les produits Apple, y compris des accessoires d’objectif, aura un accessoire de boîtier qui vous permettra de monter votre AirTag. “Fabriqué à partir d’une coque en fibre d’aramide robuste et soutenu par un adhésif super puissant, vous pouvez coller un AirTag sur n’importe quelle surface plane”, explique Moment. Moment a aussi d’autres montures : Le support de surface incurvé pour les AirTags (25 $) qui est fait de silicone flexible (caoutchouc) et peut adhérer à des surfaces qui ne sont pas totalement plates ; et le Support en tissu extensible pour AirTags (25 $) conçu pour coller aux tissus, tels que l’intérieur d’un sac et d’autres surfaces planes.

Amazone Si vous ne voulez pas dépenser 15 $ à 20 $ pour une monture, ces carrés de ruban de montage Gorilla sont une option moins chère à 6 $ et peuvent être coupés à la taille pour les AirTags. Les AirTags ont un indice de résistance à l’eau IPX67, ce qui signifie qu’ils peuvent être entièrement immergés dans jusqu’à 1 mètre d’eau pendant 30 minutes et qu’ils sont étanches à la poussière. Ainsi, il peut résister à certaines punitions sans couverture. Après tout, il n’a pas d’écran.

Amazone L’AirTag utilise une pile bouton CR2032, qui devrait durer environ un an. Vous pouvez trouver un pack de 10 de ces batteries sur Amazon pour moins de 10 $. C’est la voie à suivre, surtout si vous avez plusieurs AirTags et d’autres appareils qui utilisent des piles bouton CR2032. N’oubliez jamais de garder les piles bouton hors de portée des jeunes enfants afin qu’ils n’en avalent pas accidentellement une. Ils peuvent causer des blessures graves en cas d’ingestion.