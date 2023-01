Meilleurs accessoires AirPods pour 2023

Vous pensez peut-être que vous avez tout ce dont vous avez besoin lorsque vous obtenez une paire d’AirPod populaires d’Apple, mais il existe une litanie d’accessoires qui peuvent renforcer votre expérience d’écoute. Cas supplémentaires et autre modules complémentaires Apple AirPods compatibles peut aider à surmonter des lacunes mineures (qui, pour certaines personnes, sont d’énormes lacunes). Les meilleurs accessoires AirPods aident votre nouveau gadget brillant à rester dans son état d’origine pendant des mois.

Ces choix pour les meilleurs accessoires AirPods sont basés sur ma propre expérience pratique et sont principalement des étuis (y compris un étui de chargement) et des améliorations d’écouteurs, avec quelques autres accessoires AirPod intéressants que j’ai trouvés. Notez que ces meilleurs choix d’accessoires AirPods sont basés sur les versions non Pro ou standard du vrais écouteurs sans fil.

Lire la suite: Les meilleurs vrais écouteurs sans fil antibruit de 2023

Sarah Tew / Crumpe Vous pouvez trouver des versions moins chères de Catalyst Étui AirPods (25 $), mais le Catalyst est sans doute le meilleur boîtier robuste AirPods que vous puissiez acheter. Non seulement cela agit comme une couverture pour protéger le boîtier de vos AirPods, mais il rend également votre boîtier entièrement étanche. Autre caractéristique clé : le mousqueton fourni vous permet d’attacher l’étui à une boucle de ceinture ou à un sac à dos ou de l’utiliser comme étui porte-clés pour éviter que vos écouteurs sans fil ne se perdent. Le boîtier est disponible dans quelques options de couleurs différentes, y compris une version phosphorescente et une version spéciale Couleurs Apple Store uniquement pour 5 $ de plus. En savoir plus sur l’affaire Catalyst.

Sarah Tew / Crumpe Quand j’ai vu le nom de cet accessoire pour la première fois, j’ai pensé que c’était pour les AirPods Pro. Mais le premier étui AirPods de Speck est en fait destiné aux AirPods standard. Bien qu’il soit un peu cher à 30 $, le design est meilleur que de nombreux étuis AirPods, avec une coque en plastique dur plutôt que la finition en silicone souple des étuis Catalyst. La boucle où le mousqueton inclus se connecte à l’étui est plus durable que la boucle de l’étui Catalyst.

Sarah Tew / Crumpe Certaines personnes trouvent que les AirPod tiennent si bien dans leurs oreilles qu’elles peuvent courir avec. Mais d’autres oreilles, comme la mienne, ne sont pas des réceptacles AirPod parfaits. Et c’est là qu’interviennent les options de couverture en silicone, dont beaucoup comportent des crochets d’oreille intégrés ou des “ailettes de sport”. j’ai utilisé le EarBuddyzqui viennent maintenant dans une version 2.0, mais vous pouvez trouver beaucoup d’autres options similaires, y compris celles de AhaStyle et d’autres qui fonctionnent avec les EarPods et les AirPods. Ils coûtent tous environ 10 $ pour deux ou trois ensembles de crochets. Le seul problème est que pour remettre les AirPods dans leur étui, vous devez retirer les ailerons et les ranger quelque part. C’est une nuisance, et vous voudrez peut-être investir dans un étui qui convient à la fois aux AirPods et aux EarBuddyz. Les nouveaux crochets d’oreille AhaStyle viens avec un peu housse de transport pour les crochets mais pas pour vos AirPods. Lire la suite. Vous recevez des alertes de prix pour EarBuddyz 2.0 Ear Hooks

Lire la suite: Les meilleurs écouteurs sans fil pour passer des appels

Sarah Tew / Crumpe Les EarBuddyz Ultra sont similaires à l’option AhaStyle (ils ont peut-être été fabriqués dans la même usine) – et coûtent le même prix (14 $). Ils sont livrés avec trois tailles d’embouts auriculaires au lieu de deux. J’aurais aimé qu’un pourboire XL soit inclus. La grande pointe n’a pas créé de joint étanche pour moi, mais elle a créé une certaine isolation phonique et amélioré les performances des basses des AirPods. Vous recevez des alertes de prix pour EarBuddyz Ultra

Sarah Tew / Crumpe L’engouement pour les fidget-spinner est peut-être venu et reparti, mais les 25 $ ZenPodGenericName à partir de Conception de vinyle aérien peut aider à le ramener. Oui, c’est le premier étui tournant pour vos AirPods, et c’est franchement ingénieux. Disponible en trois options de couleur, le ZenPod a des roulements de précision de chaque côté de l’étui en cuir qui lui donnent ce facteur de rotation dont nous avons tous secrètement rêvé. Hélas, cet étui en cuir n’ajoute pas de capacités de chargement sans fil à votre étui AirPods (où est ce nouvel étui, Apple ?), donc ce n’est pas totalement zen, mais qui sait – peut-être verrons-nous cette fonction de chargement de batterie dans un future version ? Lire la suite.

Sarah Tew / Crumpe Le nouvel AirPods Pro à 249 $ d’Apple est livré avec un étui de chargement sans fil, mais Apple vend également un étui sans fil séparément pour les clients des AirPods de première génération. Le seul problème est que cet étui de chargement sans fil coûte 79 $, ce qui semble un peu cher pour pouvoir charger facilement vos écouteurs, d’autant plus qu’aucun chargeur n’est inclus avec cet étui de chargement AirPods. (Le Belkin illustré ici est un autre 45 $.) Vous recevez des alertes de prix pour Étui de chargement sans fil Apple pour AirPods

David Carnoy/CNET Fabriqué en cuir robuste et équipé d’un système de fermeture à pression, ainsi que d’un clip “prévention des pertes”, l’étui en cuir AirSnap de Twelve South est un peu différent d’un étui AirPods. Il est disponible en trois options de couleur en cuir pour 35 $. Vous recevez des alertes de prix pour Twelve South AirSnap coque

Sarah Tew Pourquoi mettrions-nous un ensemble d’écouteurs filaires dans un ensemble d’accessoires AirPod ? Eh bien, si vous ne déboursez pas pour un émetteur Bluetooth (environ 30 $), vous ne pourrez pas utiliser vos AirPod dans un avion pour regarder des divertissements en vol. Bien sûr, vous pouvez miser sur un ensemble coûteux d’écouteurs antibruit (vous pouvez voir nos meilleurs choix antibruit ici), mais cela ne fait pas de mal d’avoir une paire d’écouteurs filaires bon marché, durables et de bonne qualité. main. Nous avons toujours aimé les écouteurs Panasonic ErgoFit RP-HJE120, qui coûtent moins de 9 $. Lire la critique complète.



Lecture en cours:

Regarde ça:

AirPods 2e génération : Pas vraiment 2.0, mais définitivement…

3:55



Lire la suite