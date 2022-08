Meilleurs accessoires AirPods Max pour 2022

Pommes AirPod Max sont la dernière version des excellents écouteurs de la société, et bien qu’ils coûtent normalement 549 $, nous avons pu les attraper pour 479 $ ces derniers mois. Ce sont des écouteurs pleine grandeur haut de gamme, contrairement aux beaucoup plus petits d’Apple Écouteurs AirPods et AirPods Pro. Ils ne sont pas aussi populaires, mais ils sont tout aussi bons, sinon meilleurs, grâce à leurs haut-parleurs et à leur corps pleine grandeur.

Apple a sa propre suite d’accessoires, que vous voudrez peut-être essayer si vous possédez une paire d’AirPods Max, mais les produits tiers valent également la peine d’être envisagés. Des étuis “shell” traditionnels qui remplacent la couverture controversée des AirPods Max aux supports de charge et aux housses d’oreillette et de bandeau, les excellents accessoires ne manquent pas.

Voici un aperçu de certains des meilleurs accessoires AirPods Max disponibles, dont la plupart ont été testés. Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux accessoires arriveront.

Amazone Spigen est connu pour ses étuis de téléphone abordables, mais il fabrique également divers autres accessoires, dont l’Ultra Hybrid Pro, un ensemble de housses de protection pour les oreillettes du Max. Ils sont un peu chers à 24 $, mais si vous voulez juste une protection tout en pouvant montrer la couleur naturelle de la conception en aluminium de votre AirPods Max, c’est une bonne option.

David Carnoy/CNET Apple n’inclut pas de câble pour l’écoute filaire avec les AirPods Max, ce qui est assez irritant car le fait est qu’ils sonnent mieux en mode filaire, et il est parfois plus facile de brancher un appareil que de le coupler sans fil, en particulier si vous ‘ avez des appareils non Apple qui ne sont pas sur votre compte iCloud. Le moyen le plus simple d’écouter de l’audio haute résolution consiste à se connecter à un Mac ou à un PC Windows et à charger des fichiers FLAC, ce que j’ai fait. Évidemment, vous pouvez également écouter les services de streaming de cette façon (et tout autre audio). Les niveaux de volume étaient très élevés sur le MacBook Pro que j’utilisais et j’ai ressenti une augmentation subtile mais perceptible de la qualité audio en empruntant la voie câblée. De plus, le câble élimine toute latence, ce qui pourrait être un facteur lors du jeu ou de la production musicale. Notez que les AirPods Max ont toujours besoin de batterie pour fournir de l’audio, même en mode filaire ; il n’y a pas de “mode passif” disponible. Il est disponible en noir ou en blanc, mais la version noire semble actuellement en rupture de stock. Vous recevez des alertes de prix pour Câble filaire Apple

Amazone Vous pouvez trouver plusieurs étuis de transport rigides AirPods Max sur Amazon, mais c’est sans doute le meilleur rapport qualité-prix. Cet étui a un intérieur en peluche, une fente pour ranger un adaptateur secteur et des aimants pour mettre les AirPods Max dans leur état de veille à faible puissance (mode hibernation). Il est disponible en plusieurs options de couleurs avec des prix allant de 33 $ à 37 $.

David Carnoy/CNET Lorsque Apple a sorti les AirPods Max, il a eu beaucoup de chagrin à propos du revêtement de protection inhabituel des écouteurs, qui a attiré sa juste part de comparaisons de soutien-gorge et de sac à main et a été critiqué pour ne pas protéger complètement les écouteurs. Je n’étais pas aussi déçu que les autres, mais je savais que nous verrions bientôt un tas d’options de boîtiers AirPods Max tiers, et plusieurs sont déjà arrivés, y compris le boîtier Max Shield à 89 $ de Waterfield Design. Mis à part son design chic, ce qui le rend différent de tous les boîtiers génériques de 20 $ à 25 $ apparaissant sur Amazon, c’est qu’il a ce que Waterfield appelle un papillon magnétique qui met les AirPods Max en mode basse consommation, tout comme les aimants sur la couverture d’Apple. . Avec d’autres étuis, vous collez les AirPods Max (avec leur couvercle) à l’intérieur – ils n’ont pas d’aimants. Le Max Shield est conçu pour abriter les AirPods Max nus ou portant leur housse, et dispose d’une pochette intérieure pour ranger le câble de charge USB-C vers Lightning inclus ou le câble en option. Câble audio Lightning vers 3,5 mm pour une écoute filaire. Il y a aussi une poche extérieure zippée, ainsi qu’une poche extérieure en filet extensible pour ranger des articles supplémentaires. Le Max Shield est disponible en huit variations de couleurs.

Amazone Vous ne voulez pas mettre vos AirPods Max dans leur Smart Case souple pour les faire dormir ? Ce support simple et attrayant est facile à assembler et sert de lieu de repos pratique pour vos écouteurs. Grâce à un aimant intégré, lorsque vous placez les AirPods Max sur le support, ils se déconnectent automatiquement de vos appareils, puis se reconnectent lorsque vous retirez les écouteurs du support. Ce support fonctionne également très bien avec d’autres écouteurs – cependant, la fonction de déconnexion Bluetooth automatique ne fonctionne qu’avec les AirPods Max.

Amazone Si vous laissez tomber vos écouteurs AirPods Max sur la mauvaise surface, les oreillettes en aluminium pourraient se déformer. C’est là qu’un protecteur d’oreillette en silicone pourrait sauver la journée. Il y en a beaucoup disponibles sur Amazon dans de nombreuses options de couleurs. Le modèle Seltureone est actuellement le mieux noté par les utilisateurs – et son prix est d’environ 10 $ – c’est donc mon choix actuel dans cette catégorie. Mais cela pourrait changer à mesure que de nouvelles versions seront disponibles.

Amazone Le bandeau en maille AirPods Max est conçu pour être assez robuste, mais ce coussin de bandeau a trois objectifs : il offre une protection accrue pour le maillage, ajoute un coussin supplémentaire pour la couronne de votre tête et personnalise l’apparence des écouteurs. Il est disponible dans quelques options de couleur et peut être facilement retiré et lavé.

Amazone Le Spigen Klasden est un étui rigide relativement abordable pour les AirPods Max. Conçu pour être utilisé avec l’étui AirPods Max, il s’agit d’une couche de protection supplémentaire. il n’a pas d’aimants intégrés pour mettre le casque en veille ; il possède une pochette interne pour ranger les câbles et une poignée intégrée.

David Carnoy/CNET Les AirPods Max incluent un câble de charge USB-C vers Lightning dans la boîte, mais pas d’adaptateur secteur. Le chargeur compact double USB-C de 40 W de Spigen (il utilise la technologie GaN, qui aide à réduire sa taille) peut charger deux appareils en même temps et a beaucoup de jus pour charger vos écouteurs et votre iPhone en même temps – ou même un iPad. Chaque port USB-C fournit jusqu’à 30 W si vous ne chargez qu’un seul appareil ou jusqu’à 20 W si vous chargez deux appareils simultanément. C’est pourquoi il est conçu pour 40W.

