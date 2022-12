Meilleurs abonnements au thé pour 2022 : meilleurs choix de thé du mois pour les clubs

Les boissons froides et réfrigérées sont hors saison avec les mois chauds derrière nous et le gel qui bat presque son plein. Lors de ces journées froides qui nous attendent, nous aurons besoin de quelque chose de bien chaud pour nous réchauffer. C’est pourquoi l’automne et l’hiver sont ce que nous appelons les “saisons du thé”. Vous avez peut-être un thé préféré pour vous réconforter, mais si vous voulez essayer une variété de nouveaux thés chaque mois, il existe un certain nombre de services d’abonnement au thé impressionnants qui vous apporteront les bonnes choses chaque mois. Pour trouver les meilleurs abonnements mensuels à la livraison de thé, nous nous sommes imprégnés des meilleurs clubs de thé du mois auxquels vous pouvez vous joindre en 2022.

Que vous soyez un vrai passionné de thé à la recherche de thés nouveaux ou expérimentaux ou que votre style soit une science, il existe un abonnement au thé pour chaque type de boisson lente. Ils comprennent des options pour les livraisons mensuelles de thé dans toutes les variétés, y compris la tisane, le thé japonais, le matcha, le thé blanc, le thé oolong, le thé indien, le thé biologique et l’Earl Grey. Si vous débutez dans le jeu des clubs de thé, sachez qu’il existe des clubs de thé et des abonnements adaptés à tous les styles, goûts et budgets.

La plupart des abonnements au thé vous permettent de sélectionner le type général de thé que vous aimez. Si vous n’aimez pas le thé vert ou les tisanes, par exemple, vous pouvez vous assurer qu’aucun d’eux n’apparaîtra. D’autres, comme Verdant Tea Club, choisissent le thé pour vous et conviennent mieux à un buveur aventureux.

Nous avons essayé tous les clubs de thé répertoriés ci-dessous pour voir ce qu’ils font le mieux et vous aider à trouver le meilleur abonnement au thé pour tu en 2022. Les abonnements au thé que nous avons choisis ci-dessous font tous d’excellents cadeaux également (assurez-vous simplement d’indiquer l’adresse du destinataire et non la vôtre).

Chaque boîte de thé frais est livrée avec une sélection de thés (14 grammes de chacun) emballés avec des informations sur chacun des différents thés et emballés dans des sacs refermables. Les thés varieront en fonction de la saison et des saveurs tendances. Vous obtiendrez également des filtres à thé en coton réutilisables avec le premier abonnement mensuel.

Les abonnés à ce service de thé en vrac peuvent choisir entre un coffret d’abonnement thé mixte, un coffret thé noir, un coffret thé vert et un coffret tisane. Un nouveau thé unique frais et parfumé sera livré mensuellement, bimensuellement ou trimestriellement.

Si vous avez un buveur de thé aventureux sur votre liste de courses, voici un club mensuel de thé en vrac à offrir. Mon abonnement contenait plusieurs thés qui m’ont fait dire “oooh, je me demande comment ça va être” ou “je ne savais pas que tu pouvais donner un goût de thé comme ça”. Mais la plupart d’entre eux ont très bien fonctionné, y compris une crème brûlée oolong et un thé noir aux épices à la citrouille.

Tarification : Un abonnement d’un thé par mois (environ 15 tasses) est de 10 $ et deux thés (30 tasses) est de 14 $. L’inscription est simple et vous pouvez annuler à tout moment.

Tout comme l’abonnement sœur Atlas Café Club, tous ces thés arrivent avec des cartes postales correspondantes contenant des informations sur la région d’où provient le thé. Pour ma part, j’adore ce toucher et je ne peux pas penser à une chose plus délicieuse à parcourir pendant que je sirote le truc.

L’art du thé

Art of Tea possède l’un des clubs de thé les plus intenses pour découvrir tous les types de thé. Pour avoir une idée de vos préférences, cela vous lancera, vous ou le buveur de thé que vous offrez, avec un quiz de profil de thé en neuf questions recueillant des informations telles que l’heure à laquelle vous buvez du thé, les saveurs que vous aimez et n’aimez pas – et même quel type de vacances que vous prenez (non, je ne sais pas non plus pourquoi).

À partir de là, vous pourrez choisir parmi cinq types d’abonnements au thé différents : sachets sans caféine, classiques, d’origine unique, explore et pyramide. Vous sélectionnerez également un plan de trois mois, de six mois et de 12 mois.

Chaque boîte de thé mensuelle contenait un seul type de thé, choisi en fonction de votre quiz. J’ai eu 4 onces d’un chai masala chaud dans ma première boîte et c’était le paradis un dimanche après-midi frais. Il s’avère que l’algorithme fonctionne bien – du moins jusqu’à présent.

Chaque mois, entre 2 et 4 onces de thé seront expédiées avec des informations pour plonger plus profondément dans le vaste monde du thé. Les thés sont sélectionnés en fonction des saisons et vous obtiendrez un nouveau thé frais ou des thés aromatisés chaque mois.

Sachez que, selon la sélection de votre club de thé – origine unique, classique, sachets de thé – Art of Tea envoie une quantité de thé différente mais les prix sont les mêmes. Il y a aussi un vaste boutique de thés et de produits liés au thé si vous n’êtes pas un abonné.

Tarification: Un abonnement de trois mois coûte 74 $, six mois coûte 121 $ et une année complète coûte 231 $.