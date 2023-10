Meilleurs abonnements au café-club de 2023

Sélection imbattable de café, souvent provenant de petits producteurs indépendants

Les torréfacteurs locaux et les bons marchés sont une façon d’essayer quelques nouveaux cafés ici et là. Pour ouvrir tout un monde d’options de café, un bon abonnement café ou un club de café vous offrira la plus grande variété de commandes et de dégustations de grains. Pour les buveurs de café curieux et non figés, un abonnement café est un excellent moyen d’essayer de nouveaux styles et torréfactions de petits producteurs de cette boisson matinale incontournable.

De plus, la plupart des clubs de café de cette liste s’approvisionnent auprès de petits torréfacteurs indépendants et issus du commerce équitable. Beaucoup de ces fournisseurs n’auraient pas beaucoup de portée sans les clients en ligne, alors considérez votre abonnement comme une aubaine pour les petites entreprises. (Vous pouvez conserver ce sac de Starbucks ou de Folgers pour la visite de la belle-famille).

Les clubs de café envoient du café frais, torréfié juste avant l’expédition

Bien que la variété soit une raison majeure d’aimer les cafés-clubs, la fraîcheur est sans doute tout aussi importante et les meilleurs cafés-clubs torréfieront vos grains juste avant de les envoyer, sans perdre de temps dans un magasin où ils perdent du punch et de la saveur. Croyez-moi, vous remarquerez la différence entre un produit frais et un produit rassis acheté en magasin dès que vous ouvrirez le sac.

Un abonnement au café signifie que vous aurez toujours des grains à portée de main

L’avantage le plus évident d’un abonnement café ou d’un club café du mois est peut-être la commodité. Le café fait partie de ces produits d’épicerie que l’on oublie de jeter dans le chariot, et ce n’est jamais amusant quand on s’en rend compte le lendemain matin. Un abonnement au café garantit que de bons grains sont toujours à portée de main. Et si un abonnement vous semble trop élevé, la plupart des cafés-clubs et des détaillants de café en ligne proposent un envoi unique de grains – moulus ou entiers – pour essayer les produits sans engagement.