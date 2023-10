Meilleurs abonnements alimentaires à offrir pour 2023

Je l’ai déjà dit, mais il convient de le répéter : la seule chose qui vaut mieux qu’un bon cadeau culinaire est un excellent cadeau culinaire qui se reproduit encore et encore : un délicieux déjà-vu. Tout le monde aime grignoter et siroter quelque chose, c’est pourquoi les clubs de restauration sont le cadeau parfait, même pour les proches les plus difficiles à acheter. Si vous avez du mal à choisir un cadeau pour quelqu’un sur votre liste, envisagez de devenir membre de l’un de ces excellents clubs de restauration ou de boissons. Nous avons testé toute une tempête pour trouver le meilleur.

Vous pouvez trouver des abonnements alimentaires pour à peu près tout : vin, pain, café, fromage, chocolatpoissons et coupes de bœuf de première qualité – et il existe des options abordables à partir d’environ 15 $ par mois. Et un abonnement alimentaire n’encombrera pas l’espace de quelqu’un dont vous soupçonnez qu’il possède déjà tous les objets d’art, de bijoux, de technologie et de bibelots dont il a besoin.

Voici quelques-uns des meilleurs clubs de restauration et d’abonnements à offrir pendant ces vacances. Et, oui, nous avons tout essayé sur cette liste et leur avons donné à tous notre approbation totale.

Meilleurs abonnements nourriture et boissons à offrir en 2023

Café Atlas Un abonnement au café est un cadeau aussi infaillible que possible. Tant que la personne à qui on le donne, tu sais, boit du café et tout. J’ai essayé et vraiment apprécié bon nombre des meilleurs services d’abonnement au café, notamment Trade, Equator et bien d’autres. L’un d’entre eux se démarque comme étant particulièrement cadeau et c’est Atlas Coffee Club. D’une part, le café vient de partout avec de nombreuses torréfactions intéressantes d’Afrique et d’Amérique centrale. Chaque sac arrive comme s’il avait été envoyé par un ami (dans ce cas, c’est le cas !) avec une carte postale brillante et quelques informations sur les grains et la région d’où ils sont originaires. Un abonnement cadeau de trois mois commence à 50 $.

David Watsky/CNET Le chocolat et les collations sont un plaisir bienvenu, mais certaines personnes voudront peut-être simplement un petit coup de pouce pour préparer le dîner ou apprécieront un moyen de trouver de nouvelles recettes à ajouter à leur routine. Green Chef propose certains des meilleurs kits de repas pour les cuisiniers de niveau intermédiaire avec des ingrédients biologiques sains et une multitude de recettes hebdomadaires intéressantes. La meilleure façon d’offrir des kits de repas est d’utiliser une carte-cadeau électronique afin que le bénéficiaire puisse créer son propre compte et ses dates d’expédition et choisir lui-même ses recettes.

Bokksu Le Bokksu rassemble certaines des meilleures collations du Japon et les compile dans une boîte de dégustation mensuelle unique ou récurrente. J’ai donné et reçu un Bokksu et c’est toujours un succès. À l’intérieur des incomparables boîtes orange, vous trouverez des plats comme des tempura aux algues, du thé vert et des gâteaux au citron, ainsi que des bonbons japonais tels que des bonbons gélifiés au yuzu et des Kit-Kats aux fraises et au matcha. De plus, Bokksu comprend de la littérature riche en informations expliquant un peu chacun, y compris sa signification historique et culturelle. Les boîtes Bokksu commencent à 40 $ par mois pour les abonnements et à 50 $ pour un envoi unique. En savoir plus: Les meilleures box d’abonnement Snack

BoucherieBox Pour un gourmand carnivore, une boîte de viandes haut de gamme n’est jamais une mauvaise décision et vos options de cadeaux abondent en 2023. Nous avons essayé ButcherBox plusieurs fois et il s’impose comme le meilleur service pour offrir une boîte de viande ou abonnement pour la fille qui fait des grillades dans votre vie. D’autres bouchers en ligne se spécialisent dans le bœuf de niche comme KC Cattle Co.Le stock de Wagyu 100% américain. Encore un nouveau venu, Chemin Porterpropose des coupes et des forfaits vacances intéressants, tandis que l’ancienne veille Rastelli vous laissera conserver une boîte de viande et fruits de mer à envoyer. Consultez nos bouchers en ligne préférés pour trouver un petit quelque chose de viande à offrir à votre carnivore préféré.

RawSpiceBar Les épices sont l’épine dorsale de toute bonne nourriture que j’ai jamais mangée. En tant que personne qui cuisine souvent mais qui n’a pas un grand accès aux épices fraîches, je peux dire que j’adorerais personnellement les obtenir. Raw Spice Bar envoie 2 onces d’une seule épice ou d’un mélange d’épices tel que le garam masala indien ou le furikake japonais. De plus, vous obtenez des recettes testées par des chefs à préparer avec chacune d’elles, le tout pour seulement 15 $ par mois. Le meilleur, c’est que les épices sont fraîchement moulues, contrairement à celles que l’on trouve au supermarché. Et croyez-moi, ils sauront faire la différence.

Grain sauvage Faire du pain est peut-être à la mode, mais cela ne veut pas dire que c’est facile. Wildgrain comprend et enverra chaque mois des levains cuits de manière experte, des multigrains, des baguettes, des croissants et des pâtes de qualité à un carbivore de votre liste. Le pain est livré congelé avec des instructions spécifiques pour réchauffer. J’ai trouvé que la plupart des pains dans ma boîte se sont révélés meilleurs que ceux de l’épicerie et, à moins que vous n’habitiez près d’une bonne boulangerie, Wildgrain pourrait être la meilleure solution. Les boîtes vont de 69 $ à 109 $ (frais de port inclus) et comprennent jusqu’à trois miches de pain, deux boîtes de pâtes, quatre pâtisseries et 10 petits desserts comme des bouchées de tarte aux pommes ou des tartelettes.

Le vin peut sembler être un cadeau de secours avec une réputation, peut-être à juste titre, d’impersonnel. Winc, comme quelques autres clubs de vin, espère changer cela en plongeant au plus profond de votre palais et en faisant de la commande de vin par courrier une expérience engageante. S’il y a quelqu’un sur votre liste qui, selon vous, aimerait en savoir plus sur le vin ou ses propres préférences – aussi étrange que cela puisse paraître – un abonnement Winc est un excellent point de départ. L’entreprise commence par une analyse de votre profil et de votre palais, puis vous envoie des vins qui, selon elle, vous plairont. Chaque fois que vous les évaluez, les expéditions des différents producteurs commencent à mieux correspondre à vos goûts. Les abonnements mensuels Winc commencent à un prix abordable de 60 $ (plus 9 $ de frais d’expédition) pour trois bouteilles par mois. Vous pouvez acheter une carte-cadeau pour une durée aussi courte ou aussi longue que vous souhaitez léguer, ou simplement envoyer un envoi unique de vin. Qui n’aime pas ça ? En savoir plus: Les meilleurs clubs de vins et abonnements en 2023

Marché aux poissons de Fulton Tout ce que j’ai commandé en ligne sur Fulton Fish Market était frais, et quand vous parlez de fruits de mer, c’est aussi important que possible. Pour quelqu’un qui n’a pas de bon marché aux poissons dans son quartier, du poisson de qualité par courrier provenant de ce poissonnier de confiance basé à New York est un régal total. Vous offrez à votre personne un abonnement fruits de mer alias « The Fish Drop » et Fulton enverront une boîte de poisson mensuelle, bimensuelle ou hebdomadaire à partir de 93 $ par mois pour quatre portions fraîches de 6 onces.

Bouche.com La meilleure chose à propos de Mouth, ce sont les options apparemment infinies pour les coffrets cadeaux, les abonnements à des paniers et bien plus encore. J’oserais deviner que même si vous n’êtes pas sûr du cadeau alimentaire que vous recherchez, vous le trouverez forcément sur le vaste marché en ligne de produits alimentaires de qualité. Mouth propose des abonnements mensuels pour tout, de cornichons à cocktails, saccadé et général collations. Vous pouvez également parcourir les cadeaux, où il y a encore plus d’options comme un Du soleil dans une boîte un kit ou un Kit de cocktails Bloody Mary.

Ventre d’or Si vous êtes trop occupé pour planifier un road trip à travers le pays pour déguster tous les meilleurs plats de ce pays. a à offrir, Goldbelly a un plan de secours et vous dépenserez beaucoup moins en essence. Il s’agit de l’abonnement Best of Goldbelly et il comprend trois mois de boîtes mensuelles organisées avec des plats vraiment légendaires provenant d’endroits comme la Magnolia Bakery de New York ou la célèbre épicerie Russ & Daughters. Chaque livraison est différente et ne peut pas être modifiée, mais c’est vraiment le plaisir et Goldbelly fait un excellent travail en s’assurant que tout est emballé en toute sécurité. Trois mois du Best of Goldbelly coûtent 249 $.

Boîte à feu Les amateurs de sauce piquante sont très sérieux à ce sujet et Fuego Box est un cadeau parfait pour tous ceux qui sont un peu tête brûlée. Abonnements sauce piquante de Fuego Box commencez à 13 $ par mois pour une sauce – bien que 30 $ par mois pour trois bouteilles soit certainement la meilleure offre. Il existe également de nombreux coffrets cadeaux uniques comme celui-ci avec du miel chaud, de la sauce piquante habanero aux pêches et un assaisonnement épicé à l’ail. De plus, Fuego Box est une petite entreprise qui soutient d’autres petites entreprises, vous pouvez donc vous sentir bien.

Chemins de thé Vous disposez de plusieurs options en matière d’abonnements au thé à offrir en cadeau. J’en ai essayé cinq plus tôt ce mois-ci et l’un d’eux s’est révélé particulièrement intéressant à offrir. Tea Runners fait un travail particulièrement agréable avec ses sélections organisées ou basées sur vos préférences gustatives. Et les courriers mensuels sont particulièrement bien préparés, emballés dans du papier de soie, le tout dans de charmantes boîtes. Les abonnements cadeaux pour Tea Runners commencent à 22 $ et augmentent à partir de là en fonction du nombre de boîtes que vous recevez.

C’est celui pour quelqu’un que vous aimez vraiment. Ou pour quelqu’un qui aime vraiment goûter de nouveaux whiskies – et j’espère les deux. Les envois Flaviar incluent des dégustations et des bouteilles pleines. Flaviar commence à 51 $ par mois pour l’abonnement de base et augmente à partir de là. Vous pouvez également attraper Calendrier de l’avent whisky en édition limitée de Flaviar avec 24 coulées de 1,7 once de whiskies et de whiskies du monde entier. Il est actuellement en prévente au prix de 250 $ et se vend généralement chaque année.

CurdBox Il existe des dizaines d’abonnements au fromage, mais Curdbox a toujours été l’un de mes favoris. Le service envoie des livraisons mensuelles de trois sortes de fromages (4 onces de chacun) ainsi que trois accords comprenant des craquelins raffinés, des conserves, des mélanges de noix et des friandises provenant d’autres petits producteurs. Je pense que cela vaut bien les 50 $ puisque vous pouvez facilement les dépenser pour trois morceaux de fromage chez un fromager gastronomique. Choisissez un forfait de trois, six ou 12 mois pour vous ou pour une personne spéciale qui aime le fromage. Curdbox organise même une liste de lecture Spotify spéciale pour la boîte de chaque mois afin que vous puissiez vous déchaîner avec votre bloc de fromage.

Fromage de Murray Tandis que Curdbox obtient mon choix pour la plupart les gens, les cheeseheads inconditionnels à la recherche de créations rares et intenses pourraient préférer l’abonnement au fromage de Murray. La fromagerie emblématique de New York, Murray’s, propose quelques options d’abonnement si vous souhaitez proposer à quelqu’un des bries, des blues et des manchegos incroyablement bons chaque mois. Bien que nous ne parlions pas ici de fromage économique, vous pouvez prépayer trois mois de livraisons de fromage pour 175 $ au total ou opter pour un mois en mois pour 58 $ tous les 30 jours. Chaque expédition comprendra trois à quatre fromages savamment sélectionnés par les maîtres de Murray’s. J’ai personnellement testé les produits melty de l’abonnement de Murray et je peux confirmer qu’il s’agit d’un club gastronomique de choix à rejoindre.

Barre & Cacao Le chocolat est aussi sûr que possible, ce qui en fait un excellent cadeau pour quelqu’un que vous ne savez pas quoi acheter – ou pour un amateur de chocolat connu, bien sûr. Le club de chocolat Bar & Cocoa enverra certaines des meilleures barres du secteur (quatre barres complètes par mois, pour être exact) et nous ne parlons pas non plus de Hershey produit en série ici. Parmi les principaux producteurs de chocolat figurent Amano, Chocolate Madagascar et A. Morin. Tous sont éthiques, durables et éco-conservateurs. Comme je l’ai dit, les bonnes choses. Un abonnement de trois mois commence à 135 $ au total, mais vous pouvez vous lancer dans une période de six ou 12 mois et chacun d’entre eux peut être annulé à tout moment.