Meilleurs abonnements à la nourriture et aux boissons pour la Saint-Valentin

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Même si la vie ressemble à une boîte de chocolats, offrir une boîte de chocolats à quelqu’un pour la Saint-Valentin est un peu un cliché fatigué. Écoutez, il n’y a rien de mal avec l’agrafe séculaire. Si votre amoureux aime les sucreries, vous n’avez pas besoin de renoncer à cette boîte géante en forme de cœur de chocolats assortis. Mais si le chocolat n’est pas vraiment leur langage amoureux, ne gaspillez pas d’argent pour une formalité alors que des options infinies existent.

Pour les personnes qui aime manger et cuisiner, un abonnement comestible ou à boire pour la Saint-Valentin a toutes les bonnes notes, d’autant plus que bon nombre des meilleurs clubs de restauration du mois s’approvisionnent auprès de petits producteurs indépendants, de sorte que les plats et les boissons ne sont pas ceux qui peuvent être trouvés juste partout. De plus, les bonnes choses arrivent mois après mois, de sorte qu’ils n’oublieront pas de si tôt à quel point vous tenez à eux.

Et ne craignez pas de rester coincé à vie ; la plupart de ces fournisseurs proposent des envois ponctuels ou des plans aussi courts que trois mois. Nous avons personnellement testé des dizaines d’abonnements pour trouver celui qui convient à votre seul véritable amour – ou à toute autre personne à qui vous pourriez envoyer un peu d’encouragement pour la Saint-Valentin – et ce sont les meilleurs.

Meilleurs abonnements nourriture et boissons pour la Saint-Valentin

Compagnon Le bon café est un langage d’amour, c’est pourquoi l’adhésion au club de café Fellow’s est un cadeau parfait pour la Saint-Valentin. Bien qu’il existe des dizaines d’excellents clubs de café parmi lesquels choisir, j’aime Fellow pour ses sélections de qualité et sa simplicité d’exécution. Que ce soit pour vous-même ou pour un cadeau, vous choisirez une torréfaction claire ou foncée et une fréquence de livraison – toutes les deux ou quatre semaines. Fellow s’occupe du reste en envoyant différents grains entiers en petits lots et torréfiés sur commande pour que votre bien-aimé reste suffisamment caféiné.

Sakuraco Il existe une poignée de services d’abonnement qui envoient des collations japonaises. Si votre sucré préfère le salé, Bokksu est une excellente option. Mais pour les gâteaux, les sucreries, les bonbons et autres aliments sucrés, Sakuraco est le meilleur choix. Bien que vous trouviez toujours des collations salées dans le mélange, cet abonnement s’appuie davantage sur les desserts et les collations au thé, notamment les gâteaux japonais moelleux, les chocolats, les confiseries wagashi, les bonbons durs et les bonbons gélifiés. Un envoi unique coûte environ 37 $. Abonnez-vous pour une année complète et le prix mensuel tombe à 32 $.

CurdBox Il s’agit d’un excellent service d’abonnement au fromage avec un nom qui aurait probablement pu faire l’objet d’un atelier. L’adhésion au club Curdbox vous offre un forfait mensuel de trois fromages différents et trois friandises spécialement sélectionnées pour les accompagner. Les fromages qu’ils choisissent sont dans la zone de plaisir de la foule et pas trop intenses, ce qui en fait un excellent cadeau, même pour un dégustateur de fromage novice. Ma première livraison Curdbox comprenait 4 onces chacune d’un incroyable cheddar Paraire Breeze, un Toma au lait de vache crémeux de Point Reyes et un fromage au lait de vache et de chèvre légèrement émietté de Central Coast Creamery. De plus, un pot de tartinade aux cerises, des croustilles de patates douces positivement addictives et un sac de maïs soufflé croustillant. Tout cela pour 50 $ par livraison (ou 48 $ si vous payez à l’avance pour trois mois) est un prix solide compte tenu de tout ce que vous obtenez.

Barre & Cacao Le chocolat se fait frapper pour être cliché à cette période de l’année. Si vous optez pour la route du cacao, vous feriez mieux de le rendre spécial et peu d’abonnements conviennent mieux à un amateur de chocolat noir que le club mensuel de Bar & Cocoa. Chaque envoi contiendra quatre tablettes de chocolat artisanal unique provenant de certains des meilleurs producteurs du monde de la fabrication de chocolat (voir la liste complète des producteurs ici). Trois mois de forfaits d’abonnement au chocolat fin vous coûteront 135 $ et six mois, 259 $. Notez que quatre barres complètes représentent beaucoup de chocolat. Si vous n’êtes pas sûr qu’il y ait un appétit pour autant, vous pouvez commander des coffrets cadeaux uniques ou même des barres individuelles.

BrutÉpiceBar En tant que personne qui cuisine beaucoup mais qui n’a pas de marché à proximité avec des sections d’épices particulièrement bonnes, je peux dire que j’adorerais totalement ce cadeau. Si votre Valentin a une affinité pour la cuisine avec des épices audacieuses et intéressantes, c’est une évidence. Raw Spice Bar enverra 2 onces d’une épice ou d’un mélange d’épices comme le garam masala indien ou le furikake japonais. De plus, elle obtiendra des recettes testées par des chefs à faire avec chacune pour 12 $ par mois. La meilleure partie est que vos épices sont fraîchement moulues – contrairement à la plupart de tout ce que vous obtenez au supermarché – et croyez-moi, elles seront capables de faire la différence.

Bokksu Les Japonais avoir grignoter jusqu’à une forme d’art. Bokksu le sait mieux que quiconque, c’est pourquoi il a pris la première place dans un classement des meilleures boîtes à collations que j’ai écrit plus tôt dans l’année. Bokksu rassemble certaines des meilleures collations du Japon et les compile dans une boîte de dégustation mensuelle unique ou récurrente. J’ai donné et reçu un Bokksu et c’est toujours un succès. La meilleure partie de ces packs de collations haut de gamme est que si vous ne les connaissez pas, presque aucune des friandises japonaises ne vous rappelle beaucoup les collations les plus courantes aux États-Unis. À l’intérieur des boîtes orange vif incomparables, vous trouverez des mets comme la tempura aux algues, le thé vert et les gâteaux au citron ainsi que des bonbons japonais tels que les gommes au yuzu et les Kit-Kats à la fraise et au matcha. De plus, Bokksu comprend une littérature astucieuse expliquant un peu chaque friandise, y compris la signification historique et culturelle, là où elle s’applique. Les boîtes Bokksu commencent à 40 $ par mois pour les abonnements et 50 $ pour un seul envoi de boîte. Lire la suite: Meilleurs abonnements snacks en 2022

Ventre d’or S’il est trop tard pour planifier un road trip à travers le pays pour essayer les meilleurs plats du pays, Goldbelly a un plan de secours et vous dépenserez beaucoup moins en essence. L’abonnement de trois mois à Best of Goldbelly comprend des boîtes mensuelles organisées contenant des aliments vraiment légendaires comme le barbecue du sud, des tartes et des pâtisseries de fournisseurs emblématiques à travers le pays, notamment Magnolia Bakery et Russ & Daughters. Chaque livraison est différente et ne peut pas être modifiée, mais c’est vraiment le plaisir et Goldbelly fait un excellent travail pour s’assurer que tout est emballé en toute sécurité. Trois mois du Best of Goldbelly coûtent 249 $.

ButcherBox Si votre Valentin est un habitué des grilles de gril ou de la poêle en fonte, une boîte de viandes haut de gamme n’est jamais un mauvais appel et vos options de cadeaux abondent en 2023. Nous avons essayé ButcherBox à plusieurs reprises et il se démarque comme le meilleur service pour offrir une boîte à viande ou alors abonnement pour la fille qui fait des grillades dans votre vie. D’autres bouchers en ligne se spécialisent dans le bœuf de niche comme KC Cattle Costock de wagyu 100% américain. Un autre nouveau venu, Route de Portera des coupes intéressantes et des forfaits de vacances, tandis que l’ancien veille Chez Rastelli vous laissera organiser une boîte de viande et fruits de mer à envoyer. Consultez nos bouchers en ligne préférés pour trouver un petit quelque chose de charnu à offrir à votre carnivore préféré.

BloomsyBox Les fleurs ne sont pas non plus de la nourriture en soi, mais elles sont tellement liées aux cadeaux de la Saint-Valentin que nous avons pensé qu’il valait mieux inclure une option que nous avons personnellement testée. Abonnement fleur sont de plus en plus populaires, assurant la livraison de belles fleurs mois après mois, et c’est exactement ce dans quoi BloomsyBox se spécialise. Nous avons récemment essayé BloomsyBox et avons apprécié les fleurs de haute qualité qui sont arrivées fraîches pendant près d’une semaine. Les abonnements BloomsyBox commencent à 55 $ par mois, mais vous pouvez également choisir les bouquets de luxe et premium. Les plans les plus chers ont plus de fleurs par livraison. Les fleurs sélectionnées varient chaque mois et incluent souvent des favoris comme les roses, les orchidées et les tournesols.

Joff Lee/Getty Images Tout ce que j’ai commandé en ligne sur Fulton Fish Market était frais, et quand vous parlez de fruits de mer, c’est à peu près aussi important que possible. Pour quelqu’un qui n’a pas de bon marché aux poissons dans son quartier, du poisson de qualité par la poste de ce poissonnier de confiance basé à New York est un régal total. Vous offrez à votre personne un abonnement fruits de mer alias “The Fish Drop” et Fulton enverront une boîte de poisson organisée mensuellement, bimensuellement ou hebdomadairement à partir de 93 $ par mois pour quatre portions fraîches de 6 onces.

Le vin peut sembler être le cadeau de repli avec une réputation, peut-être légitime, d’impersonnel. Winc, comme quelques-uns des autres nouveaux clubs de vin flashy, espère changer cela en fouillant au plus profond de votre palais et en faisant de la commande de vin par courrier une expérience engageante. S’il y a quelqu’un sur votre liste que vous soupçonnez d’aimer en savoir plus sur le vin ou ses propres préférences – aussi étrange que cela puisse paraître – un abonnement Winc est un excellent point de départ. L’entreprise vous commence par une analyse du profil et du palais, puis vous envoie des vins qu’elle pense que vous aimerez. Chaque fois que vous les évaluez, les envois de divers producteurs commencent à mieux correspondre à vos goûts. Les abonnements mensuels Winc commencent à un prix abordable de 39 $ (plus 9 $ d’expédition) pour trois bouteilles par mois. Vous pouvez acheter une carte-cadeau pour aussi peu ou autant de mois que vous souhaitez léguer, ou simplement envoyer un expédition de vin. Qui n’aime pas ça ? Mieux encore, profitez de la promotion du Nouvel An de Winc et marquez quatre bouteilles pour seulement 29 $. Lire la suite: Meilleurs Abonnements Vins

Bouche.com La meilleure chose à propos de Mouth est les options apparemment infinies pour les coffrets cadeaux, les abonnements aux paniers et plus encore. Je me risquerais à deviner que même si vous n’êtes pas sûr du cadeau alimentaire que vous recherchez, vous êtes toujours obligé de le trouver sur le marché en ligne tentaculaire des aliments de qualité. Mouth a des abonnements mensuels pour presque tout, y compris cornichons, cocktails et général collations. Vous pouvez également parcourir les cadeaux, où il y a encore plus d’options comme un Ensemble de cocktails Bloody Mary. Les abonnements commencent à environ 50 $ par mois.

Pour les amateurs d’alcool brun haut de gamme, Flaviar est la voie à suivre. Ce club d’adhésion aux alcools fins donne droit à votre cadeau à une bouteille de whisky de qualité supérieure ainsi qu’à une boîte de dégustation thématique chaque trimestre. De plus, vous aurez accès à des embouteillages rares et exclusifs, à des recommandations personnalisées et à des invitations à des événements uniques réservés aux membres. L’adhésion tout accès de Flaviar est de 349 $ pour l’année. Ce niveau supérieur comprend une boîte de dégustation et une complet bouteille quatre fois par an ainsi que de nombreuses ressources, des dégustations virtuelles et d’autres avantages. Voir plus de détails sur les prix et l’adhésion ici.

Club des dégustateurs de tequila Pour un buveur de tequila, vous pourriez craquer pour le Club des dégustateurs de tequila. Pour 55 $ par mois, le cadeau recevra une pleine bouteille de tequila artisanale à siroter (ou tirer) à son plus grand plaisir.