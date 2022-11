Meilleures voitures électriques pour enfants pour 2022

Peu importe votre âge, les voitures sont passionnantes pour à peu près tout le monde. Même les enfants qui ne conduiront pas pendant des années adorent les voitures, c’est pourquoi les voitures électriques sont devenues si populaires. Ces véhicules à piles sont amusants et faciles à utiliser et constituent le meilleur moyen de partager votre passion pour les voitures avec les petits conducteurs de votre vie. Autrement dit, à moins que vous ne soyez déjà riche de manière indépendante et que vous ayez l’intention d’élever le prochain Lewis Hamilton en finançant sa carrière de karting. Cependant, tous ces petits véhicules ne sont pas créés égaux, c’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleures voitures à enfourcher pour enfants disponibles en 2022.

Les jouets à enfourcher ont évolué au-delà des jouets Power Wheel d’antan. En fait, ils sont moins chers et offrent beaucoup plus de choix aux parents réducteurs, qu’ils soient Jeepers, passionnés de Bugatti, agriculteurs en herbe ou célébrités de TikTok. Sérieusement, il y en a un pour chaque petit humain ou animal qui ne peut pas atteindre la pédale d’une version pleine grandeur mais qui est diplômé de sa petite voiture à pousser jaune et rouge. Cependant, avec tant de voitures électriques pour les enfants, comment un parent peut-il choisir ?

C’est là que nous intervenons. Nous avons compilé une liste des meilleures voitures électriques pour enfants, en tenant compte d’éléments tels que les caractéristiques de sécurité, le poids maximal du conducteur (si vous avez un enfant plus âgé), la batterie rechargeable, la ceinture de sécurité, le siège réglable , que la voiture soit équipée ou non d’une télécommande parentale (pour les jeunes enfants) et bien plus encore. Certains d’entre eux ont même des phares à LED. Donc, si vous avez des enfants (ou des chats — et si ce sont des chats, merci d’envoyer des vidéos) qui sont prêts à rouler en douceur, nous sommes sûrs d’avoir ce que vous cherchez sur cette liste. Continuez à lire pour toutes les meilleures voitures électriques pour enfants et laissez vos enfants s’éloigner au coucher du soleil.

Amazone Les gens aiment la Ford Mustang et il est facile de comprendre pourquoi. Il est beau, rapide et généralement agréable à conduire. C’est aussi une voiture de sport accessible qui offre beaucoup pour l’argent. Ce n’est pas si différent de cette minuscule Mustang électrique en plastique. Il est abordable et contrairement à d’autres porteurs, il a un siège en cuir (comme). De plus, il est rose – et le rose est une très bonne couleur pour une Mustang. Nous ne pouvons cependant pas attester des niveaux de traction de ce véhicule électrique, alors essayez d’empêcher votre progéniture de tourner dans un trottoir devant une voiture et un café, si possible. Cette voiture de 12 volts est livrée avec un lecteur MP3, Bluetooth, radio FM, un siège en cuir et des lumières LED.

Amazone Personne ne devrait faire la course avec des semi-remorques – ou du moins c’est ce que vous penseriez jusqu’à ce que vous les voyiez cannés autour d’un parcours routier ou dans une course de côte. Ensuite, comme nous les journalistes, vous seriez obsédé par la sous-culture de course étrange qui amène les gens à ajouter de grandes ailes et plus de puissance à des semi-remorques diesel géants qui semblent prêts à se renverser à chaque virage. Auparavant, si vous vouliez participer à l’action de semi-course, vous deviez vous rendre en Europe ou à Pikes Peak ou quelque chose du genre, mais maintenant vous pouvez acheter ce camion de course Mercedes Actros pour votre enfant (qui est aussi, espérons-le, un bizarre) et laissez-les déchirer votre cul de sac à l’attaque maximale.

Profitez La Bugatti Divo est censée être la version “voiture de sport” de la Chiron déjà stupide et rapide, et bien qu’il soit peu probable que vous preniez le volant de l’une des hypercars extrêmement limitées et extrêmement chères, heureusement, vous pouvez vivre par procuration à travers votre progéniture alors qu’ils se précipitent autour de votre allée à des vitesses loin de provoquer des saignements de nez. Sérieusement – c’est un jouet de voiture électrique cool, et je suis un peu jaloux.

Icône Peut-être que vous et votre bambino êtes à la recherche d’une expérience un peu plus italienne, une expérience où la vague de la main en arrière que votre enfant a ramassée Dieu sait où ne semble pas si étrange ou rebutante. Dans ce cas (très spécifique), la Lamborghini Sian peut être la bonne voiture électrique pour vous et votre famille. Et assurez-vous d’activer le coupon instantané sur la page du produit pour 15 $ de rabais.

Costzon Donc, les transports de nouveauté à trois roues et les hypercars ne sont pas le truc de votre enfant ? Peut-être ont-ils une vieille âme ou viennent-ils de naître avec un niveau de classe et de sophistication dépassant de loin leur petit corps. Dans ce cas, il y a le roadster Mercedes-Benz 300SL avec une pédale électrique, un volant, une ceinture de sécurité et des phares de travail. Bien sûr, vous pouvez vous plaindre de l’absence d’un modèle papillon, mais franchement, voulez-vous être responsable de ce qui se passe quand il casse inévitablement avec votre enfant coincé à l’intérieur ? Je ne le pensais pas.

Costzon Et si votre progéniture s’annonçait comme une Emme Hall en herbe ? Peut-être qu’ils veulent quelque chose de robuste et de terrain accidenté. Eh bien, bien sûr, le marché du ride-on vous couvre également ici. Ce Jeep Wrangler entièrement recouvert d’accessoires de centre commercial (sérieusement, regardez ces sourcils en colère!) devrait absolument permettre à votre enfant de pratiquer sa vague Jeep en un rien de temps. Et vous pouvez économiser 14 $ en activant le coupon instantané sur la page du produit. *Les cheveux de style Emme Hall ne sont pas inclus.

Costzon Votre enfant humain est-il une star en herbe de Tik-Tok ? Sont-ils déjà à la recherche de manoirs vides hors de prix à louer à Los Angeles ? Sont-ils éventuellement destinés à être le maven des médias sociaux de CNET Cars, Daniel Golson, ou le futur chef d’un empire pétrochimique mondial ? S’ils sont l’un de ceux-là, alors la seule option raisonnable pour eux en matière de conduite est une Mercedes Maybach G650.

Tobi Qu’en est-il de vous, personne-qui-ne-porte-que-la-F1-merch et qui est obsédée par l’idée de raser encore quelques dixièmes des premiers tours chauds de Junior ? Ne vous inquiétez pas, nous ne vous avons pas oublié. Rencontrez le porteur McLaren 720 sous licence douteuse. Même avec ses phares polarisants, c’est l’une des plus belles McLaren disponibles aujourd’hui, donc Junior patrouillera dans le quartier en pleine forme. Vous économisez également 30 $ en activant le coupon instantané sur la page du produit.

Amazone Peut-être que votre enfant est un agriculteur en herbe. Dans ce cas, cet outil agricole à six roues est exactement ce qu’il vous faut. Il a des lumières LED et une poignée de changement de vitesse. C’est génial. Tout ce dont il a besoin, c’est d’un chargeur frontal et de quelques vaches.

Est-ce que le fait d’avoir une petite voiture en plastique qu’ils peuvent conduire fera de votre enfant l’envie de tous les autres enfants du quartier ? Probablement, il n’y a donc aucune raison de ne pas en obtenir un. Peut-être aussi pensez à ce dont vous aurez besoin pour le charger efficacement ainsi qu’un casque et pendant que vous y êtes, marquez quelques cônes afin que vous puissiez installer un tout petit Nordschleife dans votre cul-de-sac. De cette façon, Junior a une longueur d’avance lorsque vient le temps de passer à des moyens plus coûteux pour que vous puissiez vivre par procuration à travers eux.

Gardez à l’esprit que c’est une bonne idée de vous assurer que vous surveillez vos enfants pendant qu’ils se déplacent en voiture et qu’ils devraient également avoir un casque.

Lire la suite: 15 jouets STEM que vos enfants Smarty-Pants vont adorer