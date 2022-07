Meilleures vitamines prénatales – Crumpe

Les vitamines prénatales sont une partie supplémentaire de votre routine qui peut aider votre bébé à se développer. Le corps humain est une chose complexe et grossesse accélère définitivement ces complexités. Alors qu’un futur parent peut ne pas montrer beaucoup de changements visibles à l’extérieur au cours du premier trimestre, à l’intérieur des os, des organes vitaux, des membres et des yeux du fœtus se forment. Les meilleures vitamines prénatales aideront au développement pendant ces changements dramatiques, en veillant à ce que vous obteniez suffisamment de nutriments clés.

Votre corps dirige automatiquement minéraux et autres nutriments essentiels pour aider au développement, afin de maintenir une régime équilibré C est la clé. La prise de vitamines prénatales peut également aider à garantir que votre corps dispose de tous les éléments constitutifs et des nutriments essentiels dont il a besoin pour avoir un beau bébé en bonne santé.

Lire la suite: Meilleur abonnement aux vitamines pour 2022

De quelles vitamines prénatales avez-vous besoin ?

Lors de la croissance d’un bébé, il y a peu de vitamines et de minéraux essentiels dont votre corps a besoin pour assurer un bon développement et s’assurer que votre corps fonctionne de manière optimale. Il existe de nombreuses vitamines prénatales que vous pouvez acheter, mais elles doivent toutes inclure les mêmes ingrédients généraux :

Folate ou acide folique

Le fer

Calcium

Vitamines A, B6, B12, C , ré et E

, et E Zinc

Cuivre

Magnésium

Choline

La plupart des formules de vitamines prénatales incluent tout ce qui précède et plus encore, mais assurez-vous de vérifier l’étiquette des ingrédients. Vous trouverez ci-dessous cinq des meilleures vitamines prénatales pour tous les budgets. Nous mettons à jour cette liste périodiquement.

Lire la suite: Le CDC recommande les vaccins COVID pour les femmes enceintes

Fait nature Une bonne vitamine prénatale quotidienne devrait contenir les nutriments ci-dessus, mais elle devrait également contenir au moins 200 mg de DHA, un acide gras oméga 3 que l’on trouve couramment dans les poissons. Certains experts pensent que la supplémentation en zinc et en magnésium peut réduire les risques de complications pendant la grossesse. Tous ces ingrédients se trouvent dans les gélules prénatales Multi Plus DHA de Nature Made, que vous pouvez acheter dans la plupart des épiceries et pharmacies à un prix abordable.

Lumière arc-en-ciel Le pack Prenatal Daily Duo de Rainbow Light se compose de deux pilules, la multivitamine Prenatal One de la marque et les gélules Prenatal DHA Smart Essentials. Un pack contient un approvisionnement d’un mois de chacun, bien que vous puissiez également acheter le supplément de multivitamines et de DHA séparément. Une plainte courante est que la vitamine peut être difficile à avaler en raison de sa taille, donc elle pourrait ne pas convenir si vous n’aimez pas prendre de pilules.

Jardin de la vie Cette multivitamine prénatale est un excellent complément alimentaire complet, contenant toutes les vitamines et tous les minéraux recommandés provenant d’ingrédients naturels. Il a également la particularité d’être sans gluten, sans OGM, casher et végétarien. Mais en tant que tel, il ne contient pas de DHA. Vous pouvez obtenir cela de la Garden of Life Océans Maman DHA prénatalun supplément d’huile de poisson vendu séparément.

Pantalon intelligent Si vous avez du mal à avaler des pilules, une vitamine prénatale gommeuse pourrait être une bonne option pour vous. La vitamine gommeuse prénatale de Smarty Pants se décline en quatre saveurs, dont le citron, la fraise, l’orange et la banane, et contient la plupart des vitamines et minéraux recommandés, mais en plus petites quantités. Cette multivitamine gommeuse contient de la vitamine C, de la vitamine D3, du zinc, du folate et de l’huile de poisson oméga 3 (DHA/EPA). Vous devrez mâcher quatre gommes par jour pour obtenir une dose complète, c’est pourquoi une bouteille contient 120 gommes, soit suffisamment de doses pour 30 jours. Les gommes prénatales Smarty Pants contiennent une petite quantité de DHA mais pas de fer ni de calcium, alors prévoyez d’obtenir ces minéraux ailleurs dans votre alimentation.

MégaFood À l’extrémité supérieure de la gamme de prix se trouve le MegaFood Baby & Me 2 Prenatal Multi. Ce supplément prénatal utilise des ingrédients dérivés de sources naturelles, un fait qui, selon MegaFood, facilite la digestion par le corps. Comme la multivitamine Garden of Life, le MegaFood Baby & Me 2 est une bonne option pour ceux qui ont des restrictions alimentaires car il est sans gluten, soja et produits laitiers. Il est également végétarien, sans OGM et casher. Il n’y a pas de DHA dans celui-ci, mais il peut être jumelé avec le MegaFood Baby & Me 2 Supplément prénatal DHA et Cholinevendu séparément.

Plus pour les personnes qui attendent

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.