Meilleures vitamines pour la croissance des cheveux en 2023

Les gummies aromatisés Olly Undeniable Beauty contiennent de la vitamine C, de la vitamine E, de la biotine et de la kératine. Vitamine C joue un rôle clé dans la production de collagène, et vitamine E aide à protéger et à guérir la peau. Kératineune protéine déjà présente dans nos cheveux, notre peau et nos ongles, est importante pour maintenir des cheveux sains.