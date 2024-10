Cela peut être une bataille difficile lorsqu’il s’agit de bien manger. Non seulement vous devez vous assurer d’obtenir la quantité appropriée de vitamines et de nutriments lorsque vous préparez un repas, mais vous devez également vous soucier de la taille des portions et rester cohérent. Et il y a une partie du corps surprenante dont vous pouvez le plus prendre soin en faisant tout cela : vos yeux !

Les vitamines et les suppléments peuvent vous aider à combler les lacunes de votre alimentation tout en renforçant votre vision et en évitant les maladies oculaires. Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleures vitamines et suppléments pour la santé oculaire que vous pourriez envisager d’essayer. N’oubliez pas que vous devriez toujours consulter un médecin avant d’apporter des modifications à votre routine de santé.

Découvrez également la couleur des lunettes de soleil que vous devriez utiliser, les habitudes qui pourraient endommager votre vision et six affections oculaires courantes auxquelles vous pourriez être confronté en vieillissant.

Les meilleures vitamines et suppléments pour la santé oculaire

Getty Images

En plus d’une alimentation équilibrée, voici les meilleures vitamines et compléments pour vos yeux. Heureusement, vous pouvez obtenir la plupart de ces suppléments supplémentaires pour moins de 10 $.

Vitamine A

Vitamine A soutient votre vision, votre système immunitaire, votre cœur, vos poumons ainsi que votre croissance et votre développement en général. Spécifiquement, la vitamine A aide vous voyez un spectre complet de lumière, car la vitamine produit des pigments dans la rétine. Cela peut également empêcher vos yeux de se dessécher. Vous pouvez trouver de la vitamine A dans des aliments comme le saumon, le brocoli, les céréales enrichies pour le petit-déjeuner, les œufs et les carottes.

Vous avez probablement entendu parler de la magie des carottes. Oui, c’est vrai : les carottes sont excellentes pour les yeux. Les carottes (et autres fruits et légumes aux couleurs vives) sont riches en bêta-carotène, un composé que votre corps utilise pour fabriquer de la vitamine A. Bêta-carotène est également disponible sous forme de supplément, bien qu’elle ne soit pas aussi courante que la vitamine A et soit souvent plus chère.

Aliments contenant de la vitamine A

– Saumon

– Brocoli

– Céréales enrichies pour petit-déjeuner

– Œufs

– Carottes

Vitamine C

La vitamine C est comme un écran solaire pour vos yeux : elle aide à les protéger Dommages causés par les UV. Plus vous passez de temps dehors et au soleil, plus le risque de dommages est grand. Selon le Académie américaine d’ophtalmologieune exposition trop longue au soleil peut provoquer des dommages irréversibles. La vitamine C peut également réduire votre risque de cataractesune maladie qui rend le cristallin de vos yeux trouble.

Alors qu’un étude récente ont constaté que la supplémentation en vitamine C était efficace chez les patients déjà carencés en vitamine C, des études supplémentaires sont nécessaires pour véritablement comprendre la relation entre la vitamine C et un risque plus faible de cataracte. En plus de consommer suffisamment de vitamine C, évitez les lits de bronzage et si vous êtes dehors, portez des lunettes de soleil et un chapeau pour protéger vos yeux.

Aliments contenant de la vitamine C

– chou frisé

– Brocoli

– choux de Bruxelles

– des oranges

– Citrons

– Fraises

Oméga-3

Les optométristes recommandent régulièrement à leurs patients de consommer des oméga-3, et si un patient ne consomme pas suffisamment de ces acides gras dans son alimentation, essayez un supplément. Les oméga-3 se trouvent principalement dans les poissons gras comme le thon, le saumon, le maquereau ou le hareng ainsi que dans certaines noix et graines.

Le Association américaine d’optométrie souligne les oméga-3 comme un nutriment qui peut ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Des études ont également montré qu’ils peuvent aider à prévenir maladie des yeux secs. Ces nutriments sont parfaits pour les deux affections en raison de leurs effets anti-inflammatoires.

Aliments contenant des oméga-3

– Thon

– Saumon

– Maquereau

– Hareng

– Graines de Chia

– Graines de lin

– Noix

En savoir plus: Meilleures multivitamines

Vitamine E

Autre antioxydant puissant, la vitamine E est vitale pour toutes nos cellules et fonctions cellulaires. Il aide à protéger notre corps contre les radicaux libres cancérigènes et joue un rôle important dans la vision. Études ont montré que la vitamine E peut aider à protéger la rétine des radicaux libres pouvant causer des maladies oculaires.

La vitamine C, un autre antioxydant, possède davantage de propriétés qui aident à la régénération. La vitamine E ne peut qu’aider à protéger les cellules déjà présentes. Mais la vitamine E peut ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Le Association américaine d’optométrie recommande 400 UI de vitamine E par jour.

Aliments contenant de la vitamine E

– Graines de tournesol

– Amandes

– Cacahuètes

– Les légumes verts à collier

– Poivrons rouges

– Mangues

– Les avocats

Zinc

Le zinc se trouve dans presque toutes les multivitamines car il s’agit d’un nutriment essentiel au corps. Il est utilisé pour renforcer le système immunitaire et aider le corps à guérir rapidement des blessures. Le zinc contribue également à la santé oculaire.

Zinc aide la vitamine A à créer de la mélanine (un pigment qui protège les yeux) et peut protéger les yeux de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Le Association américaine d’optométrie recommande 40 à 80 mg par jour pour ralentir la progression.

Aliments contenant du zinc

– Viande

– Coquillages

– Pois chiches

– Lentilles

– Graines de citrouille

– Noix de cajou

– Amandes

– Œufs

– Fromage

– Lait

En savoir plus: Meilleurs suppléments de zinc

Lutéine et zéaxanthine

Lutéine et zéaxanthine sont connus pour être importants à nos yeux. La lutéine et la zéaxanthine sont des caroténoïdes présents dans les fruits et légumes rouges et jaunâtres, car ces composés donnent aux produits leurs couleurs vives. Caroténoïdeségalement de puissants antioxydants, sont essentiels à la santé oculaire. Ils protègent les yeux des radicaux libres qui peuvent causer des dommages. Il a été démontré que la lutéine et la zéaxanthine, en particulier, prévenir les dommages à la rétine.

Ces caroténoïdes peuvent également ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Le Association américaine d’optométrie recommande une quantité quotidienne de 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine. Bien que vous puissiez trouver de la lutéine et de la zéaxanthine sous forme de supplément, une bouteille est disponible le côté le plus cher. Vous trouverez peut-être mieux, plus facile et plus abordable de simplement manger plus de fruits et de légumes.

Aliments contenant de la lutéine et de la zéaxanthine

– chou frisé

– Épinard

– Petits pois

– Brocoli

– Du jus d’orange

– Poivrons rouges

– Melons miel

– Raisins

Vitamines et suppléments présents dans les aliments Vitamine/Supplément Aliments Vitamine A saumon, brocoli, céréales de petit-déjeuner enrichies, œufs et carottes Vitamine C chou frisé, brocoli, choux de Bruxelles, oranges, citrons et fraises Oméga-3 thon, saumon, maquereau, hareng, graines de chia, graines de lin et noix Vitamine E graines de tournesol, amandes, arachides, chou vert, poivrons rouges, mangues et avocats Zinc viande, crustacés, pois chiches, lentilles, graines de citrouille, noix de cajou, amandes, œufs, fromage et lait Lutéine et zéaxanthine chou frisé, épinards, pois, brocoli, jus d’orange, poivrons rouges, melons miel et raisins

Ce qu’il faut considérer

La plupart des vitamines et des suppléments sont généralement considérés comme sans danger pour les gens, car ce sont des nutriments dont votre corps a naturellement besoin. Vous devriez toujours parler à votre médecin avant de commencer tout supplément. Certaines vitamines et suppléments peuvent interagir avec divers médicaments. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre de nouvelles vitamines ou suppléments en association avec certains médicaments. Surtout si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez d’abord un médecin. Votre médecin devrait être en mesure de vous guider en toute sécurité vers les meilleures vitamines et suppléments pour la santé oculaire, ainsi que vers les dosages appropriés.

Conseils pour la santé oculaire

En plus des meilleures vitamines et suppléments pour la santé oculaire, il existe d’autres moyens de protéger vos yeux et de préserver votre santé visuelle :

Portez des lunettes de soleil : Les lunettes de soleil bloquent les rayons UV nocifs, réduisant ainsi le risque de cataracte, de cancer des yeux et de coups de soleil.

Les lunettes de soleil bloquent les rayons UV nocifs, réduisant ainsi le risque de cataracte, de cancer des yeux et de coups de soleil. Casses d’écran : L’American Optometric Association recommande Règle du 20-20-20qui indique que toutes les 20 minutes, vous détournez le regard de votre écran vers quelque chose à 20 pieds de distance pendant 20 secondes.

L’American Optometric Association recommande Règle du 20-20-20qui indique que toutes les 20 minutes, vous détournez le regard de votre écran vers quelque chose à 20 pieds de distance pendant 20 secondes. Activité physique : L’Académie américaine d’ophtalmologie a rapporté une étude qui ont trouvé une corrélation entre l’exercice et la prévention des lésions oculaires, bien que des études supplémentaires soient nécessaires.

L’Académie américaine d’ophtalmologie a rapporté une étude qui ont trouvé une corrélation entre l’exercice et la prévention des lésions oculaires, bien que des études supplémentaires soient nécessaires. Évitez de fumer : Fumer des cigarettes peut entraîner des maladies oculaires qui entraînent une perte de vision et la cécité, selon la Food and Drug Administration.

: Fumer des cigarettes peut entraîner des maladies oculaires qui entraînent une perte de vision et la cécité, selon la Food and Drug Administration. Passez régulièrement des examens de la vue : Même si vous avez une vision parfaite, il est important de passer régulièrement un examen de la vue pour détecter rapidement les problèmes potentiels. À quelle fréquence devriez-vous passer un examen de la vue ça dépend de ton âge. Par exemple, les personnes âgées de 20 à 39 ans devraient passer un examen de la vue tous les 5 ans, tandis que celles âgées de 65 ans et plus devraient passer un examen de la vue tous les 1 à 2 ans.

Même si vous avez une vision parfaite, il est important de passer régulièrement un examen de la vue pour détecter rapidement les problèmes potentiels. À quelle fréquence devriez-vous passer un examen de la vue ça dépend de ton âge. Par exemple, les personnes âgées de 20 à 39 ans devraient passer un examen de la vue tous les 5 ans, tandis que celles âgées de 65 ans et plus devraient passer un examen de la vue tous les 1 à 2 ans. Démaquillez-vous : Avant de vous coucher, démaquillez-vous toujours pour prévenir l’irritation et l’inflammation des yeux.

FAQ sur les meilleures vitamines pour les yeux

Quelle est la meilleure vitamine pour les yeux ? La vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, les oméga-3, le zinc, la lutéine et la zéaxanthine sont toutes des vitamines importantes pour les yeux. Si vous êtes curieux de savoir de quelles vitamines vous avez le plus besoin, consultez votre médecin.

De quelle vitamine manque-t-il à vos yeux ? Cela peut varier d’une personne à l’autre, mais la meilleure façon de savoir quelle vitamine manque à vos yeux est de consulter votre médecin. Votre médecin peut planifier des tests pour déterminer si vous manquez d’une certaine vitamine qui pourrait être bénéfique pour la santé de vos yeux.

La vitamine B12 améliore-t-elle la vue ? Selon Oeil MD Montereyles vitamines B12 et B6 peuvent améliorer la santé oculaire, soutenir le nerf optique, réduire les risques d’avoir des taches aveugles et réduire les risques de dégénérescence maculaire liée à l’âge, qui provoque une vision floue.

Les vitamines pour les yeux sont-elles vraiment efficaces ? Les vitamines pour vos yeux sont particulièrement utiles lorsque vous manquez de vitamines essentielles à la vision. Ceux-ci comprennent la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, les oméga-3, le zinc, la lutéine et la zéaxanthine. Des études ont montré que ces vitamines et nutriments peuvent aider à protéger vos yeux et même ralentir le processus des maladies oculaires liées à l’âge. Bien que ces suppléments ne constituent pas un remède, ils favorisent la santé oculaire.