Meilleures vitamines et suppléments en vente libre éprouvés pour raccourcir un rhume

Les rhumes sont l’un des inconvénients de cette période de l’année. Alors que tout le monde essaie de rester en mode happy pour fêter les fêtes, certains d’entre nous se font inévitablement prendre par un vilain rhume. L’hiver est la saison des maladies. Selon le Centres de Contrôle des Maladies, des millions de personnes attrapent un rhume chaque année. En fait, l’adulte moyen en a deux à trois chaque année, ce qui signifie qu’il est fort probable que vous en ayez un pendant les mois d’hiver.

Parce que les médicaments contre le rhume en vente libre peuvent souvent donner l’impression qu’ils ne fonctionnent pas, vous pourriez être plus apaisé par un supplément à la place. Il a été prouvé que les vitamines et les remèdes à base de plantes de tous les jours atténuent la gravité d’un rhume, raccourcissent sa durée et même l’empêchent de se produire en premier lieu. Prenez une pastille pour apaiser ce mal de gorge et continuez à lire pour découvrir les meilleurs suppléments que vous devriez rechercher pour soulager votre rhume cette saison.

7 suppléments de vitamines en vente libre éprouvés pour raccourcir un rhume

Il existe de nombreux suppléments que vous pouvez trouver dans votre pharmacie locale qui peuvent aider à éliminer un rhume. Beaucoup d’entre eux sont également excellents à prendre toute l’année pour une meilleure santé globale. Ce sont les meilleures vitamines pour un rhume et les meilleurs suppléments pour combattre un rhume.

Sureau

Les gens recherchent généralement des suppléments de baies de sureau lorsque la saison du rhume et de la grippe approche. Études montrent que la prise d’un supplément de sureau a été associée au raccourcissement d’une grippe. Cependant, il convient de noter que cela ne l’empêchera pas et ne diminuera pas les symptômes. Le supplément a le potentiel de fonctionner à peu près de la même manière au début d’un rhume. Grâce à ses propriétés antibactériennes et antivirales, il peut vous aider à vous remettre sur pied plus rapidement lorsqu’un rhume ou une grippe vous assomme.

Zinc

Selon le Centre National de Santé Complémentaire et Intégrative, les suppléments de zinc doivent être utilisés avec prudence. Le zinc doit être pris par voie orale, et il a été associé au raccourcissement des rhumes, surtout si vous le prenez juste après le début des symptômes du rhume. Cependant, de nombreuses personnes prennent du zinc par voie intranasale, mais cela n’est pas recommandé. Le NCCIH rapporte que cette méthode de prise de zinc s’est avérée dangereuse et peut entraîner une perte d’odorat. Le zinc peut également interagir avec les antibiotiques et la pénicillamine, il n’est donc pas recommandé si vous prenez l’un de ces médicaments. Certaines personnes ont également ressenti des nausées lors de la prise de zinc.

Échinacée

Il y a peu de recherches sur la prise d’échinacée pour le rhume. Cependant, certains rapport d’études que la prise d’échinacée réduisait non seulement la probabilité d’attraper un rhume, mais raccourcissait également la durée des rhumes. Autre études ont montré des résultats similaires, ce qui implique que la prise d’échinacée lorsque vous attrapez un rhume peut aider à vous débarrasser du rhume plus rapidement que si vous ne preniez rien. Ce supplément est largement sûr à prendre, bien qu’il existe un risque de réaction allergique.

Vitamine C

La vitamine C est connue pour avoir un effet positif sur le raccourcissement des rhumes, bien qu’il soit minime, selon le NCCIH. Dans une étude publiée par l’organisation, les personnes qui prenaient régulièrement de la vitamine C n’attrapaient pas moins fréquemment des rhumes que celles qui n’en prenaient pas, mais elles voyaient des symptômes moins graves. Il va de soi que la prise régulière de vitamine C ne peut avoir qu’un effet positif sur un rhume, si vous en attrapez un. Prendre trop de vitamine C, cependant, peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux.

Pélargonium

Le pélargonium, un médicament traditionnel d’Afrique, a une riche histoire d’utilisation pour aider à combattre les maladies. Études ont montré que la prise de pélargonium et de ses dérivés peut réduire les symptômes du rhume. Une étude a montré que plus tôt vous preniez du pélargonium après avoir ressenti des symptômes de rhume, plus il était probable qu’il combatte ces symptômes. Certains médicaments contre le rhume en vente libre contiennent du pélargonium, notamment Umcka Cold and Flu. Les effets secondaires possibles comprennent une éruption cutanée et un prurit (démangeaisons de la peau).

Andrographis

Andrographis est probablement un supplément dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant, mais vous pouvez l’acheter dans l’allée des suppléments de votre pharmacie. Quelque rechercher sur andrographis, une herbe d’Asie du Sud, montre que lorsqu’il est pris avec du ginseng, il peut atténuer la sévérité d’un rhume. Lorsqu’il est pris seul ou avec les soins habituels, andrographis peut raccourcir la durée de la toux et pour la gorge. Les effets secondaires possibles sont également gastro-intestinaux, comme les autres diarrhées et vomissements. Il est recommandé de prendre l’andrographis dans les 72 heures suivant la sensation de symptômes du rhume, et vous pourriez commencer à voir une amélioration des symptômes en aussi peu que deux jours. Cependant, la recherche suggère qu’il est plus probable qu’il faille quatre à cinq jours pour voir une amélioration.

Vitamine D

Vous connaissez peut-être la capacité de la vitamine D à favoriser la santé de vos os, mais ce n’est pas tout ce qu’elle peut faire. Une partie de les autres pouvoirs importants de la vitamine D sont la capacité de combattre les infections et de renforcer votre système immunitaire. Études montrent que la prise d’un supplément de vitamine D peut résister au rhume et l’aider à disparaître plus rapidement. Ces suppléments peuvent également combattre les infections respiratoiresqui sont une autre maladie courante chez les gens pendant la saison du rhume et de la grippe.

Risques des suppléments en vente libre pour le rhume

Les remèdes homéopathiques sont aléatoires pour les gens, mais quand il s’agit du rhume, il n’y a pas beaucoup de remèdes éprouvés vers lesquels se tourner. Les traitements naturels, comme les suppléments de vitamines et de minéraux en vente libre, sont un pari largement sûr pour essayer de traiter un rhume. Cependant, certains d’entre eux, comme le zinc, peuvent être problématiques s’ils ne sont pas pris avec précaution.

La chose la plus importante à retenir lors de la prise de suppléments en vente libre est que vous devriez consulter votre médecin, surtout si vous souffrez d’une affection sous-jacente. Votre médecin peut vous aider à choisir un remède naturel contre le rhume qui sera sans danger pour vous. Ils peuvent vous aider à comprendre les risques pouvant être associés à chaque supplément et à examiner comment ils pourraient potentiellement interagir avec tout autre supplément ou médicament que vous prenez. Ceci est particulièrement important si vous êtes enceinte, car votre médecin voudra surveiller tous les suppléments que vous prenez.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.