Meilleures villes pour les végétaliens et végétariens en 2022

Le 1er octobre est la Journée mondiale des végétariens, et les endroits idéaux pour vivre si vous pratiquez un régime à base de plantes peuvent être sur la côte ouest.

Wallethub Meilleures villes pour les végétaliens et les végétariens en 2022 classée 100 des plus grandes villes américaines sur la base de trois catégories qualifiantes de poids égal :

Abordabilité

Diversité, accessibilité et qualité

Mode de vie végétarien

L’enquête a pris en compte des facteurs tels que la consommation moyenne de légumes et de fruits et le classement de la ville sur la liste GrubHub des villes les plus susceptibles de commander des plats végétariens ou végétaliens.

Pour la diversité, l’accessibilité et la qualité, WalletHub a examiné la part des restaurants proposant des options végétaliennes et végétariennes, l’accès à des plats végétariens frais et même des cours de cuisine végétarienne par habitant.