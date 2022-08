Meilleures villes américaines pour les nouveaux diplômés pour commencer une carrière

Pour les nouveaux diplômés universitaires, les meilleures villes des États-Unis pour commencer une carrière ne sont pas côtières – elles se trouvent dans le Midwest, selon un récent classement qui place Saint-Louis en tête de liste.

Étant donné que les diplômés universitaires ont tendance à gagner moins tôt dans leur carrière, un analyse par l’assureur Assurer villes classées aux États-Unis en fonction des possibilités d’emploi et de l’abordabilité, ainsi que des coûts de transport en commun et de l’habitabilité.

Les classements ont été réduits à la meilleure ville de chaque État et basés sur un score «d’attrait global» sur 100, 100 étant le plus attrayant.

Voici un aperçu des 10 meilleures villes pour les nouveaux diplômés pour commencer leur carrière :

Saint Louis: 100 Minneapolis, Minnesota : 98,3 Rapid City, Dakota du Sud : 88,8 Pittsburgh : 85,5 Lincoln, Nebraska : 84,9 Portland, Oregon: 78,9 Fargo, Dakota du Nord : 75,8 Fort Wayne, Indiana : 73,7 Denver : 73,3 Tampa, Floride : 73,0

Six des 10 premières villes sont situées dans le Midwest, dont les trois premières. Ces villes ont un coût de la vie relativement bas tout en offrant des options de transport en commun et de divertissement comparables aux grandes villes côtières.

De grandes villes comme New York, Los Angeles et Seattle se sont classées entre les n ° 12 et n ° 20 sur la liste globale, New York se classant la plus élevée des trois au n ° 12. Ces villes ont un coût de la vie plus élevé, mais ont bien fait dans l’ensemble en raison de l’accès à d’autres options de transport en commun et à des choix de divertissement.

Une ville a reçu un score d’appel global plus élevé si elle a un taux de chômage inférieur, un coût de la vie inférieur, des coûts de location d’une chambre inférieurs, un score de transport alternatif élevé et un nombre plus élevé de lieux d’art et de divertissement par habitant.

Le coût de la vie est basé sur le budget moyen des ménages américains, en utilisant les données du Bureau of Labor américain de 2021. Comme le coût de la vie comprend également le logement, Insurify a réduit de moitié sa pondération des coûts de location. Pour tenir compte des économies plus élevées associées au fait de ne pas posséder de voiture, les scores des transports en commun alternatifs ont été pondérés avec un multiplicateur de 1,5.

Les estimations sont basées sur des données compilées par le US Bureau of Labor Statistics et le US Bureau of Economic Analysis. D’autres données proviennent du site de location Apartment List, du site de suivi des prix de l’essence Gas Buddy et de la fondation privée de soins de santé The Commonwealth Fund.

