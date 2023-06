Meilleures villes américaines pour les locataires

Malheureusement pour les rêveurs des grandes villes, vivant dans certaines des villes américaines les plus en vogue comme New York ; Los Angeles; ou Washington, DC, viendra avec un prix élevé. Parfois, vous pouvez avoir l’impression de devoir choisir entre payer confortablement votre loyer et vivre quelque part avec de nombreuses opportunités d’emploi et de choses à faire. Mais ce n’est pas toujours le cas. Vous aurez peut-être la chance de trouver un appartement pas cher dans un quartier cher. Ou, vous pouvez vous tourner vers des zones qui ont tout pour plaire : des options de logement abordables, une économie dynamique avec un afflux d’entreprises et un environnement physique sain. La plupart de ces zones semblent être dans le Sud. Selon un nouvelle étude de RentCafe. En fait, neuf des 10 premières villes classées par RentCafe sont situées dans le Sud, dont quatre villes du Texas. Le coût peut être le facteur le plus important lorsque vous décidez où vous voulez vivre, mais il ne devrait pas être la seule considération. RentCafe a noté 136 localités à l’aide de 20 mesures réparties en trois catégories – coût de la vie, économie locale et qualité de vie – pour déterminer les meilleurs endroits pour les locataires. Voici un examen plus approfondi de certaines des mesures incluses dans chaque catégorie : Coût de la vie : Comprend les prix des loyers locaux, les frais d’épicerie et des services publics, la taille moyenne des appartements et les taux d’occupation.

: Comprend les prix des loyers locaux, les frais d’épicerie et des services publics, la taille moyenne des appartements et les taux d’occupation. L’économie locale : Comprend le taux de chômage et la croissance de l’emploi.

: Comprend le taux de chômage et la croissance de l’emploi. Qualité de vie: Comprend l’emplacement des appartements, la qualité de l’école et les temps de trajet moyens. Alors que les mesures du coût de la vie avaient le plus de poids, les meilleurs endroits pour les locataires se comportent relativement bien dans toutes les catégories. Si vous recherchez un logement abordable à louer avec de solides opportunités de croissance de carrière et une qualité de vie élevée, consultez les 10 meilleurs endroits de RentCafe.

Top 10 des endroits aux États-Unis pour les locataires

Charleston, Caroline du Sud Plan, Texas Scottsdale, Arizona Atlanta Raleigh, Caroline du Nord Rocher rond, Texas Austin, Texas Charlotte, Caroline du Nord Conro, Texas Arlington, Virginie Charleston occupe la première place en raison principalement de son coût de la vie relativement bas et de la qualité élevée de ses appartements, selon RentCafe. Les appartements dans la plus grande ville de Caroline du Sud coûtent en moyenne 1 938 dollars par mois, un peu plus que la moyenne nationale d’environ 1 700 dollars, selon RentCafe. L’appartement moyen de Charleston est cependant plus grand, avec une moyenne de 965 pieds carrés, contre 897 pieds carrés à l’échelle nationale. En ce qui concerne son économie locale, Charleston affiche un taux de chômage de 3,4 %, juste en dessous du taux national de 3,7 %. Elle pourrait faire mieux en termes de qualité de vie, avec à peine 16 % des appartements situés dans meilleurs emplacements, selon la définition de Yardi Matrixqui tient compte du niveau d’éducation, de l’emploi et du revenu de la population locale, ainsi que d’attributs tels que la proximité du développement commercial et la disponibilité des transports en commun.

Pourquoi les locataires voudront peut-être « jouer avec le Texas »