Meilleures ventes de la Journée des présidents 2023 : Achetez les premières offres maintenant

Avec la Journée des présidents qui approche à grands pas, bon nombre des meilleures ventes sont déjà opérationnelles. Plusieurs grands magasins ont lancé des ventes officielles, tandis que de plus en plus de meilleures offres de l’année commencent à s’infiltrer chez d’autres détaillants à mesure que nous nous rapprochons des vacances elles-mêmes.

Si vous recherchez d’énormes remises sur des articles technologiques coûteux comme des téléviseurs, des ordinateurs portables, des écouteurs ou des appareils de cuisine, des matelas et des meubles, la Journée des présidents est le moment idéal pour faire du shopping. Nous garderons cette page à jour avec toutes les meilleures offres de la Journée des présidents au fur et à mesure qu’elles apparaissent, alors assurez-vous de revenir souvent.

Les meilleures ventes de la Journée des présidents en direct maintenant :

Meilleures offres de la première journée des présidents sur la technologie

L’Apple Watch Series 8 bénéficie d’une remise rare, avec 70 $ de réduction sur les tailles 41 mm et 45 mm chez Best Buy. Toute la gamme de couleurs est en vente, tout comme les modèles GPS et cellulaires. Si vous souhaitez attacher la dernière smartwatch d’Apple à prix réduit, c’est maintenant votre chance.

Samsung a récemment annoncé la gamme Galaxy S23 et, comme chaque année avec ses nouveaux téléphones, la société propose des remises assez importantes. L’une des meilleures offres Galaxy S23 provient directement de Samsung, où vous pouvez obtenir gratuitement un Galaxy S23 ou S23 Plus avec un échange et vous pouvez passer au Galaxy S23 Ultra pour 200 $ de votre poche.

Profitez du meilleur appareil de streaming Fire TV Stick d’Amazon à son meilleur prix avec cette vente flash. C’est 20 $ de rabais, ce qui le ramène à 35 $. Ce petit streamer offre une vidéo 4K avec Dolby Vision et est 40 % plus rapide que le modèle 4K standard avec prise en charge Wi-Fi 6. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire TV Stick 4K Max

Achetez un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro à partir de 499 $ seulement, et économisez jusqu’à 150 $. Ces appareils déverrouillés sont les derniers téléphones de Google et certains des téléphones Android les plus économiques que vous puissiez acheter en 2023. Le Pixel 6A est également en vente à partir de 299 $, et vous pouvez économiser encore plus sur chaque téléphone si vous choisissez d’activer avec un opérateur.

L’iPad 10,2 pouces d’entrée de gamme d’Apple est de retour à son meilleur prix avec près de 80 $ de réduction. Bien que ce ne soit pas le plus puissant de la gamme, à 250 $, c’est une excellente tablette de démarrage pour les nouveaux utilisateurs d’iPad ou une option solide pour la navigation, le streaming et la lecture. Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPad (9e génération, gris sidéral, 64 Go, 2021)

Plus d’offres technologiques :

Meilleures offres télévisées du début de la journée des présidents

Améliorez votre espace de divertissement à domicile avec un Google TV 2022 4K de Hisense. Ce modèle de 75 pouces est à 300 $ de rabais chez Best Buy. Il offre des fonctionnalités haut de gamme, dont Dolby Vision, sans se ruiner. Le système d’exploitation TV de Google facilite l’accès aux services de streaming que vous connaissez et aimez. Vous recevez des alertes de prix pour Hisense 75 pouces U6H 4K Google TV : 700 $

Une variété de téléviseurs 4K avec le système d’exploitation intelligent Fire OS d’Amazon est actuellement en vente avec jusqu’à 250 $ de réduction sur les prix réguliers. Les prix commencent à seulement 260 $ pour la série 4 et la dernière série Omni d’Amazon est également incluse dans la vente.

Si vous envisagez de mettre à niveau votre centre de divertissement avec un nouvel écran 4K, ne cherchez pas plus loin que le téléviseur Roku intelligent QLED 4K de la série TCL 5. L’écran de 65 pouces est réduit à 500 $ chez Best Buy pour une durée limitée, ce qui vous permet d’économiser 200 $ sur le prix affiché. Et si un écran de 65 pouces submerge votre espace, vous pouvez également accrocher le modèle de 55 pouces à un vol. C’est juste 370 $ en ce moment – une économie de 130 $. Cela amène les deux ensembles à un nouveau plus bas historique, mais ces offres ne dureront pas longtemps, nous vous recommandons donc de vous lancer rapidement.

Plus d’offres télé :

Meilleures aubaines de la Journée des présidents à la maison

Le printemps arrive, mais si vous souhaitez réchauffer votre espace extérieur dès maintenant, pensez à investir dans un foyer extérieur. Le FirePit Plus de BioLite est une option portable qui peut être utilisée n’importe où, du camping à la plage, et est également parfaite pour en profiter dans votre propre jardin. Normalement pour 300 $, vous pouvez saisir ce foyer avec une remise de 30 % lorsque vous utilisez le code promotionnel exclusif de Crumpe CNET30 à la caisse, ce qui réduit de 90 $ le prix.

Collaboration étrange à part, la friteuse à air numérique Crux x Marshmello est actuellement à 70 $ de rabais, ce qui en fait un choix solide pour un bac à légumes de grande capacité. Son écran tactile numérique et ses huit modes de cuisson prédéfinis le rendent facile à utiliser et il peut préparer jusqu’à 6,6 livres d’aliments à la fois.

Plus d’offres à domicile :

Meilleures offres du début de la journée des présidents sur les matelas

La première vente de Nectar pour la Journée des présidents offre 33% de réduction sur tout le site, faisant baisser les prix des matelas à 359 $ et réduisant également les cadres de lit, les oreillers, les draps, les protège-matelas et plus encore.

Économisez jusqu’à 400 $ sur votre nouveau matelas, plus jusqu’à 500 $ sur une base réglable, dès maintenant chez Purple. Vous pouvez également économiser 10 % sur les accessoires si vous avez besoin de nouveaux draps, oreillers ou autres accessoires de literie. En savoir plus sur ses lits dans notre revue de matelas Purple et notre revue de matelas Purple Hybrid.

La vente actuelle de la journée des présidents en accès anticipé de DreamCloud prend 25% de réduction sur tout le site. De plus, vous pouvez obtenir un ensemble d’accessoires gratuits avec votre achat de matelas, qui comprend deux oreillers rafraîchissants, un ensemble de draps et un protège-matelas (d’une valeur de 599 $). En savoir plus sur le lit DreamCloud dans notre examen complet du matelas DreamCloud.

Plus d’offres de matelas:

: 25% de réduction + deux oreillers Dream offerts

: 25% de réduction sur tout le site

: 35% de réduction sur tout le site + accessoires gratuits

: Jusqu’à 50% de remise sur tout le site

: 20% de réduction sur tout le site + deux oreillers offerts

: Jusqu’à 1 000 $ de rabais sur les ensembles matelas et sommiers réglables

: Jusqu’à 600 $ de rabais

: 450 $ de rabais sur les matelas + rabais sur la base et l’ensemble

: 300 $ de rabais sur les matelas

: 150$ de rabais sur les matelas

: Jusqu’à 40% de réduction sur les matelas et sommiers

: Jusqu’à 50 % de réduction sur les lits, les oreillers, les draps et plus encore

: Jusqu’à 900 $ de rabais sur les ensembles matelas et sommier

: 50% de réduction sur les draps

Qu’est-ce que la journée des présidents ?

Le Presidents Day est un jour férié fédéral américain. Également connue sous le nom d’anniversaire de Washington en l’honneur de George Washington, la fête est désormais utilisée pour célébrer chaque personne qui a été président des États-Unis.

Quand est la Journée des présidents 2023 ?

La journée des présidents est toujours le troisième lundi de février, ce qui signifie que La Journée des présidents 2023 a lieu le 20 février. Cependant, les ventes de la Journée des présidents sont déjà en cours.

Quand commencent les soldes de la Journée des présidents ?

Comme la plupart des fêtes annuelles, la Journée des présidents apporte un tas de ventes chez les détaillants populaires et celles-ci ne se limitent pas à une date précise. La plupart commenceront une semaine ou deux plus tôt, et beaucoup continueront pendant quelques jours après le Presidents Day lui-même.

Où seront les meilleures ventes de la Journée des présidents ?

Les ventes de la Journée des présidents sont vastes et couvrent tout, de la technologie, des téléviseurs et des équipements pour la maison intelligente aux appareils électroménagers, matelas, meubles et plus encore.

Si l’on se fie aux années précédentes, attendez-vous à d’énormes ventes chez de grands détaillants comme Amazon, Best Buy, Walmart, Lowe’s et Home Depot, ainsi que d’autres comme Dell, Staples, Wayfair, Newegg et bien d’autres encore. Il y a de fortes chances que votre détaillant préféré organise une vente à un moment donné en février pour la Journée des présidents, et nous garderons cette page à jour avec toutes les meilleures ventes au fur et à mesure de leur lancement. Vente de matelas sont également particulièrement importants autour de la Journée des présidents, alors attendez-vous à des ventes de Casper, Purple, Tempur-Pedic et bien d’autres avec des prix au niveau du Black Friday.