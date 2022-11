Meilleures ventes ciblées pour le Cyber Monday : dernières heures pour marquer ces 27 offres et plus

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Cyber ​​lundi est à quelques heures de la fin, c’est donc votre dernière chance de magasiner certaines des meilleures offres disponibles chez Target. Que vous recherchiez des gadgets et des appareils électroniques ou des appareils ménagers et de cuisine, vous serez sûr de trouver une bonne affaire lors de la vente Cyber ​​Monday de Target.

Vous pouvez acheter l’intégralité de la vente sur le lien ci-dessus, mais pour vous aider à gagner du temps, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres disponibles. Assurez-vous de vérifier souvent les meilleures économies du Cyber ​​​​Monday que Target a à offrir. Les offres vont et viennent assez rapidement pendant la saison des achats des Fêtes, nous continuerons donc à mettre à jour cette page avec de nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles apparaissent.

Procurez-vous le casque Quest 2 VR de 128 Go fourni avec Resident Evil 4 et Beat Saber pour 50 $ de réduction sur le prix du casque seul. Le modèle 256 Go est 70 $ de rabais .

Le batteur sur socle professionnel de 5 pintes de KitchenAid est en vente pour seulement 250 $ en ce moment. Le mélangeur emblématique a 10 vitesses avec beaucoup de puissance pour mélanger même les ingrédients les plus denses. Il est livré avec un batteur plat, un crochet pétrisseur et un bol en acier inoxydable de 5 pintes.

Keurig

Le brasseur K-Mini de Keurig est le plus petit brasseur de l’entreprise, et c’est une excellente option si vous manquez d’espace de comptoir. Et maintenant, Target offre 20 $ de réduction sur plusieurs couleurs différentes, et vous pouvez obtenir 15 % de réduction supplémentaire sur certains petits appareils électroménagers avec code CYBER15ce qui fait baisser le prix à 68 $.