Meilleures ventes à acheter cette semaine : Nike, Knix et plus

Alors que le temps se rafraîchit et que les journées raccourcissent, assurez-vous d’être préparé et prêt pour la saison confortable avec les soldes de cette semaine sur les soins de la peau, les vêtements de sport, la literie et bien plus encore. Ci-dessous, nous avons répertorié certaines des meilleures offres de la semaine et inclus des articles de marques que nous avons recommandées dans le passé, des favoris personnels ou des best-sellers. Notez qu’il peut y avoir une offre à durée limitée sur certaines pièces.

Nike : Jusqu’à 65 % de réduction sur une sélection de baskets et de vêtements

Nike Air Max Terrascape Plus

Nike est ma marque de vêtements de sport préférée depuis de nombreuses années maintenant. En tant que collectionneur passionné de baskets, j’ai trouvé ses produits à la fois confortables et durables, la ligne Air Max étant l’une de mes préférées. Les poches des baskets Air Max sont remplies d’un gaz sous pression qui donne à vos pieds un peu de rebond supplémentaire – le modèle Terrascape Plus est spécifiquement fabriqué avec une semelle intercalaire en mousse pour plus de stabilité lors de la marche, selon la marque.

Knix : économisez jusqu’à 60 % sur les favoris les plus vendus

Soutien-gorge de sport à dos nageur Momenta

Knix est connu pour ses sous-vêtements menstruels innovants, et lors de sa vente Vault, tous ses best-sellers sont en promotion, y compris les soutiens-gorge, les sous-vêtements et les vêtements de détente. Zoe Malin, rédactrice en chef associée des mises à jour de NBC Select, recommande le soutien-gorge de sport Momenta Racerback, qu’elle adore pour ses bonnets cousus qui offrent un soutien supplémentaire sans resserrer sa poitrine pendant les entraînements. Elle dit également que le panneau en maille permet un flux d’air constant qui la garde au frais et au sec que les autres soutiens-gorge de sport.

Premiers secours beauté: Bénéficiez de 20% de réduction supplémentaire sur tout le site avec le code FABFAM

Ce tonique recommandé par les dermatologues convient à tous les types de peau, en particulier les peaux sèches, sensibles et mixtes. La farine d’avoine est un ingrédient clé pour apaiser les peaux irritées et sensibles, tandis que le miel et l’acide hyaluronique agissent pour réhydrater la barrière d’hydratation de la peau, selon la marque.

Instantané : bénéficiez de 40 % de réduction sur une sélection de friteuses et de fours à air

Friteuse à air Vortex de 5,7 pintes

Instant fabrique certaines de nos friteuses à air préférées et nous recommandons sa gamme Vortex, qui est maintenant en vente en formats de 2 litres, 4 litres et 5,7 litres. Tous les modèles sont livrés avec un panier antiadhésif, des commandes à écran tactile et des préréglages personnalisables pour différentes options de cuisson. Ces friteuses à air nécessitent peu ou pas de temps de préchauffage et sont également dotées d’une fonction d’arrêt automatique intégrée pour se protéger contre la surchauffe, selon la marque.

Calpak : obtenez 45 % de réduction sur les kits de bagages les plus vendus

Chaque pack de démarrage

Calpak est l’une de nos marques préférées de bagages à main et de sacs de week-end. L’Evry Starter Bundle comprend un bagage à main, une valise de taille enregistrement, un ensemble de cubes d’emballage de 5 pièces et une étiquette de bagage. Cet ensemble a une note de 5 étoiles sur plus de 140 avis, et chaque sac comprend des cadenas approuvés par la TSA et Rouets à 360 degrés, selon la marque.

Marlow : économisez jusqu’à 20 % pendant la vente d’anniversaire

L’oreiller (paquet de 2)

Marlow, une sous-marque de Brooklinen (l’un de nos détaillants incontournables pour la literie et le bain), fête son anniversaire avec une réduction de 20 % sur ses oreillers les plus vendus. L’oreiller est formulé pour équilibrer confort et soutien – il est doté d’une fermeture éclair pour une fermeté réglable et est fabriqué avec de la mousse à mémoire de forme infusée de gel avec des fibres rafraîchissantes, selon la marque. L’oreiller est disponible en deux tailles, standard et king, et peut être acheté seul ou en paquet de deux ou quatre.

