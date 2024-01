Meilleures unités principales du marché secondaire CarPlay

Apple CarPlay est le moyen le plus sûr d’interagir avec votre iPhone en voiture. Vous n’aurez jamais besoin de toucher votre iPhone en conduisant – ce que vous ne devriez jamais faire de toute façon. Au lieu de cela, vous contrôlez la navigation, la communication et le divertissement grâce à la commande vocale et à une interface simplifiée sur l’écran de votre voiture.

Que faire si votre voiture n’a pas d’écran intégré ? Que se passe-t-il s’il en possède un qui ne fonctionne pas avec Apple CarPlay ? La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’acheter une toute nouvelle voiture. Dans la plupart des cas, vous pouvez installer un très bon système intégré au tableau de bord pour entre 200 $ et 1 000 $. Il est important de choisir la bonne solution avant d’investir.

Apple CarPlay + Android Auto

La première chose à considérer est la compatibilité du système. Les systèmes d’infodivertissement peuvent fonctionner à la fois avec Apple CarPlay et Android Auto de Google. Cela étant dit, de nouvelles unités sont encore introduites et ne prennent en charge qu’un seul système. Surveillez cela si la double compatibilité est un problème.

Ma famille utilise uniquement Apple CarPlay, mais Android Auto pourrait être utile si un passager utilise Android. La prise en charge des deux systèmes devrait également améliorer la valeur de revente et l’attrait de votre véhicule.

Voici quelques options :

CarPlay sans fil

Apple CarPlay a été lancé avec une disponibilité extrêmement limitée en 2014 sur certaines voitures neuves et unités principales du marché secondaire, mais aujourd’hui, vous pouvez trouver le support CarPlay de presque toutes les marques. C’est au moins vrai pour CarPlay filaire, mais CarPlay sans fil n’est pas encore devenu omniprésent.

N’importe quelle version de CarPlay peut fonctionner en se connectant au système avec le câble de chargement de l’iPhone. Si vous investissez, je vous recommande fortement de considérer CarPlay sans fil comme une fonctionnalité indispensable.

Le Alpine iLX-507 (examiné) est une excellente recommandation pour une unité principale de rechange CarPlay sans fil solide.

Quant à l’installation, il peut Cela peut être un travail de bricolage si vous avez de l’expérience dans le changement d’autoradios, mais vous pouvez généralement payer entre 100 et 500 $ en pièces et services pour que les écrans CarPlay soient installés correctement. Les prix dépendent souvent de la complexité du travail d’installation, alors faites le tour des entreprises locales pour connaître vos options.

Les facteurs à prendre en compte incluent la perte de l’accès aux caméras intégrées, la nécessité de remplacer les caméras et éventuellement la perte de l’accès aux commandes du système uniquement disponibles dans le système d’infodivertissement par défaut. Ce sont des questions importantes à poser avant de choisir un installateur.

Que se passe-t-il si votre voiture est déjà équipée de CarPlay, mais qu’elle n’est pas sans fil ? Excellente question. J’utilise un adaptateur tiers qui permet au CarPlay intégré de ma voiture de fonctionner sans fil. Vous pouvez lire mon expérience ici.

Types d’affichage

Le type d’affichage est un autre facteur. Il existe deux types de qualité radicalement différente : le capacitif qui est préféré et le résistif que vous voudrez probablement éviter.

Il existe des écrans tactiles résistifs décents qui offrent une expérience correcte avec un budget limité, mais investir dans un système capacitif offrira en fin de compte une bien meilleure expérience ; dans certains cas, vous pouvez payer plus pour une pire expérience ! La différence entre les types d’écran revient à comparer l’écran d’un iPhone à celui d’un ancien guichet automatique.

CarPlay intégré ou aftermarket ?

Enfin, il y a la décision d’acheter ou non nouveau avec CarPlay ou comptez sur un système de rechange. Les nouvelles voitures prenant en charge CarPlay offrent généralement de meilleures intégrations avec les caméras de recul/latérales et les commandes au volant.

Mon unité principale Honda Civic OEM 2017 incluait CarPlay filaire de l’usine, et j’ai utilisé un adaptateur sans fil pour ajouter CarPlay sans fil. Cependant, l’unité principale OEM a rendu l’âme après sept ans. Installer un unité principale tierce de JOYING qui comprend CarPlay sans fil, un bouton de volume, un écran plus grand de deux pouces et des fonctionnalités audio grandement améliorées était la solution la plus abordable.

Récapitulatif de CarPlay :

Si vous décidez d’acheter une nouvelle voiture dotée de CarPlay, recherchez des facteurs tels que la taille et la résolution de l’écran pour comparer. Alors que les constructeurs automobiles adoptent CarPlay sans fil, assurez-vous de rechercher les options actuelles avant d’acheter. De nombreux concessionnaires ne connaissent pas la différence entre CarPlay et Wireless CarPlay, alors fiez-vous à vos propres informations.

Je préfère l’intégration étroite d’une nouvelle voiture avec CarPlay intégré si possible, mais je recommande Alpine iLX-507 comme choix incontournable du marché secondaire pour sa taille d’affichage, son type d’écran et sa prise en charge CarPlay sans fil. Mais si vous voulez vraiment voir grand, le géant Alpine ILX-F511 pour une mise à niveau impressionnante.

PS

Il faudra peut-être quelques décennies avant que nous puissions recommander des solutions de rechange pour CarPlay de nouvelle génération.