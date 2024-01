Meilleures tendances pour la maison en 2024, selon les designers d’intérieur

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Les motifs à carreaux et les nuances de bleu sont au rendez-vous cette année. Onurdongel/Getty Images

Business Insider a discuté avec des architectes d’intérieur des tendances en matière de décoration intérieure qui seront populaires en 2024.

Les motifs, l’art mural sculptural et le papier peint métallisé apporteront des designs et des couleurs audacieux dans les maisons.

Les gens incorporeront des nuances de bleu dans toute leur maison, selon les experts.

Voici ce qu’ils ont dit.

Le brun chocolat sera utilisé dans toute la maison

Le marron chocolat sera très présent dans la mode et le mobilier cette année. imaginima/Getty Images

L’architecte d’intérieur Kate Spiro de Kate Spiro Intérieurs a déclaré à BI que le brun chocolat serait populaire cette année de diverses manières.

“La décoration intérieure reflète souvent les tendances de la mode, et la prédominance du brun chocolat sur les podiums d’automne suggère qu’il émergera dans la maison”, a déclaré Spiro. “Attendez-vous à des tons bruns riches dans les tissus d’ameublement et les accents et à une résurgence des tons de noyer et de bois plus foncés.”

Elle a déclaré que la couleur chaude et accueillante crée une sensation de confort dans les espaces luxueux et détendus, améliorant ainsi l’ambiance générale d’une maison.

Le design biophilique continuera à être populaire

Le design biophilique, qui met l’accent sur le lien avec la nature, aide les gens à profiter des bienfaits du plein air à l’intérieur de leur maison.

Ce style de design restera populaire en 2024, a déclaré Luis Carmona, propriétaire de VERT Design d’intérieur .

“L’utilisation de la lumière naturelle et d’éléments tels que le bois, l’argile et la pierre jouera un rôle important dans la conception et la rénovation de leurs maisons en 2024”, a déclaré Carmona à BI.

Il a déclaré que les gens veulent faire de leur maison un sanctuaire, d’autant plus qu’ils travaillent à distance et y passent plus de temps.

“Amener la nature à l’intérieur avec des plantes extérieures et une ventilation naturelle aidera à connecter l’intérieur avec l’extérieur tout en ajoutant cet élément de vie dans l’espace”, a ajouté Carmona.

Les gens opteront pour plus de motifs et d’imprimés dans toute leur maison

Le papier peint à motifs est de mise. John Keeble/Getty Images

L’architecte d’intérieur Megan Hersch, cofondatrice et directrice de l’exploitation chez chambreAscenseur a déclaré à BI que les gens adopteront des motifs et des imprimés lorsqu’ils personnaliseront leur maison cette année.

Beaucoup d’entre nous veulent voir les imprimés et les motifs que nous aimons tous les jours, pas seulement lors d’occasions spéciales, a-t-elle déclaré.

“Les gens ressentent un grand ‘Pourquoi pas ?’ moment”, a-t-elle ajouté.

L’architecture incurvée sera un choix apprécié par beaucoup

Hersch anticipe une vague de courbes pour les personnes qui souhaitent faire une déclaration audacieuse tout en conservant une sensation chaleureuse et confortable dans leur espace.

“Nous voyons des courbes plus douces à l’intérieur de la maison – portes, miroirs et arches décoratives – dans tout, des plaques de carrelage à l’art de la fibre”, a déclaré le designer.

La soie moirée donnera une touche d’élégance aux maisons

Architecte d’intérieur basé à Manhattan Tara McCauley a déclaré à BI que la soie moirée, un matériau avec un motif ondulé qui crée une « riche sensation de profondeur », sera partout cette année.

“J’aime le moiré un peu partout”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est magnifique pour les oreillers, les draperies ou le revêtement des meubles qui s’ouvrent.

Pour maximiser l’effet de moiré, a déclaré McCauley, placez-le dans un espace bien éclairé. La soie est plus belle lorsqu’elle reflète pleinement la lumière.

Les gens intégreront des œuvres d’art murales sculpturales dans leurs maisons

Les sculptures peuvent ajouter de la dimension à un espace. gremlin/Getty Images

McCauley a déclaré que l’art mural sculptural battrait les impressions traditionnelles qui reposent à plat en raison de l’esthétique supplémentaire qu’elles offrent.

“Les sculptures murales offrent tellement de profondeur et de dimension. Les impressions derrière une vitre peuvent sembler si plates”, a-t-elle déclaré à BI.

Les nuances de bleu seront utilisées pour compléter de nombreuses palettes de couleurs

Valerie Stafford, conceptrice principale et associée chez Conceptions de rumeurs a déclaré que le bleu connaîtrait une grande année en tant qu’option de couleur populaire dans les maisons.

“Tant de nuances de bleu fonctionnent ensemble dans la même palette, s’étendant jusqu’aux verts, violets et parfois gris. Les bleus sont polyvalents”, a déclaré Stafford à BI.

Elle a ajouté que le bleu est également facile à utiliser comme accent dans une maison en ajoutant simplement des oreillers ou des lampes.

L’imprimé à carreaux est arrivé et il ne va nulle part de si tôt

Les sols à carreaux sont plutôt intemporels. runna10/Getty Images

“Un sol classique à carreaux noirs et blancs est une constante dans le design d’intérieur depuis des centaines d’années”, Jennifer Verruto, fondatrice et PDG de Intérieurs Blythe a déclaré BI.

Cela ne mènera nulle part, a-t-elle déclaré, et elle prédit que les motifs à carreaux dépasseront les revêtements de sol en 2024.

Le motif est “incroyablement polyvalent et se prête aux espaces ultra-traditionnels et élégants, mais fonctionne également bien dans les maisons funky et éclectiques”, a ajouté Verruto.

Certains se tourneront vers les papiers peints métallisés pour animer leurs espaces

Lauren Czarniecki, fondatrice et designer principale de Intérieurs du tsar a déclaré que la tendance des papiers peints métallisés continuera d’être populaire cette année.

“Les papiers peints métalliques offrent un excellent moyen de capter la lumière et de contribuer à rendre plus vivant un espace autrement sans prétention”, a déclaré Czarniecki.

Les métaux ressortent encore plus dans les espaces principalement mats.

Les espaces multifonctionnels continueront d’être une priorité

Bree Steele architecte d’intérieur et responsable des comptes commerciaux chez RJ Vivant a déclaré que les espaces multifonctionnels sont là pour rester, car de nombreuses personnes travaillent désormais à domicile de manière plus permanente.

Les gens continueront d’acheter des meubles polyvalents et de créer des aménagements qui les aideront à utiliser leur maison de multiples façons.

“Cette tendance concerne des conceptions intelligentes et adaptables qui répondent à divers besoins – du travail à la détente – dans le même espace”, a déclaré Steele à BI.

Marble continuera de faire une déclaration

Les cuisines auront des comptoirs et des dosserets en marbre. Victoria Kovalchuk/Getty Images

ÉTAGE360 décorateur d’intérieur Automne Stankovski a déclaré que davantage de gens se tourneront vers le marbre pour une déclaration de décoration intérieure percutante cette année.

Elle a déclaré à BI que le marbre serait particulièrement important sur les murs d’accent, les cheminées et les dosserets de cuisine.

D’autres se tourneront vers des accents de couleur bijou pour une touche agréable

Susan Hayward, architecte d’intérieur chez Susan Hayward Intérieurs s’attend à ce que les tons bijou continuent d’être populaires, notamment comme couleurs d’accent.

“Ces couleurs fonctionnent si bien avec les bois naturels”, a-t-elle déclaré à BI.