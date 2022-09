Vous cherchez un moyen simple d’avoir une peau et des cheveux plus sains ? C’est aussi simple que d’échanger votre taie d’oreiller. Les taies d’oreiller en coton rugueux peuvent provoquer des irritations pendant votre sommeil, ce qui peut entraîner des dommages pendant la nuit. Mais les taies d’oreiller en soie sont incroyablement lisses, ce qui aide à prévenir les frottements et les irritations. Les meilleures taies d’oreiller en soie sont douces pour tout ce qu’elles touchent, et elles sont un excellent moyen d’améliorer votre tête de lit le matin.

Pourquoi passer à la soie ?

Les marques de taies d’oreiller en soie annoncent souvent une liste impressionnante d’avantages pour passer votre taie d’oreiller du coton à la soie. Alors que la science est moins que solide sur la quantité de soie qui peut vraiment aider à résoudre les problèmes de peau complexes tels que les rides, la peau sensible ou l’acné, les taies d’oreiller en soie ont été recommandées pour vous aider à obtenir des cheveux et une peau plus doux pendant des années par des professionnels de la beauté et des experts du monde entier. .

Dormir sur une taie d’oreiller en soie la nuit peut réduire :

Friction

Casse des cheveux

Cheveux crépus

Peau sensible

Peau sèche et terne

Amazone Si vous êtes à la recherche de la meilleure taie d’oreiller en soie, ne cherchez pas plus loin qu’Amazon. Avec plus de 30 000 critiques cinq étoiles, la taie d’oreiller en soie de mûrier Zimasilk est clairement gagnante. La taie d’oreiller est fabriquée avec 100 % de soie de mûrier de qualité supérieure des deux côtés. Il est disponible en 35 couleurs différentes et en plusieurs tailles, y compris une taille de taie d’oreiller. Il existe également des masques de sommeil en soie et des paquets de taies d’oreiller. Zimasilk dit que les couleurs vibrantes de ses taies d’oreiller ne s’estomperont pas après de nombreux lavages. Meilleures caractéristiques: Fermeture éclair cachée

Plusieurs couleurs et tailles au choix

Garantie de 180 jours

Slip/Séphora Si vous allez investir plus de 50 $ dans une taie d’oreiller, vous voulez qu’elle dure, et cette taie d’oreiller en soie de mûrier de Slip semble faire l’affaire. La taie d’oreiller de Slip est disponible en taille king et queen et en 15 couleurs et motifs différents. Notez que cette taie d’oreiller n’est pas livrée avec une fermeture éclair dissimulée, de sorte qu’elle pourrait ne pas maintenir l’oreiller en place aussi bien que ceux qui en ont un. La taie d’oreiller Slip est fabriquée avec la bonne quantité d’épaisseur, de brillance et de couleur qui durera de nombreuses nuits et lavages. Meilleures caractéristiques: L’une des marques de taies d’oreiller en soie les plus populaires

Aspect très brillant et coûteux

Disponible dans les grands magasins de beauté comme Sephora

Brooklin Brooklinen est un nom bien connu dans le jeu des matelas, il est donc logique que la marque propose également des taies d’oreiller de qualité et de luxe. La taie d’oreiller en soie Mulberry de Brooklinen est fraîche au toucher, douce et lavable en machine. Il existe des tailles standard et king size. Si vous recherchez une taie d’oreiller au design ou à la couleur vibrante, Brooklinen est faite pour vous. Choisissez parmi cinq couleurs vives et trois motifs uniques, tels que des constellations. Alors que la taie d’oreiller de luxe est chère, Brooklinen a souvent des soldes. Meilleures caractéristiques: Options de couleur et de design uniques

Certifié OEKO-TEX pour la sécurité chimique

Lavable en machine

Amazone Il est difficile de battre une taie d’oreiller en soie à moins de 15 $. La taie d’oreiller en soie de mûrier naturel Suatien est abordable mais elle ne l’est pas bon marché. Il est fait de pure soie de mûrier et est disponible en 11 couleurs différentes, bien que toutes les couleurs ne soient pas au même prix, et certaines ont la possibilité d’acheter un ensemble de deux. La taie d’oreiller est légère, respirante et possède même une fermeture éclair dissimulée pour empêcher votre oreiller de se déplacer (la soie est un matériau glissant). Vous pouvez le laver en machine ou à la main. Meilleures caractéristiques: Moins de 15 $

Fermeture éclair cachée

Certaines couleurs viennent dans un ensemble de deux

Amazone Lors de l’achat d’une nouvelle taie d’oreiller en soie, vous devez tenir compte du fait que la plupart des produits et des prix de cette liste sont pour une seule taille standard, queen ou king size. L’achat de deux taies d’oreiller ou plus sera plus cher. Cependant, la taie d’oreiller Jocoku 100% soie de mûrier est d’un excellent rapport qualité-prix – vous obtenez un ensemble de deux pour moins de 35 $. Il existe quatre tailles et huit couleurs au choix, et il est même livré avec une fermeture éclair dissimulée pour maintenir votre oreiller en place. Même si vous n’avez pas besoin de deux taies d’oreiller, une peut faire un excellent cadeau. Cependant, ne pas laver en machine. Meilleures caractéristiques: Disponible en tailles standard, queen, king et lancer

Fermeture éclair cachée

Excellente idée cadeau

Cet article a été initialement publié en 2021 et est périodiquement mis à jour avec les dernières offres.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.