Meilleures tablettes pour enfants pour 2022

Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent sur un modèle avancé doté de fonctionnalités haut de gamme si vous recherchez la meilleure tablette pour votre enfant. Cependant, vous ne voulez pas non plus quelque chose de si bon marché qu’il soit lent, frustrant et facile à casser. Heureusement, il existe des tonnes de tablettes spécialement conçues pour les enfants et idéales pour des tâches simples comme jouer à des jeux, écouter de la musiqueregarder des films et lire des livres. De plus, ils ont accès à toutes sortes d’applications adaptées aux enfants et contenu pédagogique qui les rendent parfaits pour le travail scolaire et le divertissement.

Lorsque vous recherchez la meilleure tablette pour enfants pour votre tout-petit, il est important de prendre en compte le prix, la durée de vie de la batterie, la capacité des applications, la durabilité et la durée de vie avant d’acheter. Cela est particulièrement vrai si vous magasinez pour de jeunes enfants. Les meilleures tablettes pour enfants disposent de fonctions de contrôle parental robustes qui permettent aux parents de surveiller le temps d’écran de leurs enfants et le contenu auquel ils peuvent accéder. (Vous pouvez aller plus loin et définir le contrôle parental sur votre réseau Wi-Fi.)

De nombreuses tablettes pour enfants de notre liste sont préchargées avec du contenu adapté aux enfants et des applications éducatives pour faciliter l’apprentissage aux côtés des applications de divertissement amusantes. Ces tablettes pour enfants faciles à utiliser peuvent également accéder à des contenus éducatifs de qualité tels que des applications, des jeux, des émissions et bien plus encore, proposés par des experts du divertissement ludo-éducatif fiables et efficaces, comme PBS Kids. La programmation interactive (comme celle offerte par Sideshow Kids, PBS Kids et CodaKid, par exemple) peut être utilisée en tandem avec différentes options d’application éducative sur l’appareil de votre enfant, lui permettant d’acquérir l’expérience d’apprentissage pratique dont votre tout-petit a besoin pour avoir le meilleur une longueur d’avance dans le monde.

Il existe même des jouets qui fonctionnent avec une tablette adaptée aux enfants (et parfois aussi un clavier intelligent) pour apprendre aux enfants à coder. Vous souhaitez mettre à profit le temps d’écran de votre enfant, et la meilleure tablette enfant pour jeune esprit de votre vie vous donnera accès (via le Google Play store ou autre app store, plusieurs sites spécialisés ou même YouTube) à l’immeuble blocs dont vous avez besoin.

Et, puisque les enfants peuvent être maladroits (et collants pour une raison quelconque), c’est une bonne idée d’investir dans une tablette adaptée aux enfants avec une construction robuste et un étui durable à l’épreuve des enfants qui peut protéger un écran en verre délicat contre les rayures ou les chutes. Vous voudrez peut-être aussi .

Amazone La Fire HD 10 Kids Edition est la version tablette pour enfants de l’Amazon Fire HD 10, avec le plus grand écran de la gamme d’options de tablette Amazon. Tout comme ses frères et sœurs de 7 et 8 pouces, cette tablette Fire dispose d’une tonne d’options de contrôle parental et d’un étui en caoutchouc pour protéger l’appareil contre les chutes. Cette tablette Amazon Fire de 10,1 pouces comprend également une garantie de remplacement « sans souci » de deux ans et un abonnement d’un an à Amazon Kids Plus. Auparavant appelée Amazon FreeTime Unlimited, Amazon Kids Plus est une bibliothèque de contenu qui permet aux enfants d’accéder à de nombreux livres, jeux, options d’application et contenu adapté à l’âge des enfants, que vous achetiez cette tablette Fire HD pour un jeune enfant ou un enfant plus âgé. . Amazon propose également une autre version de la tablette adaptée aux enfants, appelée la Fire HD 10 Pro Édition Enfants, qui a un boîtier plus fin ainsi que plus d’options de navigation sur le Web et d’applications pour les enfants plus âgés. Il s’agit peut-être de l’une des meilleures options de tablette pour enfants de cette gamme, et elle peut être bonne si l’âge de vos enfants varie considérablement, mais votre budget ne permet qu’une seule tablette pour enfants partagée dans votre maison. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire HD 10 Kids Edition (2021, Lavande)

Sarah Tew / Crumpe L’Amazon Fire HD 8 Kids Edition est moins cher et 2 pouces plus petit que la version 10 pouces de la tablette pour enfants, mais il comprend le même ensemble de contrôles parentaux, un étui en caoutchouc pour protéger l’appareil, deux ans “sans souci ” Garantie de remplacement et abonnement d’un an à Amazon Kids Plus. Vous pouvez ajouter une carte microSD pour un stockage supplémentaire. Par rapport à l’édition Kids de la tablette Fire 7, la tablette HD 8 Kids coûte plus cher, mais elle possède un écran à plus haute résolution, des performances plus rapides et plus de stockage, ce qui en fait une mise à niveau intéressante. Comme la version 10 pouces, la Fire HD 8 Kids Edition dispose également d’un version Pro plus fine pour les enfants plus âgés. Lisez notre revue Amazon Fire HD 8 Kids Edition. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire HD 8 Kids Edition (10e génération, 32 Go)

Amazone L’Amazon Fire 7 est l’option “tablette d’apprentissage” la plus économique de la gamme de tablettes Amazon Fire Kids Edition. Cette tablette Kids Edition fait un travail décent dans la plupart des tâches et applications et comprend le même ensemble de contrôles parentaux, un étui rembourré pour tablette, une garantie de deux ans et un abonnement d’un an à Amazon Kids Plus. C’est également la meilleure tablette pour enfants de la gamme, en termes de taille, à utiliser comme liseuse. Les dimensions adaptées aux enfants le rendent confortable pour les petites mains. Nous pourrions être tentés de penser que plus gros est toujours mieux, mais parfois, la meilleure tablette pour un usage donné (comme la lecture) se résume aux mains qui la tiennent. Comme les options 10 et 8 pouces, le Fire 7 dispose également d’un tablette Pro adaptée aux enfants pour les enfants plus âgés avec une coque plus fine, plus d’options de navigation sur le Web et d’applications. Lisez notre revue Amazon Fire 7 Kids Edition. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire 7 Kids Edition

Scott Stein/Crumpe En ce qui concerne les tablettes pour enfants, l’iPad d’Apple a définitivement le nom le plus reconnaissable, et les achats intégrés sont faciles sur un iPad. Cependant, remettre un iPad avec des options d’application infinies à de jeunes enfants – ou même à un enfant plus âgé – peut être une expérience éprouvante pour les nerfs, surtout compte tenu du prix élevé de l’iPad. Mais par rapport aux tablettes Kids Edition d’Amazon, un iPad a plus de polyvalence pour s’adapter aux besoins changeants d’un enfant en pleine croissance dans une tablette, ce qui en fait l’une des meilleures options de tablette pour quelque chose avec lequel votre tout-petit peut grandir. La version 2021 reste l’iPad le plus utile pour le plus grand nombre et peut être trouvée pour aussi peu que 250 $ si vous attendez la bonne vente. Lisez notre revue Apple iPad (2021).

