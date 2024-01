Meilleures tablettes en Inde : divertissement en déplacement, principales options 10 à considérer

Les tablettes sont des gadgets très polyvalents que tout le monde peut posséder. Il peut constituer un deuxième écran sur votre bureau ou vous divertir pendant des heures lorsque vous êtes en vacances. Le grand écran peut être utilisé pour obtenir les informations dont vous avez besoin en un coup d’œil et augmenter votre productivité. Le même grand écran vous divertira avec des détails exquis et des couleurs vibrantes. Nous avons dressé une liste des meilleures tablettes en Inde pour vous aider à faire un choix éclairé.

Meilleures tablettes en Inde : explorez la gamme diversifiée de tablettes pour trouver celle qui correspond à vos besoins.

Les tablettes modernes sont dotées de toutes sortes de certifications d’affichage comme HDR et Dolby Vision pour vous offrir la meilleure expérience multimédia. Les cadres ont été rétrécis pour maximiser l’expérience visuelle. Un bon ensemble de haut-parleurs peut vous offrir une expérience de son surround sans utiliser de haut-parleurs externes.

Si vous êtes un créateur de contenu et aimez dessiner par passion ou par métier, l’ajout d’un stylet à la configuration sera une bonne option. Le multitâche est une autre fonctionnalité importante que vous obtenez sur ces tablettes, ouvrir plusieurs applications comme sur un ordinateur de bureau est un jeu d’enfant. Alors, explorons le monde inversé des tablettes et trouvons celle qui convient à votre budget.

1. Apple iPad Air 2022

L’Apple iPad Air est doté d’un écran Liquid Retina vibrant de 10,9 pouces et d’une puissante puce Apple M1. Capturez des moments époustouflants avec la caméra large 12 MP et profitez d’appels vidéo avec la caméra frontale ultra large 12 MP avec Center Stage. Choisissez parmi des options de couleurs élégantes et sécurisez votre appareil avec Face ID. Avec jusqu’à 256 Go de stockage, des haut-parleurs stéréo et une compatibilité avec des accessoires tels que le Magic Keyboard et l’Apple Pencil, l’iPad Air promet une expérience fluide et polyvalente avec une autonomie d’une journée.

Spécifications de la puce Apple 2022 iPad Air M1

Marque: Pomme

Afficher: 10,9 pouces

Processeur: Puce Apple M1 avec Neural Engine

RAM: 6 Go

Stockage: 64 Go

Batterie: 28,6 Wh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Superbe écran de 10,9 pouces Le stockage ne peut pas être mis à niveau Puce Apple M1 puissante

2. Realme Pad 2

Realme Pad 2 est livré avec un écran 2K de 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alimenté par un chipset MediaTek Helio G99. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, il fonctionne sur Realme UI 4.0 pour Pad, offrant une expérience multimédia dynamique grâce aux quatre haut-parleurs Dolby Atmos. La tablette prend en charge la connectivité 4G et Wi-Fi, complétée par un chargeur rapide de 33 W pour sa batterie de 8 360 mAh. Fonctionnant sous Android 13, cette tablette allie technologie de pointe et design épuré.

Spécifications du Realme Pad 2

Marque: Vrai moi

Afficher: 11,5 pouces, résolution 2K, 120 Hz

Processeur: MediaTek Hélio G99

RAM: 8 Go

Stockage: 256 Go

Batterie: 8360mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Écran 2K avec 120 Hz Conception légèrement plus volumineuse Puissant chipset Helio G99

3. Onglet Lenovo M10

Vivez un divertissement immersif avec la Lenovo Tab M10 FHD 3e génération. Son écran Full HD de 10,1 pouces, son processeur octa-core Unisoc T610 et ses 4 Go de RAM garantissent des performances fluides. Avec seulement 8,5 mm d’épaisseur et 460 g de poids, il est ultra-portable. Android 11, 64 Go de ROM et une batterie de 5 100 mAh offrent une expérience utilisateur riche en fonctionnalités et durable. Deux haut-parleurs avec Dolby Atmos, Face Unlock et une caméra arrière de 8 MP améliorent encore sa polyvalence. Profitez de 10 heures de lecture vidéo sur cette tablette élégante et puissante, bénéficiant d’une garantie d’un an.

Spécifications de la Lenovo Tab M10

Marque:Lenovo

Afficher: 10,1 pouces FHD

Processeur: Unisoc T610 Octa-Core

RAM: 4 GO

Stockage: 64 Go de ROM

Batterie: 5100 mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Affichage Full HD Pas de capteur d’empreintes digitales Processeur Octa-Core Qualité de caméra moyenne Deux haut-parleurs avec Dolby Atmos

4. Tablette d’honneur X8

Le Honor Pad X8 offre un écran FHD vibrant de 10,1 pouces, alimenté par un processeur Mediatek MT8786 et 4 Go de RAM. Avec un design fin de 7,55 mm, il ne pèse que 460 g, ce qui le rend portable et élégant. La tablette est livrée avec un étui rabattable gratuit pour un son immersif et des angles de vision pratiques. Le système Magic UI 6.1, basé sur Android 12, garantit une expérience fluide et fluide. Il est idéal pour le divertissement, les cours en ligne, les études et les jeux. Une configuration à deux haut-parleurs offre une expérience audio immersive.

Spécifications du Honor Pad X8

Marque: HONNEUR

Afficher: 10,1 pouces, résolution FHD

Processeur: Mediatek MT8786

RAM: 4 GO

Stockage: 64 Go

Batterie: 5100 mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Affichage immersif Processeur sous-alimenté Conception portative

5. Tampon d’honneur X9

Honor Pad X9 est une tablette élégante dotée d’un écran 2K de 11,5 pouces, d’un processeur Snapdragon 685 et d’un Flip-Cover gratuit pour une utilisation polyvalente. L’audio immersif, la conception légère et le système avancé Magic UI 7.1 basé sur Android 13 en font une centrale électrique pour le travail et les loisirs. Avec des fonctionnalités de protection des yeux et des capacités multi-fenêtres, le HONOR Pad X9 est conçu pour un apprentissage et une productivité efficaces.

Spécifications du HONOR Pad X9

Marque: HONNEUR

Afficher: 11,5 pouces, résolution 2K

Processeur: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 7 Go

Stockage: 128 Go

Batterie: 7250 mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Bel écran 2K Aucun Puissant processeur Snapdragon 685

6. Samsung Galaxy Tab A9+

Découvrez des visuels époustouflants sur la Samsung Galaxy Tab A9+ avec son écran LCD de 11,0 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une résolution FHD. Alimentée par un processeur Qualcomm Snapdragon 695, cette tablette dispose de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage extensible et d’une batterie de 7 040 mAh. Capturez des souvenirs avec une caméra arrière AF de 8 MP et une caméra frontale FF de 5 MP, tout en profitant d’un son immersif grâce au son surround de quatre haut-parleurs.

Spécifications du Samsung Galaxy Tab A9+

Marque:Samsung

Afficher: 11,0 pouces FHD

Processeur: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 8 Go

Stockage: 128 Go

Batterie: 7040 mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Grand écran LCD de 11 pouces Appareil photo médiocre Taux de rafraîchissement de 90 Hz

7. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Le Samsung Galaxy Tab S6 dispose de 4 Go de RAM, de 64 Go de ROM et d’une grande batterie de 7 040 mAh. Cette tablette élégante garantit un multitâche fluide et une utilisation durable. Capturez des photos avec sa caméra arrière de 8 MP et profitez d’un son immersif grâce à deux haut-parleurs réglés par AKG. Cette tablette légère présente un design monobloc en métal et un grand écran TFT à l’avant. Le S-Pen inclus améliore la productivité, ce qui en fait un choix idéal pour le travail et le divertissement.

Spécifications du Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Marque:Samsung

Afficher: 10,4 pouces FHD

Processeur: Octa-Core

RAM: 4 GO

Stockage: 64 Go

Batterie: 7040mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Mince et léger Pas de connectivité 5G S-Pen inclus

8. Xiaomi Pad 6

Le Xiaomi Pad 6 offre la combinaison parfaite de fonctionnalités de pointe. Alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 870 Octa-Core, il offre des performances fluides. Le taux de rafraîchissement variable de 144 Hz sur l’écran de 11 pouces, avec 1 milliard de couleurs, offre une expérience visuelle époustouflante. Dolby Vision Atmos améliore l’audio grâce à quatre haut-parleurs. Avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et Android 13 avec MIUI 14, il garantit un multitâche rapide. La batterie de 8 840 mAh et la conception monocoque en métal améliorent encore l’expérience utilisateur.

Spécifications du Xiaomi Pad 6

Marque: Xiaomi

Afficher: 11 pouces FHD

Processeur: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 Go LPDDR5

Stockage: 256 Go

Batterie: 8840mAh

9. Onglet Motorola G70

La Motorola Tab G70 est livrée avec un impressionnant écran 2K de 11 pouces avec une luminosité de 400 nits pour offrir des visuels éclatants. Alimenté par un puissant processeur MediaTek Helio G90T, il garantit des performances fluides. Avec 4 Go de RAM, 64 Go de ROM et une grande batterie de 7 700 mAh, il est idéal pour les affaires ou les jeux. La tablette dispose d’un appareil photo principal de 13 MP, d’Android 11 et prend en charge les appels vocaux. L’ajout du déverrouillage du visage et des haut-parleurs quad-core avec Dolby Atmos améliore l’expérience utilisateur.

Spécifications du Motorola Tab G70

Marque:Motorola

Afficher: 11 pouces, FHD IPS

Processeur: MediaTek Hélio G90T

RAM: 4 GO

Stockage: 64 Go

Batterie: 7700 mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Grand écran 2K de 11 pouces Aucun Puissant processeur MediaTek G90T

10 : OnePlus Pad Go

Vivez une expérience multimédia inégalée avec le OnePlus Pad Go doté d’un superbe écran 2,4K, d’un rapport d’écran ReadFit et de quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Le processeur MediaTek Helio G99 garantit des performances transparentes sur Android Oxygen OS 13.2, tandis que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage offrent suffisamment d’espace. La tablette donne la priorité aux soins oculaires avec une faible lumière bleue certifiée TÜV Rheinland, une luminosité intelligente et une gradation CC. Restez connecté grâce à la prise en charge du Wi-Fi et du partage de données cellulaires, et profitez d’une utilisation prolongée avec la batterie de 8 000 mAh et la charge rapide SUPERVOOC de 33 W.

Spécifications du OnePlus Pad Go

Marque: OnePlus

Afficher: 11,35 pouces, résolution 2,4K

Processeur: MediaTek Hélio G99

RAM: 8 Go

Stockage: 128 Go

Batterie: 8000mAh

Raisons d’acheter Raisons à éviter Écran 2,4K exceptionnel Pas d’extension de stockage Quatre haut-parleurs

Les 3 meilleures fonctionnalités pour vous

Nom du produit Afficher Processeur Batterie Puce Apple 2022 iPad Air M1 (5e génération) Écran Liquid Retina de 10,9 pouces, True Tone, P3, antireflet Apple M1 avec moteur neuronal Autonomie d’une journée realme Pad 2 (Gris Imagination) 11,5 pouces MediaTek Hélio G99 8260 mAh Lenovo Tab M10 FHD 3e génération (gris tempête) Écran Full HD de 10,1 pouces Unisoc T610 5 100 mAh Samsung Galaxy Tab A9+ (Graphite) 11,0 pouces Muflier 695 7040 mAh HONOR Pad X8 (heure bleue) Écran Full HD de 10,1 pouces Médiatek MT8786 5100 mAh HONOR Pad X9 (corps en métal, gris) Écran 2K de 11,5 pouces Muflier 685 7250 mAh Xiaomi Pad 6 (Gris) Écran 11 pouces 2,8K+ Qualcomm Snapdragon 870 8840 mAh Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Rose) 10,4 pouces Processeur octa-cœur 7040 mAh Motorola Onglet G70 Résolution 2K de 11 pouces Mediatek Hélio G90T 7700 mAh OnePlus Pad Go (Twin Menthe) Écran LCD 2,4K de 11,35 pouces Mediatek Hélio G99 8000 mAh

Meilleur rapport qualité prix

Le Realme Pad 2 s’impose comme un concurrent sérieux au meilleur rapport qualité/prix. Avec un impressionnant écran de 11,5 pouces, il offre une excellente expérience visuelle pour les jeux et la consommation multimédia. Bien que les détails spécifiques du processeur ne soient pas fournis, l’engagement de Realme envers les performances de ses produits…