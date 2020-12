Les soupes sont le meilleur aliment réconfortant pour vous garder au chaud en cet hiver frais. Avec des ingrédients et des assaisonnements sains, ils sont également un excellent et somptueux moyen de renforcer la santé et l’immunité en général. La gamme de saveurs peut convenir à presque toutes les papilles gustatives.

Voici cinq soupes végétariennes d’hiver variées pour vous réchauffer:

1. soupe aux carottes et à la citrouille

Pour cette recette, hachez 1 oignon de taille moyenne et 3-4 gousses d’ail. Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et faites frire le mélange oignon-ail jusqu’à ce qu’il soit tendre et translucide. Ajouter une tasse de citrouille hachée, 3 carottes hachées et un demi-bol de racines de persil et faire revenir. Ajoutez 2 tasses et demie de bouillon de légumes (ou d’eau) et faites bouillir. Laisser mijoter pendant 25 minutes. Retirez-le du feu et utilisez un mélangeur à émersion pour mélanger le tout en une purée lisse et soyeuse. Ajouter de la crème, du sel, du poivre et assaisonner avec de la poudre de piment ou des flocons.

2. Soupe aux patates douces

Commencez par faire sauter une tasse d’oignons hachés à feu moyen. Une fois qu’il est mou, ajoutez 4 à 5 gousses d’ail hachées et faites cuire pendant une minute. Ajouter 2-3 carottes grossièrement hachées et remuer uniformément jusqu’à ce qu’elles soient cuites. Après 6-7 minutes, ajoutez 3 patates douces de taille moyenne coupées en gros dés. Remuer pendant une minute puis ajouter le bouillon de légumes. Assaisonnez-le avec du cumin en poudre, du curcuma, du poivre, du sel et un peu de mélange d’herbes italiennes. Porter à ébullition puis laisser mijoter 20 minutes. Une fois les pommes de terre cuites, retirez-les du feu et mélangez bien.

3. Crème de champignon

C’est une soupe d’hiver classique. Commencez par faire frire environ 250 g de champignon (haché) dans une cuillère à soupe de beurre. Lorsque les champignons sont brun clair, ajoutez une cuillère à soupe de farine (maida ou atta) et mélangez pour qu’il n’y ait pas de grumeaux. Assaisonnez le mélange avec du sel et du poivre et ajoutez une tasse d’eau. Après ébullition, ajoutez une tasse de lait et faites cuire à feu moyen. Quand il fait mousser, faites mijoter la flamme. Ajoutez quelques cuillères à soupe de crème épaisse puis retirez du feu. Profitez bien chaud.

4. Crème de brocoli

L’hiver est le meilleur moment pour certains légumes verts frais. Pour ce délice sain, faites sauter une tasse d’oignon et de céleri chacun dans 2 cuillères à soupe de beurre jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter environ 8 à 10 fleurons de brocoli et faire sauter pendant une minute. Ajouter 3 tasses de bouillon de légumes / eau et laisser mijoter 10 minutes. Une fois que le mélange est cuit et refroidi, mélangez-le à un mélange lisse. Dans une autre poêle, faites chauffer du beurre et ajoutez une cuillère à soupe de farine et de lait chacun. Faites-le cuire pendant une minute jusqu’à ce qu’il bouillonne, puis ajoutez la soupe. Assaisonnez de sel et de poivre et dégustez.

5. Soupe aux tomates

Faire sauter une demi-tasse d’oignons hachés et 3-4 gousses d’ail dans du beurre jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter 5 à 6 tomates en dés et cuire 8 à 10 minutes. Ajoutez une demi-tasse d’eau et faites bouillir. Maintenant, mélangez le mélange jusqu’à ce qu’il soit lisse et soyeux. Passez-le au tamis pour éliminer les grumeaux. Maintenant, faites bouillir ce mélange avec une autre tasse d’eau et assaisonnez avec du sel et du poivre.