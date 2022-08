Meilleures serrures intelligentes pour 2022

Alors que serrures intelligentes n’ont pas fait de progrès considérables dans le fonctionnement interne d’un pêne dormant, ils ont rendu la façon dont nous interagissons avec eux beaucoup plus pratique. Les serrures intelligentes s’associent à votre téléphone pour que vous puissiez verrouiller ou déverrouiller votre porte à distance, sans avoir à chercher la clé dans vos poches. Ils sont pratiques à avoir au cas où vous auriez besoin de laisser entrer des invités lorsque vous n’êtes pas là, ou lorsque vous n’êtes pas tout à fait sûr d’avoir verrouillé la porte lorsque vous êtes parti travailler le matin.

Les caractéristiques qui définissent la meilleure serrure intelligente seront différentes selon la porte en question et les personnes qui la franchissent. Avoir une serrure de porte qui peut être adaptée à la serrure traditionnelle au lieu de remplacer le pêne dormant existant est un incontournable pour certaines personnes. D’autres se soucieront davantage des limites du code utilisateur, du verrouillage automatique ou d’un verrou qui se connecte à votre système de sécurité existant. Certains trouvent du réconfort dans la sécurité de la mise à niveau vers une maison intelligente sécurisée. Après avoir testé les meilleures serrures intelligentes du marché, ce sont les meilleurs choix de serrures intelligentes à mon avis. Et voici une liste de mes favoris, que je mettrai à jour au fur et à mesure que je passerai en revue de nouveaux produits.

Chris Monroe/Crumpe La serrure intelligente Wi-Fi August comprend une serrure August modernisée et un capteur d’ouverture-fermeture DoorSense pour mettre à niveau votre pêne dormant existant ou autre serrure. Le Wi-Fi est intégré à ce modèle de serrure de porte intelligente, vous n’aurez donc pas besoin de payer un supplément pour acheter un module Connect pour permettre l’accès à distance avec une application pour smartphone. La serrure intelligente Wi-Fi d’août est également 45 % plus petite que les modèles d’août précédents. Cet appareil intelligent fonctionne avec Siri, Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal et l’intégration de la maison intelligente. Vous obtiendrez un accès utilisateur illimité et des codes d’entrée sans clé, ainsi qu’un journal de chaque action qui se produit à votre porte d’entrée. Le Wi-Fi permet un accès à distance pour verrouiller et déverrouiller votre porte depuis vos appareils Android ou iOS lorsque vous n’êtes pas chez vous. La serrure intelligente Wi-Fi d’août est une serrure intelligente capable et facile à installer et a remporté le prix du choix des éditeurs CNET, ce qui en fait facilement l’une des meilleures options de serrure intelligente sur le marché. Lisez notre revue d’août du Wi-Fi Smart Lock.

Tyler Lizenby/Crumpe L’ensemble Smart Lock and Connect de troisième génération d’août est livré avec un capteur d’ouverture-fermeture DoorSense et un module Wi-Fi Connect. La conception à profil bas signifie que vous n’aurez pas besoin de remplacer votre serrure à pêne dormant existante et que l’installation est facile, offrant une commodité pour les locataires. La serrure intelligente August avec la configuration Connect dispose d’une technologie intelligente compatible avec Google Assistant et la commande vocale Amazon Alexa et offre un accès à distance pour cet appareil domestique intelligent via l’application mobile August. Vous n’obtiendrez pas la compatibilité Apple HomeKit ou l’intelligence Z-Wave pour vous connecter à un hub intelligent. Pourtant, cette serrure intelligente d’août est une serrure de porte intelligente à prix modéré et capable d’entrer sans clé. C’est la meilleure serrure intelligente si vous vivez dans un appartement et que vous ne voulez pas retirer votre serrure existante. Note de l’éditeur: En août 2020, PCMag et Bitdefender ont publié un rapport alléguant que les applications Android August et Yale lorsqu’elles travaillaient avec des modules Connect étaient vulnérables à un piratage pendant le mode de configuration qui pourrait donner des informations d’identification Wi-Fi. Dans la dernière réponse d’août à CNET, il déclare: “Si le micrologiciel du Connect est à jour et que l’application Android d’août de l’utilisateur est à jour, son appareil ne sera pas vulnérable à l’attaque d’origine même si l’unité entre en Mode de configuration.” Vous recevez des alertes de prix pour August Smart Lock + Connect

Chris Monroe/Crumpe Le pêne dormant à écran tactile SL de Yale a un design petit et élégant avec un clavier à écran tactile qui convient à presque toutes les portes – et il est disponible en trois finitions. Le tout dernier ensemble de pênes dormants intelligents comprend August smarts avec un kit Connected by August (module Wi-Fi et capteurs DoorSense) pour se connecter à l’application August pour déverrouiller ou verrouiller votre porte. Cette serrure sans clé avec clavier rétroéclairé fonctionne avec la commande vocale Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Pour un coût supplémentaire, il existe également une version de serrure intelligente Yale avec des modules interchangeables pour Zigbee ou Z-Wave si vous devez connecter votre serrure de porte à d’autres appareils de votre système de maison intelligente. Note de l’éditeur: En août 2020, PCMag et Bitdefender ont publié un rapport alléguant que les applications Android August et Yale lorsqu’elles travaillaient avec des modules Connect étaient vulnérables à un piratage pendant le mode de configuration qui pourrait donner des informations d’identification Wi-Fi. Dans la dernière réponse d’août à CNET, il déclare: “Si le micrologiciel du Connect est à jour et que l’application Android d’août de l’utilisateur est à jour, son appareil ne sera pas vulnérable à l’attaque d’origine même si l’unité entre en Mode de configuration.” Lisez notre revue du pêne dormant à écran tactile sans clé Yale Assure Lock SL. Vous recevez des alertes de prix pour Pêne dormant à écran tactile sans clé Yale Assure Lock SL

Tyler Lizenby Le Schlage Encode ne fait pas tout. Vous n’obtiendrez pas la compatibilité Apple HomeKit et vous êtes limité à 100 codes d’utilisateur. Pourtant, je suis un grand fan de la serrure intelligente Schlage car vous n’aurez pas besoin d’appareils Z-Wave ou d’un concentrateur Zigbee ou d’un module Wi-Fi pour connecter cette serrure de porte à votre maison intelligente. Ses fonctionnalités intelligentes incluent le Wi-Fi intégré et il fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant avec une simple liaison de compte via leurs applications. Il est également compatible avec Amazon Key, ce qui facilite les services de livraison à domicile. Le design élégant du clavier est disponible dans des styles modernes et traditionnels et dans de multiples finitions. Lisez notre revue Schlage Encode Smart Wi-Fi Deadbolt. Vous recevez des alertes de prix pour Schlage Encode Smart Wi-Fi Deadbolt (Camelot Trim, Satin Nickel)

Autres serrures intelligentes que nous avons testées

Dans notre recherche de la meilleure serrure intelligente, voici quelques-uns des autres produits que nous avons essayés :

Serrure Nest Yale: Nest et Yale se sont associés pour une serrure intelligente centrée sur Google avec un clavier tactile. Cette serrure de porte intelligente de l’application Nest a la belle apparence des modèles précédents de Yale, mais elle n’est pas aussi performante que les autres serrures sans clé en ce qui concerne l’intégration de la maison intelligente.

Serrure de porte connectée Array by Hampton: Cette serrure dispose d’une batterie de secours à énergie solaire et d’une connexion Wi-Fi intégrée, mais elle est chère et n’a pas la possibilité de fonctionner avec HomeKit ou Google Assistant pour le moment.

Pêne dormant Bluetooth Kwikset Kevo: Le Kevo de deuxième génération de Kwikset est une bonne serrure intelligente Bluetooth et une réponse simple pour rendre votre porte intelligente si vous n’avez pas besoin d’un accès à distance. Si vous le faites, vous devrez acheter le module de connexion Kevo Plus. Vous pouvez utiliser l’application mobile ou le porte-clés pour l’entrée sans clé.

Pêne dormant Schlage Sense Bluetooth: La serrure intelligente Sense de Schlage est abordable, mais maladroite et pas aussi simple à configurer que son frère Encode. Vous aurez également besoin d’un adaptateur Wi-Fi Schlage Lock pour vous connecter à Google Assistant ou Alexa.

FAQ sur les serrures intelligentes

Voici les réponses à certaines des questions les plus courantes sur les serrures intelligentes. Si vous en avez d’autres, n’hésitez pas tendre la main sur Twitter ou vous pouvez m’envoyer un e-mail depuis ma page d’auteur (cliquez simplement sur la petite enveloppe orange).

À quel point les serrures intelligentes sont-elles sécurisées ? Les serrures intelligentes des principaux développeurs, comme Yale et Schlage, sont des dispositifs de sécurité fiables, mais uniquement si vous les utilisez correctement. De la même manière, une serrure à trois pieds d’une clé cachée sous un paillasson n’est pas très sécurisée, une serrure intelligente avec le code PIN 1-2-3-4 ne sera pas très sécurisée. Les serrures intelligentes peuvent même être plus sûres que les serrures conventionnelles, car les clés sont plus faciles à perdre que, disons, vos doigts, si vous utilisez une serrure à empreinte digitale.

Pourquoi les serrures intelligentes sont-elles si chères ? Comme la plupart des technologies de la maison intelligente, les serrures intelligentes deviennent de plus en plus abordables, mais cela ne signifie pas qu’elles sont bon marché. Entre le matériel conventionnel (qui comprend souvent un pêne dormant et d’autres parties du mécanisme de verrouillage), le matériel “intelligent” (qui comprend des puces informatiques et divers types de radios) et le logiciel (qui comprend des mesures de sécurité numérique comme le cryptage), beaucoup va dans une serrure intelligente. Donc, en trouver un pour moins de cent dollars, ce qui n’est pas inhabituel de nos jours, est en fait une bonne affaire.

Les serrures intelligentes peuvent-elles être piratées ? Les serrures intelligentes, comme tout appareil connecté au Wi-Fi, peuvent être piratées. Mais tant que vous trouvez des verrous intelligents auprès de développeurs fiables, les communications qui permettraient à un pirate de déclencher le verrou devraient être entièrement cryptées, ce qui rend le piratage assez difficile. Il est également important de garder à l’esprit que les vols qualifiés sont souvent des crimes de complaisance. Donc, à moins que vous ne viviez dans un complexe totalement sécurisé, protéger des bijoux uniques, une fenêtre déverrouillée ou une porte de garage ouverte est un point d’entrée plus probable que votre serrure intelligente théoriquement piratable.

Les serrures connectées sont-elles une mauvaise idée ? Bien que le piratage de serrures intelligentes ne représente pas un si grand risque pour la sécurité de votre maison individuelle, cela ne signifie pas que les serrures intelligentes posent non des risques. Les serrures intelligentes alimentées par batterie peuvent entraîner des problèmes à long terme si vous ne faites pas preuve de diligence pour les maintenir alimentées. Le piratage de serrures intelligentes peut également poser un problème de société plus important lorsqu’il n’est pas sécurisé les gadgets de la maison intelligente sont piratés en masse mener des attaques par déni de service distribuées contre institutions dépendantes d’Internet, telles que les banques. Que vous pensiez que ces problèmes potentiels font de l’achat d’une serrure intelligente une “mauvaise idée” dépendra de vous.

Quelle que soit la serrure intelligente que vous choisissez, en ajouter une à votre maison intelligente offre de nombreux avantages. Avec ces conseils et la meilleure serrure intelligente sur votre porte, gérer l’accès pour les membres de la famille, les colocataires, les prestataires de services et les invités est un jeu d’enfant.

