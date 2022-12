Meilleures recettes de friteuse à air – The New York Times

Bien sûr, nourrir une famille n’est pas une blague, mais avez-vous essayé de cuisiner pour vous-même récemment ? Il peut être tout aussi difficile (et intimidant) de préparer un dîner rapide, facile et, surtout, délicieux pour un ou deux.

Cue la friteuse à air.

Considérez-le comme un four à convection plus compact qui réduit considérablement le temps de cuisson pour des plats réconfortants comme les côtelettes de porc, les légumes rôtis et même le gâteau au fromage. Les fans comprennent déjà son attrait, comme l’illustrent les légions de groupes Facebook dédiés à l’échange de trucs, astuces et recettes. (Plus de 25 millions de friteuses à air ont été vendues entre le début de 2020 et la fin de 2021, selon le NPD Group, une société mondiale d’analyse de marché.)

Vous trouverez ci-dessous 10 recettes – dont certaines que j’ai eu le plaisir de développer – qui nécessitent très peu de temps de préparation et se traduisent par un repas savoureux pour un ou deux. Et, non seulement ils sont parfaits pour les débutants en friteuse à air et les utilisateurs expérimentés, mais ils convertiront peut-être même les plus grands sceptiques.