Meilleures promotions Internet d’août 2022

Sarah Tew / Crumpe

Comment l’obtenir: Inscrivez-vous à Verizon Fios Gigabit Connection.

Verizon encourage vraiment les clients à s’inscrire au service de concert. En plus de la location gratuite d’équipement, les nouveaux clients de concerts peuvent également recevoir un ensemble de huit pièces de sécurité à domicile SimpliSafe, 300 $ de réduction sur une barre de son Stream TV ou une barre de son Pro, ainsi que le choix d’un abonnement Disney Plus gratuit pendant six mois et 2 To de stockage, ou un adaptateur Ethernet MoCA gratuit et une carte-cadeau Xbox de 50 $.

L’ensemble SimpliSafe de huit pièces comprend une caméra de sécurité Wi-Fi SimpliCam, une station de base, un clavier, un capteur d’entrée, un capteur de mouvement, un capteur de détection de fuite, une télécommande porte-clés et un mois de surveillance interactive.

D’une valeur de plus de 300 $, c’est tout à fait l’offre. Pour l’obtenir, vous devrez maintenir votre nouveau service Verizon Fios Gigabit en règle pendant 65 jours, puis utiliser l’offre en ligne dans les 60 jours. En parlant de compter les jours, vous voudrez peut-être également garder un œil sur ce mois de surveillance interactive – une fois l’essai gratuit expiré, il se renouvellera automatiquement à 18 $ ou 28 $ par mois, sauf si vous contactez SimpliSafe pour annuler.

Que faire si vous ne voulez pas ou n’avez pas besoin de vitesses gigabit ? Verizon a toujours quelque chose pour vous, mais ce ne sera pas aussi attrayant. Les nouveaux clients qui s’inscrivent à 500 Mbps peuvent obtenir une carte-cadeau de 50 $, 200 $ de réduction sur une barre de son plus un ensemble SimpliSafe de quatre pièces (qui comprend une caméra de sécurité Wi-Fi SimpliCam, une station de base, un clavier, un capteur d’entrée et un mois de surveillance interactive) . Le plan de 300 Mbps devrait venir avec un peu moins : une carte-cadeau de 50 $, 100 $ de réduction sur une barre de son et une caméra de sécurité Wi-Fi HD gratuite.

Lisez notre revue Internet à domicile Verizon Fios.