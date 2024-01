Meilleures poudres de pré-entraînement : 10 à essayer en 2024

Avec le Well+Good SHOP, nos rédacteurs mettent à profit leurs années de savoir-faire pour sélectionner des produits (des soins de la peau aux soins personnels et au-delà) qu’ils parient que vous allez adorer. Bien que nos rédacteurs sélectionnent ces produits de manière indépendante, effectuer un achat via nos liens peut rapporter une commission à Well+Good. Bon shopping! Explorez la BOUTIQUE

Soyons honnêtes : parfois, le idée d’une séance d’entraînement ne suffit pas à elle seule pour se lever et bouger. Heureusement, il existe des suppléments pré-entraînement pour offrir un regain d’énergie. Bien qu’il existe certainement d’excellents aliments à manger avant une séance d’entraînement, les meilleures poudres pré-entraînement constituent une alternative moins rassasiante et souvent à action plus rapide.

Les avantages des suppléments pré-entraînement en matière d’amélioration des performances ne sont pas nouveau nouvelles, mais leur popularité croissante ces dernières années a conduit à un boom des options. Et comme de nombreuses marques ont pris le train du pré-entraînement, il peut être difficile de savoir quelles formules sont bonnes (sans parler de celles qui sont les moins susceptibles de provoquer un cas d’anxiété nerveuse au gymnase). Pour en savoir plus sur l’action des poudres pré-entraînement et sur qui devrait les essayer, nous avons discuté avec Chelsea PhillipsCPT, nutritionniste et formateur principal à MADabolique Brooklyn. Lisez la suite pour connaître son avis, ainsi que quelques poudres pré-entraînement qui valent vraiment la peine d’être essayées.

Les meilleures poudres de pré-entraînement, en un coup d’œil :

Approuvé par le meilleur formateur : SFH, pré-entraînement Push, 50 $

SFH, pré-entraînement Push, 50 $ Meilleur certifié NSF : Cellucor, pré-entraînement C4 Sport, 21 $

Cellucor, pré-entraînement C4 Sport, 21 $ Meilleur à base de plantes : Garden of Life, Énergie + Focus Sport à base de plantes biologiques, 29 $

Garden of Life, Énergie + Focus Sport à base de plantes biologiques, 29 $ Meilleur avec des ingrédients simples : Promix, pré-entraînement, 33 $

Promix, pré-entraînement, 33 $ Meilleur hydratant : Liquide IV, multiplicateur d’énergie, 25 $

Liquide IV, multiplicateur d’énergie, 25 $ Le choix de l’écrivain : Pré-entraînement Ghost, Legend45 $

Pré-entraînement Ghost, Legend45 $ Meilleur hautement caféiné : 1er Phorm, pré-entraînement Projet-155 $

1er Phorm, pré-entraînement Projet-155 $ Meilleur multi-usage : BetterDays, BetterGreens (caféiné)53 $

BetterDays, BetterGreens (caféiné)53 $ Meilleures options de saveurs : Bloom, pré-entraînement, 40 $

Bloom, pré-entraînement, 40 $ Idéal pour l’énergie et l’endurance : 1UP Nutrition, 1UP Pré-Femmes, 56 $

Qu’est-ce qu’une poudre pré-entraînement ?

Les poudres pré-entraînement sont formules multi-ingrédients qui visent à améliorer vos performances d’entraînement. Les ingrédients courants sont la créatine, la caféine et les acides aminés à chaîne ramifiée (ou BCAA), bien que la formule varie d’une marque à l’autre.

Experts dans cet article Chelsea Phillips, CPTChelsea Phillips est une nutritionniste certifiée PN1 et une formatrice certifiée NASM, ainsi que la formatrice principale chez MADabolic à Brooklyn.

Les fans de suppléments pré-entraînement disent que les prendre 30 à 60 minutes avant une séance de transpiration présente des avantages. «Les plus grands avantages que je vois, et la raison pour laquelle je les utilise, sont une énergie accrue, une récupération plus rapide et une aide à la croissance musculaire», explique Phillips.

De plus, plusieurs petites études (comme celui-ci et celui-ci) ont découvert que la prise d’un supplément avant l’entraînement en force peut aider à améliorer la production d’énergie et de puissance. Et recherche autour des BCAA suggère qu’une supplémentation en acides aminés avant une séance d’entraînement aide à stimuler la croissance musculaire et à réduire les douleurs.

Que rechercher dans une poudre pré-entraînement

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la formule pré-entraînement de chaque marque est un peu différente. “Je ferais attention à la quantité de caféine, c’est ce qui contribue à augmenter l’énergie et est également utile pour savoir si vous prévoyez d’en consommer tard le soir ou après avoir déjà bu une tasse de café”, explique Phillips. « Je rechercherais également les BCAA ou les acides aminés dans le produit. Ceux-ci aideront à faciliter la récupération et à favoriser la croissance musculaire. De nombreux pré-entraînements contiennent également de la créatine, qui est également très utile dans ce processus.

Il est également important de noter que, comme tous les compléments alimentaires aux États-Unis, les poudres pré-entraînement ne sont pas réglementées par la FDA. Cela signifie qu’il est très important de lire la liste complète des ingrédients et, lorsque cela est possible, de rechercher des preuves de tests tiers effectués par des organisations réputées telles que NSF.

Achetez 10 excellentes poudres de pré-entraînement