Meilleures poudres de collagène pour 2023

Le collagène est le protéine structurelle essentielle à maintenir ensemble les tissus de notre corps. En règle générale, nous avons beaucoup de collagène pour tout le monde — c’est dans nos tendons, nos muscles, notre peau et nos os. Cependant, le maintien et la production de collagène ralentissent avec l’âge, ce qui entraîne des rides et une perte de solidité osseuse.

C’est pourquoi de nombreuses personnes se tournent vers les suppléments de collagène, qui offrent plusieurs avantages comme ralentir le vieillissement cutané et améliorer la santé des os et des articulations.

Mais il existe de nombreuses options de poudre de collagène, allant des ingrédients, du goût et du dosage. Cela peut rendre difficile de déterminer quelle poudre de collagène est la meilleure. Nous avons dressé une liste de nos meilleurs choix de poudre de collagène en fonction du prix, des ingrédients et des tests effectués par des tiers.

Lire la suite: Meilleures vitamines pour la croissance des cheveux

Protéines vitales Peptides de Collagène Protéines Vitales poudre fait notre choix pour la meilleure poudre de collagène globale en raison de sa polyvalence et de sa qualité. C’est le type de poudre de collagène que tout le monde aimera, que vous débutiez ou que vous soyez un pro du collagène. Avec 20 g de collagène par portion (2 cuillères), Vital a du punch. Il soutient la santé de la peau, des cheveux, des ongles, des os et des articulations. Le collagène de Vital est fabriqué à partir de bovins nourris à l’herbe et élevés au pâturage. La poudre contient des avantages supplémentaires comme acide hyaluronique et vitamine c pour la santé de la peau. Les avis des utilisateurs sont extrêmement positifslouant la facilité avec laquelle il se dissout dans le liquide et les résultats observés. Teneur en collagène par portion : 20g par portion Prix: 47$ pour 28 portions Les meilleures caractéristiques de Vital Collagen Powder : Testé par un tiers pour la certification NSF pour le sport

La poudre de collagène vital est certifiée paléo-amical et approuvée par Whole30

Vous obtenez 20 g de collagène nourri à l’herbe et élevé au pâturage dans chaque portion. Choses à considérer: Vital est plus cher que les autres options disponibles. Vous n’obtenez que 28 portions pour 47 $. Vous recevez des alertes de prix pour Vital Proteins Collagen Peptides

Orgain Si vous êtes dans le domaine des protéines en poudre depuis un certain temps, vous connaissez probablement Orgain et ses prix abordables. Poudre de collagène d’Orgain prend notre choix comme la meilleure poudre de collagène économique en raison de l’équilibre qu’elle établit entre le prix et la qualité – c’est la plus abordable de la liste sans sacrifier la qualité. Comme de nombreuses autres options de la liste, la poudre de collagène Orgain provient de vaches nourries à l’herbe et élevées au pâturage et comprend collagène de type I et de type III. Le collagène I est le plus abondant dans la peau, les os, les tendons et les ligaments. Le type III constitue les fibres réticulaires des organes et des tissus mous. Le seul ingrédient sur l’étiquette est les peptides de collagène, ce qui fait d’Orgain un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution à un ingrédient qui élimine le sucre supplémentaire ou les additifs artificiels. Teneur en collagène par portion : 20g pour deux boules Prix ​​: 31,99 $ pour 45 portions Meilleures caractéristiques: L’approvisionnement de 45 jours en poudre de collagène Orgain est peu coûteux par rapport aux autres options.

C’est sans produits laitiers et sans soja.

Conforme aux CGMP pour garantir la qualité et la pureté du produit. Choses à considérer: Ce produit ne contient pas de nutriments supplémentaires comme la vitamine C ou zinc. Vous recevez des alertes de prix pour Poudre de peptide de collagène Orgain – 16 oz

Soins/de Care/of est un service populaire d’abonnement aux vitamines et aux suppléments hautement apprécié pour la personnalisation. Lorsque vous vous inscrivez à Care/of, vous fais le quiz qui adapte vos suggestions de suppléments en fonction de votre régime alimentaire, de votre activité physique, de votre mode de vie et de vos objectifs de santé. C’est pourquoi c’est le meilleur abonnement à la poudre de collagène disponible. Les Soin/de la poudre de collagène bovin est fabriqué à partir de vaches nourries à l’herbe et soutient l’hydratation et l’élasticité de la peau. Il aide également à renforcer les ongles. Fabriquée sans charges ni ingrédients artificiels, vous pouvez facilement mélanger cette poudre de collagène dans votre thé, café ou smoothie. Cette poudre de collagène comprend également de vrais ingrédients comme le citron et la vanille bio. Teneur en collagène par portion : 10g pour deux boules Coût: 24$ pour 15 portions Soins/des meilleures fonctionnalités : Care/of a une application pratique que vous pouvez utiliser pour suivre votre routine de suppléments et les dosages recommandés.

Le quiz Care/of est facile à répondre. Vos résultats suggèrent des suppléments en fonction de votre régime alimentaire, de votre mode de vie, de votre routine d’exercice et de vos objectifs.

Cette poudre de collagène est sans produits laitiers ni gluten. Choses à considérer: La poudre de collagène sans saveur Care/of est offerte en contenants de 15 portions et coûte 24 $. C’est plus cher que les autres options. Cependant, vous bénéficiez de la livraison gratuite pour les commandes de plus de 20 $.

Les poudres de collagène aromatisées de Care/of sont plus chères. Le matcha, la crème d’avoine à la vanille et le fruit de la passion au citron coûtent 32 $.

Autres aliments Parfois, vous voulez que votre poudre de collagène soit vue mais pas goûtée. Si vous ajoutez de la poudre de collagène à un smoothie ou à un café et que vous ne voulez pas le goûter ou le sentir, pensez à Autres peptides de collagène alimentaire. Ce sans saveur la poudre de collagène est hydrolysée, ce qui signifie qu’il est décomposé en acides aminés que votre corps peut absorber plus facilement. Vous n’avez pas à vous soucier des charges ou des édulcorants artificiels avec d’autres peptides de collagène alimentaire ; le seul ingrédient est du collagène bovin hydrolysé. Vous obtiendrez à la fois du collagène de types I et III dans ce produit. De plus, Food brille dans les tests, c’est pourquoi c’est l’une des meilleures poudres de collagène que vous puissiez obtenir. Non seulement il est rigoureusement testé pour sa pureté, mais il est également testé par des tiers pour garantir que la qualité et la puissance de chaque bouteille correspondent à ce qui est annoncé. Les installations utilisées par Further Food pour produire ce supplément de collagène répondre aux normes cGMP. Teneur en collagène par portion : 8000mg (8g) de peptides de collagène Coût: 24,99 $ pour 28 portions Autres meilleures caractéristiques du collagène alimentaire : Il est disponible en fournitures d’un mois, trois mois et en packs à un seul bâton.

Testé par des tiers et fabriqué dans des installations certifiées cGMP. Choses à considérer: Le dosage de collagène par portion est légèrement inférieur à celui des autres produits à seulement 8 g. Bien qu’une portion ne représente qu’une seule cuillère, d’autres ont une portion de deux cuillères pour 20 g.

Alimentation ancienne Si vous êtes quelqu’un qui aime que vos choix sains aient bon goût, essayez Poudre de protéines multi-collagène Ancient Nutrition. Les saveurs de vanille et de chocolat sont les préférées des fans, mais elles ont des saveurs uniques comme l’infusion froide, la limonade à la fraise et le citron vert au concombre. Cette poudre de collagène est fabriquée à partir de sources nourries à l’herbe, sans cruauté et sans OGM. Il comprend du collagène bovin hydrolysé. Le collagène hydrolysé est plus facile à absorber pour votre corps car il est déjà décomposé en acides aminés. La poudre de collagène Ancient Nutrition comprend également de la vitamine C, des peptides hydrolysés de collagène bovin et de poisson. Vous obtenez 10 g de collagène par portion, soit une seule cuillère. Certaines des options de la liste ont une portion plus élevée qui comprend plus de collagène. La poudre de collagène Ancient Nutrition contient une quantité moyenne de collagène par portion – il existe des options avec plus ou moins. Teneur en collagène par portion : 10g par portion Coût: 49,95 $ pour 45 portions Les meilleures caractéristiques d’Ancient Nutrition : Ancient Nutrition se distingue par sa variété de saveurs.

Cette poudre de collagène comprend plusieurs sources de collagène : peau de bovin, membrane de coquille d’œuf fermentée et peptides de collagène de poisson.

C’est une option économique. Choses à considérer: Avec des saveurs comme le citron vert au concombre et la limonade à la fraise, le goût n’est pas pour tout le monde.

Important Les athlètes doivent porter une attention particulière aux suppléments qu’ils achètent pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de substances interdites. Peptides de collagène mémorables possède un label NSF Certified for Sport, ce qui signifie qu’il a été testé et prouvé qu’il ne contient aucune substance illégale. NSF est l’étalon-or pour les suppléments. Chaque portion fournit 11,6 g de collagène provenant de collagène bovin nourri à l’herbe et Collagène Fortigel®. Le collagène Fortigel® est un peptide de collagène breveté qui favorise la production de collagène dans des zones importantes telles que les tendons et les ligaments, ce qui est essentiel pour les athlètes. La poudre de collagène mémorable comprend également de la vitamine C. Collagène par portion : 11,6 g par cuillère Prix: 49,50 $ pour 30 portions Les meilleures caractéristiques du collagène mémorable : Momentous est conçu pour cibler plus que la peau et les cheveux. Il contribue à la résistance des tendons et des articulations à long terme.

C’est sans OGM et sans gluten. Les certifications incluent la certification NSF pour le sport et Sport informé. Choses à considérer: La poudre de peptides de collagène Momentous est un peu plus chère que les autres options de la liste.

Jardin de la vie Tous les suppléments de collagène sont dérivés de sources animales. Garden of Life mykind Organics Collagen Builder ne contient aucun collagène. Cependant, il comprend des nutriments clés comme les vitamines A et C pour aider votre corps à produire naturellement du collagène. C’est une bonne option pour les végétariens et les végétaliens qui veulent augmenter le collagène. Le constructeur de collagène de Garden of Life est fabriqué à partir d’extraits de plantes et de thé biologiques. Il comprend également 2 500 mcg de biotine pour améliorer la santé de vos ongles et de vos cheveux. Teneur en collagène : Aucun Prix: 27,99 $ pour 30 portions Meilleures caractéristiques: Garden of Life brille dans les tests de produits. Il est certifié biologique, végétalien et NSF par l’USDA.

C’est une bonne option pour les végétaliens et les végétariens qui souhaitent augmenter leur production de collagène sans en prendre. Choses à considérer: Ce produit ne contient pas de collagène.

Il y a des additifs comme des extraits de thé dans ce booster de collagène.

Comment nous avons choisi les meilleures poudres de collagène

La FDA ne réglemente pas l’industrie des suppléments avant qu’il n’arrive aux consommateurs. Cela signifie qu’il y a moins d’exigences imposées aux produits. Pour compléter cela, j’ai examiné des tests tiers qui garantissent la qualité et la pureté des produits. Le coût et la teneur en collagène ont également été pris en compte lors de la sélection des meilleures poudres de collagène.

Questions fréquemment posées

Faut-il prendre des poudres de collagène ? Les poudres de collagène ont gagné en popularité pour leurs divers avantages pour la santé des cheveux, des ongles et de la peau et pour le renforcement de la densité osseuse. En règle générale, la plupart des gens peuvent prendre des poudres de collagène sans aucun effet secondaire négatif. Cependant, si vous avez une allergie alimentaire, vous devez porter une attention particulière à l’étiquette des ingrédients, car bon nombre des meilleures poudres de collagène comprennent les produits laitiers, le soja et les œufs. Ceux qui ne devraient pas prendre de vraies poudres de collagène sont les végétaliens et les végétariens. Les poudres de collagène disponibles sur le marché sont fabriquées à partir d’animaux ou de poissons. Les suppléments végétaliens aident le corps à produire du collagène, bien qu’ils ne contiennent pas de poudre de collagène. Éléments à prendre en compte lors de l’achat de poudres de collagène : Tests tiers : Étant donné l’absence de réglementation de la FDA, les certifications tierces comme Réglementations en vigueur sur les bonnes pratiques de fabrication, Fondation nationale de l’assainissement et Certification Sport Informé aider à établir la qualité et la pureté du produit.

: Étant donné l’absence de réglementation de la FDA, les certifications tierces comme Réglementations en vigueur sur les bonnes pratiques de fabrication, Fondation nationale de l’assainissement et Certification Sport Informé aider à établir la qualité et la pureté du produit. Prix : Il existe différents niveaux de prix sur le marché du collagène.

: Il existe différents niveaux de prix sur le marché du collagène. Ingrédients: Assurez-vous de lire attentivement l’étiquette des ingrédients pour voir ce qui est inclus dans la poudre de collagène. Les additifs courants comprennent la vitamine C et le zinc. Il est important de vérifier la valeur quotidienne recommandée de ces ingrédients pour vous assurer que vous n’en consommez pas trop.

Assurez-vous de lire attentivement l’étiquette des ingrédients pour voir ce qui est inclus dans la poudre de collagène. Les additifs courants comprennent la vitamine C et le zinc. Il est important de vérifier la valeur quotidienne recommandée de ces ingrédients pour vous assurer que vous n’en consommez pas trop. Type de collagène : Le collagène est dérivé de sources animales – généralement porcine, bovine, coquille d’œuf et marine.

La poudre de collagène est-elle végétalienne ? Aucune poudre de collagène sur le marché aujourd’hui n’est végétalienne. Actuellement, tous les produits contenant du collagène sont fabriqués à partir de sources animales. Des options végétariennes et végétaliennes sont disponibles, bien qu’elles ne contiennent pas de collagène. Au lieu de cela, ils contiennent des vitamines et des minéraux qui aident à stimuler la production de collagène de votre corps.

Quels sont les différents types de suppléments de collagène ? Les poudres de collagène sont généralement préférées car elles délivrent les doses les plus puissantes. Cependant, d’autres formes de collagène sont disponibles – collagène liquide, pilules de collagène et bonbons au collagène. Toutes ces options ont un dosage inférieur à celui des poudres de collagène.

Combien de temps faut-il pour que les suppléments de collagène agissent? La recherche suggère que les avantages du collagène comme l’hydratation et l’élasticité de la peau peuvent être perceptibles comme dès quatre semaines ou aussi longtemps que 12. La rapidité avec laquelle les résultats prennent effet varie selon la personne. Avec les produits à base de collagène, les progrès se mesurent en mois et non en semaines.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.