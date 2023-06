Meilleures positions de sommeil pour ces 12 problèmes de santé différents

Pour beaucoup d’entre nous, le moment où nous nous couchons est le moment le plus relaxant de la journée. Pour ceux qui souffrent de douleur ou de certains problèmes de santé, cependant, le temps de sommeil peut entraîner du stress, sachant que vous pourriez vous réveiller avec encore plus de douleur si vous ne faites pas attention. La position dans laquelle vous dormez la nuit (et la façon dont vous disposez vos oreillers) peut soit vous blesser, soit vous aider. À l’avenir, nous vous aiderons à cibler certains problèmes de santé qui peuvent être traités pendant votre sommeil.

Quelle est la meilleure position de sommeil ?

Il y a différentes façons de se positionner pendant le sommeil : sur le dos, sur le ventre et sur le côté. Toutes ces positions de sommeil ont des avantages et des inconvénients, et certaines d’entre elles se résument à ce qui est le plus confortable pour vous.

Beaucoup de gens dorment sur le dos parce qu’ils trouvent cela confortable, surtout au niveau des articulations. Parce que votre corps se détend et s’enfonce pratiquement dans votre lit, il peut être très agréable de dormir de cette façon. Cependant, selon la Clinique Mayocela peut être un problème si vous êtes sujet aux ronflements ou à l’apnée du sommeil en raison de la façon dont votre mâchoire pend.

Les personnes qui dorment sur le ventre peuvent trouver du réconfort à se reposer face contre terre dans leur lit, mais il peut être difficile pour votre cou d’être tourné sur le côté et dur pour votre dos de l’avoir cambré. Il existe des oreillers avec lesquels vous pouvez dormir qui facilitent un peu le sommeil sur votre corps si c’est votre position de choix.

Le sommeil latéral est la position de sommeil la plus populaire et considérée par la Mayo Clinic comme la meilleure pour votre corps, surtout si vous soutenez correctement votre tête et maintenez votre corps dans une position où vos articulations sont prises en charge et vos voies respiratoires dégagées.

Il y a aussi des gens qui sont considérés comme des dormeurs combinés, et ce sont eux qui n’adhèrent à aucune position de sommeil. Ils peuvent se déplacer pendant la nuit ou privilégier une position de sommeil un jour et une autre un autre jour. Ceci est également courant.

12 problèmes de santé et les meilleures positions pour dormir

Si vous souffrez de douleur, la façon dont vous dormez peut l’améliorer (ou l’aggraver si vous ne faites pas attention). Découvrez comment vous pouvez dormir profondément et minimiser certains problèmes de santé.

Grossesse

L’universellement accepté meilleure position pour dormir pendant la grossesse est de votre côté. Cela soulage votre colonne vertébrale et permet à votre estomac de se reposer confortablement. Vous pouvez également placer un oreiller sous votre ventre et entre vos genoux pour atténuer tout stress supplémentaire sur vos articulations.

Douleur dans le bas du dos



Selon Médecine Keck de l’USC, la meilleure position de sommeil pour les douleurs lombaires est de s’allonger sur le dos pour que votre colonne vertébrale reste neutre. Pour les douleurs lombaires en particulier, il peut également être utile d’utiliser un oreiller sous vos genoux afin que vos jambes ne tirent pas sur votre colonne vertébrale.

Difficulté respiratoire

Le Clinique de Cleveland recommande de dormir sur le côté avec un oreiller entre les genoux ou de dormir sur le dos avec un oreiller sous les genoux. Ces deux positions peuvent aider à contrôler l’apnée du sommeil et à dégager les voies respiratoires.

Un rhume ou la grippe

Si vous avez un rhume ou la grippe, essayez de dormir sur le dos, mais avec la tête relevée. Cela peut aider à empêcher vos sinus de devenir plus congestionnés qu’ils ne le sont probablement et peut vous aider à vous reposer plus facilement.

La douleur du cou

Dormir sur le côté ou sur le dos aidera à soulager les douleurs au cou, selon Harvard Santé. Si vous êtes sur le dos, vous aurez besoin d’un oreiller arrondi sous votre cou pour vous soutenir. Si vous êtes sur le côté, vous aurez également besoin d’un oreiller directement sous votre cou pour vous soutenir afin que votre colonne vertébrale reste neutre.

Apnée du sommeil

Si vous souffrez d’apnée du sommeil, essayez de dormir sur le côté ou sur le ventre. Selon Médecine Johns Hopkinsces deux positions aident à garder vos voies respiratoires dégagées, ce qui permet de contrôler l’apnée du sommeil.

Sciatique

Dormir à la fois sur le côté et sur le dos peut aider à soulager la douleur sciatique. Selon le Clinique de Cleveland, l’une ou l’autre de ces options maintiendra votre colonne vertébrale neutre et réduira la pression sur le nerf sciatique. Soutenez votre cou et votre tête avec un oreiller, mais pas vos épaules, car cela peut désaligner votre colonne vertébrale.

Douleur à la hanche

Pour ceux qui se réveillent le matin avec une douleur à la hanche ou qui trouvent leur douleur à la hanche exacerbée par la façon dont ils dorment, essayez de dormir sur le dos. Vous pouvez aussi dormir du côté opposé de la hanche qui vous pose problème, le Centre de colonne vertébrale et d’orthopédie suggère. Vous devriez également mettre un oreiller entre vos genoux pour soulager la pression sur vos articulations.

Douleur au genou

Le sommeil sur le dos et le sommeil sur le côté peuvent tous deux aider à soulager les douleurs au genou, bien que le sommeil sur le dos soit généralement plus recommandé. Si vous dormez sur le dos, le Fondation de l’arthrite recommande de placer des oreillers sous vos genoux pour soulager toute pression. Si vous choisissez de dormir sur le côté, placez un oreiller entre vos genoux.

Crampes menstruelles

Dormir sur le dos peut aide avec les douleurs menstruelles. Cette position, en particulier avec un oreiller sous les genoux, soulage la pression sur votre estomac et vos organes, ainsi que sur votre dos, ce qui peut aider à soulager les crampes.

Infection de l’oreille

Il y a quelques options de sommeil si vous avez mal aux oreilles. Le Clinique de Cleveland vous conseille de dormir du côté opposé de l’oreille qui vous gêne. Vous devez également dormir légèrement surélevé afin d’enlever toute la pression de votre oreille interne.

Vessie hyperactive

Le Clinique de Cleveland recommande de dormir sur le côté si vous avez une vessie hyperactive afin qu’il n’y ait pas de pression sur votre vessie. Vous pouvez également surélever vos jambes pendant la nuit pour éviter le besoin d’uriner.

En bout de ligne

De nombreux maux et douleurs peuvent être traités pendant que vous dormez – à tout le moins, afin qu’ils ne s’aggravent pas au moment où vous vous réveillez le matin. Comprendre les avantages de chaque position de sommeil peut vous aider à cibler les différentes parties de votre corps que vous souhaitez aider.