À quelle fréquence avez-vous du mal à vous endormir la nuit parce que votre esprit est toujours en train de s’emballer à cause de la journée et de s’inquiéter du lendemain ? Vous n’êtes pas seul et, heureusement, il y en a beaucoup astuces qui peuvent m’aider à l’heure du coucher (comme lire, boire une tasse chaude de tisane ou journalisation). Mais si ces conseils ne suffisent pas et que vous avez encore du mal à fermer les yeux, essayez d’en pratiquer quelques-uns. yoga pose pour essayer de s’endormir.

Pour des moyens plus naturels de mieux dormir, essayez ces sept somnifères pour l’insomnieou consultez notre conseils sur le sommeil des éditeurs bien-être de CNET.

Comment le yoga peut vous aider à dormir

Le yoga, comme tout exercice, peut aider votre esprit à se déstresser et à se décompresser après la journée. Des études ont montré que ceux qui pratiquent le yoga peut présenter des niveaux inférieurs de cortisol, l’hormone du stress. Les mêmes résultats ont conclu que le yoga avait un effet similaire sur la dépression à celui des antidépresseurs.

Qu’est-ce que cela signifie pour votre sommeil ? Bien, il a été démontré que les niveaux de cortisol ont une relation directe avec votre sommeil. Il est souvent plus difficile de s’endormir avec des niveaux élevés de cortisol dans le sang. Une étude de 2019 ont découvert que la pratique du yoga avait un effet positif sur le traitement et l’amélioration de l’insomnie.

Les huit meilleures poses de yoga à faire avant de se coucher

Getty Images/Mapodile/E+

Ces poses conviennent à tout niveau d’expérience et sont assez faciles pour les yogis débutants. Lorsque vous vous déplacez entre ces poses, n’oubliez pas de faire attention à votre respiration et à l’endroit où vous ressentez le plus de tension dans votre corps. Respirez et essayez de vous détendre si vous ressentez un inconfort. Effectuez ces poses pendant environ 20 à 30 minutes avant de vous coucher.

En savoir plus: Meilleurs tapis de yoga pour 2023

Pose chat-vache

Pour prendre cette pose, commencez à quatre pattes. Vos mains doivent être écartées à la largeur des épaules et vos genoux doivent être sous vos hanches. Respirez profondément et inclinez votre tête vers le plafond tout en relevant votre bassin – cela devrait imiter une « vache ». Ensuite, en expirant, cambrez votre dos et abaissez votre tête et votre bassin comme un « chat ». Vous pouvez répéter ces deux mouvements plusieurs fois avant de continuer.

Pliage vers l’avant

Cette pose est aussi simple que de se tenir droit et de se pencher pour atteindre vos orteils. Si vous le pouvez, posez vos mains au sol. Si vous ne parvenez pas à toucher vos orteils, vous pouvez vous plier à moitié vers l’avant et saisir sous vos genoux. En quête d’un défi ? Essayez de tendre la main autour de vos chevilles et tenez-la. Assurez-vous que votre dos est droit et que vous respirez profondément.

Pose du pont

Commencez par vous allonger sur le dos, jambes et bras tendus et au sol. Respirez profondément, soulevez votre tronc du sol et rapprochez vos bras de votre corps pour équilibrer. Vos genoux doivent être à un angle de 90 degrés. Vos mains peuvent reposer à plat ou vous pouvez les rassembler sous votre tronc.

Bébé heureux

Une pose facile à adopter après Bridge : commencez cette pose sur votre dos. Soulevez vos jambes vers le plafond et sortez un peu au-delà de vos épaules (ou aussi loin que vous pouvez aller). Ensuite, saisissez l’extérieur de vos pieds avec les deux mains. Basculez doucement de gauche à droite pour soulager les tensions dans le bas du dos.

Les jambes contre le mur

Vous devrez dégager un espace à côté d’un mur pour cette pose. Face au mur, allongez-vous sur le dos et remontez vos jambes vers le haut ou soulevez vos hanches avec vos bras. Vos hanches peuvent être contre le mur ou un peu éloignées. Une fois que vous êtes dans un endroit confortable et que vous sentez que vous pouvez garder votre équilibre, étendez vos bras à côté de vous. Cette pose est idéale pour se déstresser et améliorer votre circulation.

Pose de l’enfant

Vous pouvez commencer cette pose en vous agenouillant ou en vous mettant à quatre pattes. Rentrez vos pieds sous vos hanches et rapprochez votre tête du sol. Tendez vos mains devant vous pour étirer votre rotation. Plus vous vous étendez loin, meilleur sera l’étirement pour vous.

Torsion assise

Si vous sortez de la pose de l’enfant pour la prochaine fois, asseyez-vous et étendez vos jambes devant vous. Croisez une jambe sur l’autre, en tirant le talon de la jambe croisée sur l’extérieur de votre cuisse. Avec le bras opposé, croisez votre corps et tournez-vous en poussant avec votre coude sur le genou levé. Tournez-vous et respirez. Répétez avec l’autre côté avant de continuer.

Pose du papillon

En position assise, redressez votre posture et appuyez la plante de vos deux pieds l’un contre l’autre. En plaçant vos mains sur vos pieds, essayez d’appuyer vos hanches aussi bas que possible sur le sol. Plus vous descendez, plus le tronçon est grand. Si vous recherchez davantage de défi, rapprochez vos pieds de votre corps.