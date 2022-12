Meilleures photos artistiques de 2022

Sinna Nasseri a photographié Weird Al, à gauche, et Daniel Radcliffe dans une aire de jeux du Lower Manhattan en août avant la sortie de leur biopic, “Weird: The Al Yankovic Story”.

La culture prend vie à travers une progression d’idées et d’images : les artistes créent des œuvres, et nos photographes capturent ensuite ces créateurs et leurs offres, créant ainsi une photographie qui partage avec nous des moments d’intimité auxquels nous n’aurions pas assisté autrement. Au cours de l’année écoulée, les éditeurs photo du New York Times ont commandé des milliers de photographies de stars de cinéma, de chorégraphes, de chanteurs d’opéra, de musiciens et d’artistes qui ont apporté une contribution mémorable au monde culturel.

Dans un cadre de Chantal Anderson, l’acteur Caleb Landry Jones sirote une tasse de café sur le comptoir de sa cuisine, les plats de la nuit dernière empilés dans l’évier, alors que la lumière du soleil pénètre par la fenêtre au-dessus. Dans un autre, Rosie Marks nous donne un aperçu de Charo étant Charo : s’entraîner à la maison, entièrement coiffé et maquillé, dans une salle de sport figée dans le temps. Dans la photographie d’Awol Erizku de Michael Tyrone Delaney, l’artiste se tient devant son œuvre, le regard fixé sur son tout-petit. C’est une image qui parle à la fois de sa relation personnelle avec son enfant et de la relation de son art avec elle.

Ensemble, ces photographies capturent un récit d’environ un an dans les arts, construisant une collection de scènes évolutives et de mondes intérieurs. Nous avons demandé à certains photographes de discuter des intentions derrière ces cadres et des histoires qu’ils y voyaient. Maintenant que l’année touche à sa fin, revenons un peu en arrière sur la façon dont nous avons vu la culture cette année. — JOLIE RUBEN, éditrice photo senior