Meilleures performances des BET Awards 2023

Les BET Awards 2023 en étaient vraiment un pour les livres d’histoire.

Même sans animateur ni scénaristes en raison de la grève de la WGA, le spectacle doit continuer ! Les plus grands noms de Black Hollywood ont assisté au spectacle en direct, dimanche 25 juin, au Microsoft Theatre de Los Angeles. Avec des performances des artistes les plus en vogue, des hommages émouvants et une vitrine épique # HipHop50, les BET Awards 2023 ont été à la hauteur du titre de « Culture’s Biggest Night ».

Réunion surprise de Migos en hommage au décollage

L’un des moments les plus mémorables des BET Awards a été la performance hommage à Takeoff. Le rappeur Migos tué est décédé en novembre d’une fusillade à seulement 28 ans. Dans un moment choquant et doux-amer, Offset et Quavo ont partagé la scène pour la première fois depuis sa mort. Avec une image plus grande que nature de Takeoff les surveillant, le duo s’est blotti autour d’un projecteur solitaire pour son couplet de « Hotel Lobby ». Les Migos se sont présentés pour Take avec leur hit « Bad & Bougie »

Plus tôt l’année dernière, le groupe a rompu avec Offset en solo tandis que Quavo et Takeoff ont formé Unc & Phew. Les membres survivants de Migos ont gardé leurs distances lors de la célébration de la vie de Takeoff.

Au lieu d’une réunion aux Grammys 2023, les rappeurs en seraient venus aux mains à propos de Quavo bloquant Offset de l’hommage à Takeoff. Les fans sont soulagés de voir une fin possible à la querelle familiale après cette tragédie.

Patti LaBelle rend hommage à Tina Turner

D’une icône à l’autre, Patti LaBelle a rendu hommage à la regrettée grande reine du rock ‘n roll, Tina Turner. Pendant « The Best », la marraine de la soul a eu des difficultés techniques avec le téléprompteur. Malheureusement, elle ne pouvait pas voir les mots.

Patti LaBelle dit qu’elle ne peut pas voir les mots #BETAwards pic.twitter.com/DGu6SksytF – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 26 juin 2023

La diva a fait référence à son moment viral hors scénario demandant ses chanteurs de fond avant d’obtenir une aide de la foule.

Vous tous – ces rappeurs plus âgés sont si clairs sur le micro. C’est comme ça que vous savez que ces nouveaux rappeurs ne s’entraînent pas. Ils ne peuvent même pas suivre leur piste d’accompagnement. C’est tellement évident dans cette émission, en particulier. – Larry Gary Bernand Thomas Quinn (@KirkWrites79) 26 juin 2023

Arracher Latto du plastique pour « Mettez-le sur le sol ”

Le hit à haute énergie de Latto « Put It On Da Floor » a fait monter toute la foule. Le rappeur sudiste a nettoyé l’allée 777. Latto a dirigé la scène avec une chorégraphie interminable de boom-kack pour la chanson de l’été.

Ice Spice fait ses débuts aux BET Awards

Ice Spice a transformé la scène du centre-ville de Los Angeles en sa ville natale de New York, avec une gare. Elle a commencé son mélange de succès perché sur un panier de basket pour « Munch », suivi de sa collaboration avec Nicki Minaj « Princess Diana » et « In Ha Mood ».

Doechii a servi Beach Barbie Baddie avec un mashup « What It Is/Some Cut » mettant en vedette Trillville

La première dame « Persuasive » de TDE Doechii était une star indéniable avec une performance sans faille de « Booty Drop ». Doechii a suivi avec un mashup à haute énergie de « What It Is » et « Some Cut » mettant en vedette le propre Trillville d’Atlanta. Le micro était absolument allumé et le joueur de 24 ans avait l’air chez lui parmi ces légendes.

Découvrez BET honorant 50 ans de hip-hop et l’hommage des étoiles au lauréat du Lifetime Achievement Award Busta Rhymes après le flip!