«Ozark» est la fin d’une tragédie shakespearienne avec les actes précédents coupés: Ne vous attachez à personne; ils ne dureront probablement pas. L’émission parle d’un joli duo marié qui gravit les échelons d’un cartel de la drogue. Dukes est la femme enceinte qui enquête sur ses finances. Burke est leur thérapeute de couple. Les deux sont divins. Dukes opte pour un scepticisme génial, comme si elle avait été envoyée de Fargo PD Tout le monde lui ment et que le frisson de sa performance vient de l’équilibre qu’elle maintient au milieu des insultes flagrantes à son intelligence. Elle doit avoir une douzaine de façons de faire, « À quel point pensez-vous que je suis stupide? » Burke, quant à lui, est un sac de Sour Patch Kids – glamour étriqué, béat à la fois dans sa sagesse et sa corruptibilité. Ils font ce bonbon avec de l’acide et du sucre. Ils créent une dépendance et, quand il n’en reste plus, c’est horrible. (Streaming sur Netflix .)

Maxwell Jacob Friedman faisant « Moi et mon ombre » sur All Elite Wrestling

Certaines semaines, l’athlétisme de cette start-up de lutte professionnelle est plus excitant que tout ce qui se passe dans l’empire de Vince McMahon. Et personne à la WWE n’a la combinaison de diction (Juilliard en passant par Long Island), d’intensité ou de fromage de ce gamin. Même lorsque Friedman a perdu son sang-froid (son nom de ring est MJF), il a toujours un contrôle étonnant. Le personnage est en partie talon, en partie outil (gel capillaire, mocassins, Burberry bling – collant, collant, collant) et en partie goodfella wannabe; sa bouche court plus que lui. Pour des raisons que seuls les producteurs de cette émission peuvent expliquer, un long segment en octobre entre MJF et le vétéran Chris Jericho a abouti à un version de « Moi et mon ombre » avec des femmes dansantes et des chants en direct. C’était moins que spectaculaire, mais pas pour tout ce que Friedman a fait. Il n’était pas du tout gêné. Il était lisse d’une manière qui devrait inquiéter Ric Flair. Ce gamin vous donne envie de dire « Woo! »