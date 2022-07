Meilleures options d’échange de téléphones portables pour les iPhones et les téléphones Android

L’évolution rapide de la technologie des smartphones rend parfois irrésistible l’achat d’un nouveau smartphone, même si vous possédez déjà un appareil formidable. Vos besoins personnels peuvent également avoir changé, ou peut-être souhaitez-vous un meilleur appareil photo ou un smartphone dans la dernière couleur. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous achetez un nouveau téléphone, vous voudrez sans aucun doute obtenir le meilleur échange pour votre téléphone actuel.

De plus, avec la pandémie qui comprime les portefeuilles, il y a une demande croissante pour obtenir pour votre argent un échange mobile. C’est là qu’intervient le répertoire CNET des fournisseurs d’échange de gadgets. Nous examinerons quelques-unes des meilleures options d’échange de téléphone comme et d’autres où vous pouvez obtenir le meilleur prix pour vos appareils.

Lire la suite: Meilleurs endroits pour vendre vos appareils électroniques usagés en 2022

Pour évaluer les marchands de notre liste, nous avons examiné une image composite de chaque entreprise. Nous avons classé les marchands en fonction de nos recherches sur les notes du Better Business Bureau, les avis du personnel de CNET, la réputation en ligne des revendeurs et la facilité ou la difficulté d’entrer en contact avec quelqu’un dans chaque entreprise, entre autres facteurs.

Chaque service est différent, cependant, et les valeurs d’échange changent de jour en jour. Ils attribuent également des valeurs en fonction de l’état du téléphone portable que vous échangez et prennent en compte des éléments tels que la couleur de l’appareil. Cela signifie que les téléphones d’occasion en bon état valent probablement plus d’argent ou de crédit en magasin.

Vous allez donc devoir magasiner. Sous la liste des marchands se trouve notre FAQ de base sur les opérateurs, les acheteurs et les marchés en ligne pour votre meilleure expérience d’échange de téléphone.

Smartphones : Oui

Tablettes : Oui

Ordinateurs portables : Oui

iPod : Oui

Caméras d’action : Oui

Wearables: Oui

Autre : Kindles, livres, vidéos, etc. Sans surprise pour le roi du commerce en ligne, Amazon propose un échange prix pour un grand nombre d’articles, y compris les téléphones et les tablettes, ainsi que des livres et des vidéos. Parce qu’Amazon a également son propre marché, vous pouvez également choisir de répertorier à peu près n’importe quoi et vous attendre à avoir une chance de le vendre via Amazon. Nous nous sommes concentrés spécifiquement sur la Reprise Amazon offrande uniquement. Si vous n’êtes pas un client régulier d’Amazon, vous pourriez être déçu de constater qu’Amazon ne paie qu’en cartes-cadeaux Amazon. Pour ceux d’entre nous qui sont des utilisateurs Prime dévoués, c’est à peu près la même chose que de l’argent, mais vous devez décider. Il y a longtemps eu une rumeur selon laquelle les clients Prime obtiennent de meilleurs prix de reprise que les clients non Prime, mais lorsque nous avons demandé à Amazon, on nous a dit que tout le monde était traité de la même manière. En ce qui concerne les mécanismes de reprise, Amazon vous enverra une étiquette d’expédition prépayée que vous pourrez imprimer. Emballez vous-même l’appareil dans votre propre emballage (comme une vieille boîte Amazon) et renvoyez-le. Vous devez effacer les données de votre téléphone, mais Amazon le fera également pour vous. Assurez-vous de ne pas traîner lors de l’expédition de votre article. Le délai de devis n’est valable que pendant sept jours et vous devriez être payé dans environ 10 jours ouvrables.

Angela Lang/Crumpe Smartphones : Oui

Tablettes : Oui Apple propose deux façons d’échanger vos iPhones et iPads. Vous pouvez soit entrer dans un Apple Store, soit utiliser un service en ligne géré par le partenaire Apple Phobio. Quoi qu’il en soit, ne vous attendez pas à échanger votre iPhone et à obtenir de l’argent que vous pourrez utiliser pour acheter ce nouveau téléphone Google Pixel 4. L’échange d’Apple services ne vous donnent que des cartes-cadeaux Apple. Si vous restez dans l’écosystème Apple, cela pourrait fonctionner pour vous. Si vous quittez le navire ou si vous avez simplement besoin d’argent, vous devrez vous tourner vers une autre alternative. J’ai aimé la commodité d’un échange sans rendez-vous, en supposant que vous êtes à proximité d’un Apple Store. Si vous optez pour la voie en ligne, le délai de devis n’est valable que pendant 14 jours et vous devriez être payé assez rapidement, la société promettant deux jours ouvrables dans la plupart des cas. Comme Amazon, aller avec Pomme est un peu évident, mais seulement si vous êtes d’accord avec ses limites : iPads et iPhones uniquement, échangés contre des cartes-cadeaux Apple uniquement.

Gadget disparu Smartphones : iPhone uniquement

Autre : contacter directement le marchand Si vous souhaitez vendre votre iPhone (et uniquement votre iPhone) à une entreprise avec un slogan amusant, GadgetGone est pour toi. Le site a “Au revoir iPhone. Bonjour Moola” collé sur la première page, juste au cas où vous n’auriez pas compris ce qu’il fait. Il prétend prendre des éléments autres que les iPhones, mais son estimateur en ligne ne fonctionne que pour les iPhones. Vous devez envoyer un e-mail pour savoir ce qui l’intéresse d’autre. La société paie par chèque et PayPal, mais vous paiera également à l’aide d’un “chèque électronique imprimable”. Bien que les chèques imprimables soient une pratique assez courante pour certaines entreprises, vous devriez probablement demander à votre banque si elle accepte un chèque imprimé sur votre jet d’encre. J’aime la politique de “deux jours avant le paiement” de l’entreprise, mais GadgetGone trébuche sur son manque de pratiques de sécurité et de garanties d’offre de prix. Il ne fournit également aucune méthode claire pour l’assistance téléphonique et n’offre presque aucune information sur l’entreprise elle-même sur son site Web.

igotoffre Smartphones : Oui

Tablettes : Oui

Ordinateurs portables : Oui

Wearables: Oui

Autre : Mac Si vous creusez profondément dans son système de menus, vous trouverez les téléphones Samsung et Google répertoriés pour reprise chez igotoffer, mais il s’agit principalement d’un magasin de reprise de marque Apple. Non seulement il propose des offres sur les téléphones Apple, mais également sur les Mac Pro, les écrans Apple et les Apple TV. Cela dit, igotoffre ne vous permet pas de savoir pendant combien de temps son devis d’offre est valable, et il ne précise pas s’il fournit un effacement de sécurité sur vos données (vous devriez le faire de toute façon). Il semble également qu’il n’y ait pas d’assistance téléphonique. Si vous souhaitez échanger votre iPhone, la société vous enverra par e-mail une étiquette d’expédition prépayée que vous pourrez imprimer. C’est faisable, mais je préfère le kit d’expédition complet avec une boîte conçue pour protéger votre appareil. igotoffre indique qu’il paie dans les trois jours ouvrables par chèque, PayPal ou carte-cadeau Amazon.

Ça vaut plus Smartphones : Oui

Tablettes : Oui

Ordinateurs portables : Oui

iPod : Oui

Wearables: Oui

Ordinateurs de bureau : Oui La plupart de quoi Ça vaut le coupPlus accepte les produits Apple, mais la société répertorie également les appareils Android et certains autres ordinateurs portables et tablettes. La société fournit une garantie de devis d’offre de 14 jours et une étiquette d’expédition prépayée, et s’engage à payer dans les trois jours ouvrables. Il fournit également une assistance téléphonique. Ça vaut le coupPlus paie par chèque et PayPal, mais voici un kicker. Si vous demandez un paiement via PayPal, l’entreprise prélève 3 % pour couvrir ses frais PayPal. C’est un peu trop nickel et centime à notre goût et nous fait nous demander s’il sera généreux dans ses déterminations de paiement finales, ou s’il sera juste un peu trop bon marché. Si tu utilises ce servicefaites-nous savoir comment cela s’est passé du devis au paiement final dans les commentaires ci-dessous.

désencombrer Smartphones : Oui

Tablettes : Oui

Ordinateurs portables : Oui

Wearables: Oui

Autre : Média, Lego, Jeux Si vous voulez obtenir de l’argent pour votre encombrement, Déculté Est l’endroit idéal pour apporter vos affaires. Ils acceptent de nombreux modèles de smartphones différents, certaines tablettes, certains modèles Kindle, des consoles de jeux et des jeux, des DVD, des CD, des Blu-ray et des produits Lego (Hé, ne frappez pas le Lego. Ce truc a une valeur de revente assez élevée, en particulier avec ensembles complets). Bien qu’ils ne fournissent pas de kit d’expédition, nous avons aimé la façon dont ils ont suggéré de remplir une boîte (ils disent que n’importe quelle boîte fera l’affaire) avec jusqu’à 200 articles et de l’envoyer sur decluttr.com. C’est un excellent moyen de vider une pile de matériel et de récupérer de l’argent. Nous n’aimons pas que l’entreprise ne précise pas clairement la durée de validité de ses devis et qu’elle n’indique pas explicitement qu’elle efface votre technologie à la réception. Au lieu de cela, ils ont quelques entrées de FAQ sur la façon dont vous pouvez le faire vous-même. Cela dit, la société offre une assistance téléphonique solide et un excellent moyen de vérifier la valeur des produits avant l’expédition, ainsi qu’une assurance gratuite sur les articles que vous leur expédiez.

Et Gazelle ?

Gazelle vit sur cette liste depuis longtemps, mais après avoir affiné nos critères d’examen, nous l’avons supprimée. Le changement intervient à la lumière d’un nombre accru d’avis clients médiocres et de récents plaintes au BBB. Nous continuerons à mettre à jour cette liste au fil du temps.

FAQ : Opérateurs, acheteurs et places de marché en ligne

Lorsque vous recherchez la valeur de votre ancien téléphone, vous pouvez travailler avec quatre types d’organisations : les détaillants, les acheteurs, les places de marché et les opérateurs. Les caractéristiques de chacun sont assez différentes :

Détaillants : Ce sont les magasins de brique et de mortier de votre quartier, allant de Walmart et Target jusqu’aux emplacements restants de Radio Shack. Dans de nombreux cas, vous pouvez entrer chez le détaillant, remettre votre ancien téléphone Apple, Google ou Android et repartir avec un nouveau, avec une réduction importante appliquée. Beaucoup de ces détaillants ne se contenteront pas de vous donner de l’argent pour votre ancien téléphone. Ils veulent l’accord pour votre nouvelle entreprise et vous font une offre d’échange, alors gardez cela à l’esprit. Certains proposent également des échanges en ligne.

Transporteurs : Ce sont les fournisseurs de services cellulaires et presque tous ont une sorte de programme de reprise de téléphone mobile, pour vous encourager à passer au modèle suivant et à conserver leur service. Bonne nouvelle : cela ne signifie pas nécessairement que le téléphone doit être en état de marche.

Acheteurs : Ces gens veulent vos téléphones et vous donneront de l’argent ou du crédit pour eux. Un acheteur ne vous forcera généralement pas à lui acheter un nouvel appareil (mais attendez-vous à quelques édulcorants si vous suivez cette voie). Certains d’entre eux vous enverront un emballage pour leur renvoyer votre appareil. C’est le groupe que nous examinons dans ce guide car ils vous envoient généralement de l’argent réel en échange de votre appareil, ce qui signifie que vous êtes libre d’acheter tout ce que vous voulez une fois que vous avez obtenu votre green.

Places de marché : Cette option inclut les méthodes de revente classiques telles que Craigslist et eBay, ainsi que certains marchés de référence spécialisés tels que Flipsy, qui sont construits autour de l’idée d’échanger des gadgets. Ici, vous traitez souvent directement avec des acheteurs individuels (ou des acheteurs en gros qui récupèrent des téléphones pour d’autres marchés). Franchement, cependant : il y a beaucoup plus de risques lors de la vente à des particuliers qu’à des entreprises dont la réputation est connue.

Gardez ces concepts à l’esprit lorsque vous recherchez la meilleure offre pour votre appareil.

Plus de conseils téléphoniques