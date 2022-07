Meilleures offres Xiaomi de juillet 2022 : offres sur les téléphones, les appareils portables et plus encore

Xiaomi a presque toujours une vente en cours sur le Mi Store officiel, il vaut donc la peine d’y regarder avant d’acheter un nouveau produit Xiaomi. Parfois, vous devrez ajouter un produit à votre panier pour ajouter des offres supplémentaires telles que des écouteurs gratuits ou des montres intelligentes, ces offres n’étant pas toujours évidentes à partir de la page du produit.

Si vous souhaitez magasiner ailleurs, Amazone stocke également des téléphones et des appareils mobiles Xiaomi sans carte SIM, et vous trouverez sa gamme de scooters électriques et de technologies domestiques chez divers détaillants britanniques.

Le problème avec les produits toujours à prix réduits est qu’il peut être difficile de savoir quel est le meilleur moment pour acheter ces produits.

Et, avouons-le, acheter des appareils Xiaomi – en particulier des smartphones – est assez déroutant, grâce à son système de dénomination qui inclut des appareils économiques, de milieu de gamme et phares dans chacune de ses gammes de produits. En plus des téléphones Xiaomi ordinaires (anciennement connus sous le nom de gamme Mi), il existe également des gammes Redmi, Poco et Black Shark.

Heureusement, nous sommes là pour vous guider sur les meilleures offres Xiaomi à saisir.

Xiaomi est aujourd’hui le troisième plus grand fabricant de téléphones au monde, mais il est encore relativement inconnu sur le marché américain. Par conséquent, nous nous concentrons ici sur les meilleures offres Xiaomi au Royaume-Uni.

Vous pouvez également consulter notre guide d’achat pour plus de détails sur les meilleurs téléphones Xiaomi, quel que soit leur prix.

Conseils d’achat Xiaomi

Il y a quelques années à peine, l’importation de téléphones Xiaomi au Royaume-Uni (avant qu’ils ne soient officiellement vendus ici) était en proie à des problèmes. Les modèles de ROM chinois ne sont pas préinstallés avec les services Google, et dans de tels cas, vous devrez l’installer vous-même et naviguer dans un menu et un clavier chinois pour le configurer correctement.

La connectivité était également un problème, l’une des trois bandes 4G utilisées au Royaume-Uni (800 MHz/bande 20) étant rarement prise en charge, ce qui pourrait laisser les utilisateurs d’O2 dans le froid. Heureusement, si vous prenez soin de n’acheter que des modèles Global ROM, tout cela appartient au passé.

Cependant, certains de ces problèmes s’appliquent toujours à d’autres produits Xiaomi. Les ordinateurs portables Xiaomi sont généralement livrés avec un système d’exploitation chinois Windows 10, ils nécessitent donc un certain savoir-faire pour installer un système d’exploitation anglais, dont une version OEM ne vous coûtera que 10 à 20 £. Avec les produits plus anciens, tels que le Mi Band 3, les versions chinoises auront naturellement des icônes de menu en chinois. Et de nombreux produits Xiaomi expédiés de Chine sont accompagnés de manuels d’utilisation en chinois – Google est votre ami ici si vous ne savez pas comment les configurer.

Il convient de souligner que tout produit Xiaomi que vous achetez sur le Mi Store britannique sera une version anglaise et qu’aucun de ces problèmes ne s’appliquera. Cependant, ils commandent généralement des prix légèrement plus élevés, et c’est en grande partie parce que Xiaomi a moins de contrôle sur les coûts d’approvisionnement et de distribution en dehors de la Chine.

